Discusión, drogas y tiros en una fiesta privada en San Justo: se entregó el menor buscado por el crimen y declaró el primer detenido

Gianfranco Di Luciano fue asesinado en una fiesta privada en el Teatro Woodstock de San Justo

Fueron tres los disparos que causaron horror durante una fiesta privada en el Teatro Woodstock de San Justo la madrugada del domingo. Gianfranco Di Luciano, de 20 años, no sobrevivió al ataque. El joven de Parque Patricios fue asesinado de un balazo en la cabeza durante una discusión con dos sospechosos que escaparon tras la balacera. Fuentes del caso informaron a Infobae que el primer detenido declaró en la indagatoria y que, en las últimas horas, se presentó ante la Justicia el joven que estaba prófugo: tiene 17 años y, como es menor de edad, la causa cambió de fiscal.

Fue este lunes pasado al mediodía que el menor sospechoso, el mismo que el domingo por la noche se le escurrió a la DDI de La Matanza por los pasillos de un asentamiento de Ciudad Evita; se entregó ante la Fiscalía de Responsabilidad Juvenil N°1 de La Matanza, a cargo del fiscal Pablo Insúa que ahora se lleva todo el expediente. Más temprano sus abogados habían avisado que el adolescente buscado iba a ponerse a derecho. Será indagado en las próximas horas.

El que sí fue indagado en las últimas horas, antes de que el expediente pase al fuero juvenil, fue el primer detenido: Y.T.T., de 19 años y que el domingo se resistió al arresto a los tiros cuando iba en una moto Duke KTM 250 robada. Le secuestraron una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros y, justamente, descubrieron que era buscado por el fiscal Insúa por un crimen cometido a fines de 2023, también junto a un menor de edad.

“Declaró sin querer contestar preguntas. Dijo que él no le había disparado a Gianfranco, que el tirador estaba en su grupo, pero que él no iba a decir quién fue”, explicaron las fuentes consultadas por este medio y detallaron que el fiscal Matías Folino de La Matanza, que ahora le cederá el expediente a Insúa, le imputó la coautoria del crimen de Di Luciano.

El detenido y la moto secuestrada

Además del homicidio agravado por el uso de arma de guerra de Gianfranco; Folino también le endilgó los delitos de homicidio criminis causa en grado de tentativa, por ser cometido contra personal policial, por el empleo de un arma de guerra y por el encubrimiento agravado, en el caso de la moto que había sido robada en Lomas del Mirador el pasado 3 de abril.

En tanto, tras el análisis de los videos y algunos testimonios, los investigadores determinaron cómo ocurrió todo. Fue cerca de donde estaba el DJ; que para las 5, cuando ocurrió el crimen, era molestado constantemente por Y.T.T., describieron y contaron que la víctima estaba en ese mismo sector.

“La balacera se habría desencadenado por un empujón. En el estado que estaban los homicidas no les tembló el pulso para matar a alguien, bastaba una mala mirada”, agregaron los investigadores, aunque no pasó desapercibido que entre las ropas del fallecido hallaran más de 20 dosis de cocaína y tusi. “Es una de las líneas de la investigación que no se descarta”, habían dicho sobre las drogas.

Gianfranco trabajaba en la venta de autos

El caso

Todo comenzó entre las 5 y las 6 de este domingo en el Teatro Woodstock, ubicado en la avenida brigadier General Juan Manuel de Rosas 2942 de San Justo, cuando la víctima discutió con los detenidos. Uno de los dos sospechosos sacó un arma y disparó tres balazos.

Según el informe preliminar de la autopsia, Gianfranco recibió un balazo en la cabeza y murió en el acto. Junto al cuerpo quedaron las vainas de una pistola calibre 9 milímetros, similar a la que le secuestraron al primer arrestado por el crimen. Las pericias determinarán si fue el arma homicida.

Tras la balacera, los homicidas huyeron en un Ford Fiesta Kinetic rojo. Fueron varios los testigos que identificaron al primer sospechoso detenido: lo atraparon el domingo por la tarde cuando salió de una fiesta clandestina en un local del barrio Almafuerte. Mientras que las cámaras de seguridad externas colaboraron para seguirle los pasos al menor.

Lo secuestrado al detenido

Al menor que se entregó este lunes lo individualizaron por la noche, luego de secuestrar el coche en el que había escapado y de que los policías lo perdieron de vista cuando abandonó el Ford Fiesta Kinetic rojo en el interior del Barrio José Ingenieros de Ciudad Evita.