Delincuentes con antecedentes penales robaron, chocaron en la fuga y uno murió en Córdoba

Tres delincuentes están detenidos y uno muerto (Foto: El Doce TV)

El domingo pasado un delincuente de 23 años perdió la vida tras chocar el vehículo en el que escapaba junto a tres ladrones más que se dieron a la fuga luego de robar en banda en una localidad de Córdoba.

El asalto fue ejecutado el domingo por la madrugada en una vivienda en Guatimozín, en el departamento Marcos Juárez. A raíz de ello se inició una persecución policial que termino con el despiste del vehículo una vez que cruzaron un badén en el ingreso a Cavanagh.

De esta forma el VW Up impactó contra una planta. Mientras que el joven fallecido identificado como David Leonel Ibarra fue trasladado de urgencia al Hospital de Marcos Juárez, donde murió este lunes, los otros tres ladrones quedaron detenidos y a disposición de la justicia. La Fiscalía de Corral de Bustos es aquella encargada de la investigación del hecho delictivo.

Según dio a conocer el medio local El Doce tv, los delincuentes tienen múltiples antecedentes penales que los comprometen. La mayoría de las causas fueron registradas en la ciudad santafesina de Venado Tuerto, de donde son oriundos. Inclusive, en algún momento estuvieron detenidos en Rosario.

Uno de los sospechosos, Emiliano Sarlengo, cuenta con antecedentes desde 2020 por robo, encubrimiento, desobediencia y violación de domicilio, y robo calificado por escalamiento.

En tanto, José Luis Rodríguez presenta causas desde 2017 por robo calificado, encubrimiento y amenazas calificadas. Cumplió condena a cinco años de prisión.

Mientras que el tercer involucrado registra un antecedente de 2021 del Juzgado de Menores de Venado Tuerto por robo calificado y lesiones graves.

Rosario: persecución, tiroteo y choque por el robo de un auto en Funes

Los asaltantes detenidos (Foto: La Capital)

Un hecho similar tuvo lugar el martes por la tarde, día en el que fueron detenidos tres delincuentes que robaron un automóvil en la zona oeste de Rosario. En el intento de fuga se desató una persecución que incluyó intercambio de disparos, lo que provocó el choque de un patrullero contra una palmera.

Trascendió que el hecho tuvo lugar luego de las 19:30, cuando una vecina de Funes, guardaba su Fiat Cronos en la cochera de una casa ubicada en San Lorenzo al 7500. En ese momento fue abordada por tres delincuentes armados que se subieron al rodado y escaparon.

Ante la situación, personal policial dio aviso y alertó a las autoridades de la vecina localidad. Minutos después comenzó una persecución sobre la autopista camino a Funes.

“Cargamos la novedad en el Sistema de Monitoreo y nos saltó el alerta de que entró por calle Galindo, enfrente de Gendarmería, con lo que se dio aviso al Comando”, explico el secretario de Control Urbano de Funes, Mario Esteban Franco, según pudo saber el medio local La Capital.

La persecución continuó por avenida Fuerza Aérea hacia el oeste, y a la altura de Funes Hills hubo un intercambio de disparos, lo que hizo que uno de los patrulleros chocara con una palmera del cantero central.

Según detalló el medio local Info Funes, el suceso incluyó escenas tan dramáticas que los vecinos debieron tirarse a la banquina tras encontrarse de frente en contramano y a toda velocidad a los delincuentes que huían a los tiros.

“Yo estaba viniendo a la casa de una amiga acá en Cadaqués... cuando estoy llegando al supermercado Brisas, este auto con esta gente, estos choros, se meten de contramano. Yo estaba yendo de Cantegrill a Cadaqués y de contramano me enfrenta el auto y yo no entendía qué pasaba. Me tiré a la banquina, porque fue un acto reflejo, pero si yo no me tiraba a la banquina me estrellaban”, relató una vecina sobre el episodio.

Finalmente, “pasando la rotonda, en el ingreso a la altura de Cantegril se lo pudo interceptar y detener”, indicó el secretario de Control Urbano.

De esta forma, tres delincuentes de entre 25 y 35 años con identidad reservada, quedaron detenidos a disposición de la policía, mientras que un efectivo resultó herido en el choque, por lo que fue asistido por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies).

Es importante añadir que gracias al rápido accionar policial, lograron un operativo exitoso: “Sirvió muchísimo el alerta que tiró Monitoreo para que se advierta al Comando que habían entrado a Funes y no habían seguido por autopista, esto permitió organizar la persecución dentro de la ciudad”, expresó.