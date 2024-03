Liberaron al joven que le hizo un gesto obsceno al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán: “No entendía nada”

Germán Malkiewiez (27) estaba detenido en la Comisaría 8ª del barrio Nueva Formosa

A casi 48 horas de su polémica detención, Germán Malkiewiez, el formoseño de 27 años que quedó demorado por hacerle un gesto obsceno al gobernador Gildo Insfrán en la calle, fue excarcelado este lunes por la noche por orden del titular del Juzgado Instrucción y Correccional N°6, Guillermo Caballero.

Según pudo saber Infobae, el magistrado le impuso a Malkiewiez una “prohibición de acercamiento y contacto” a Insfrán de “un radio de quinientos (500) metros”. La medida también le impide “concurrir” al domicilio del Gobernador y “a los lugares donde se encuentre”. Tampoco le deja “realizar manifestaciones por cualquier medio de comunicación y de cualquier manifestación o actitud” contra el primer mandatario o su familia.

“Estamos satisfechos, no sé si contentos es la expresión. Germán nunca debió ser víctima de esta persecución estatal tan gravosa, ni mucho menos privado de su libertad”, expresó a este medio la abogada de Malkiewiez, Julieta González.

Y agregó: “Lo importante es que esto no le pase a ninguna persona más que, por expresarse libremente, reciba escarmiento del Estado. Y si llegara a suceder, que no nos sorprendería, que sepan que puede contar con nosotros, que vamos a estar ahí a disposición de la defensa de los derechos y de las libertades en esta provincia tan despótica”.

El incidente se desató cuando el joven volvía a su casa después de comprar una garrafa

El joven estaba detenido desde el sábado en la Comisaría 8ª del barrio Nueva Formosa, denunciado por amenaza, atentado y atentado contra la autoridad. Es que, después de levantarle el dedo mayor al primer mandatario provincial cuando detuvo la marcha de su motocicleta en un semáforo en rojo, Malkiewiez fue perseguido y golpeado por los custodios de Insfrán. Algunos medios locales aseguraron que el Gobernador lo tomó como una amenaza y por eso pidió su detención.

Los defensores del joven pidieron la excarcelación el domingo a primera hora y el juez, que tenía plazo hasta el martes, se expidió este lunes por la noche. “Por la categoría del delito debería recuperar la libertad de inmediato”, especulaba la letrada antes de conocer la buena noticia y luego de entrevistarse con su cliente.

González contó que a su defendido lo vio “muy dolorido, “con golpes en el cuello” y “escoriaciones en las manos”. “Me dijo que jamás pensó que su gesto iba a provocar esa reacción tan violenta por parte los custodios”, añadió. La versión que el joven le dio a su abogada fue que lo motivó un exabrupto, pero nunca imaginó que por eso iba a quedar privado de su libertad.

La palabra del acusado

“Cuando vi que comenzaron a seguirme con dos camionetas me asusté. No entendía qué estaba pasando. Intenté doblar para desviarlos y una de las camionetas se me cruzó enfrente y casi chocan a un auto donde viajaba una familia, que fue la que intentó ayudarme”, recapituló.

Rodeado, esposado y reducido, así quedó el joven antes de que llegue la Policía

En ese momento, siempre según el relato de Malkiewiez a su abogada, él se detuvo y dos hombres vestidos de civil lo bajaron a golpes de la moto, tomándolo del cuello. “Me tiraron al suelo y me siguieron pegando: yo no entendía quiénes eran y por qué me hacían eso. Les pedía por favor que dejaran de pegarme y me decían que eso no era nada a comparación de lo que iba a ligar después y de lo que le iba a pasar a mi familia”, dijo.

El joven también aseguró que un hombre intentó ayudarlo, pero que “lo sacaron a los empujones”. Contó, además, que una mujer intentó filmar la secuencia, pero que fue agredida verbalmente por uno de los custodios, que “la obligó a borrar el video”.

“Después me pusieron las rodillas en el cuello y perdí el conocimiento. Cuando recobré la conciencia me tenían esposado”, agregó. Y cerró: “Más tarde quisieron llevarme a la penitenciaria, pero con los golpes que tenía, el comisario a cargo dijo que en ese estado no podían recibirme. Así que me trasladaron a una Comisaría 8ª”, cerró.

Explicaciones

Una de las imágenes del arresto

Este lunes, el jefe de Policía de la provincia de Formosa, el comisario general Walter René Arroyo, explicó los motivos que derivaron en la detención de Malkiewiez y calificó su conducta como “temeraria”.

“No es una cuestión ideológica, tampoco un cándido adolescente que fue a hacer un mandado: le hizo ‘Fuck You’ al Gobernador y por eso se armó todo este procedimiento”, dijo en declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Y agregó: “Tuvo una conducta temeraria. Los custodios consideraron que no era normal que alguien se acercara e insultara transportando un tubo de gas, por lo que decidieron intervenir de acuerdo al protocolo de rigor”.

Para la abogada del joven, que trabaja junto a Agostina Villaggi y Juan Montoya, “lo primero que perdió (Insfrán) fue la tolerancia propia de todo sistema democrático”.

“Está claro que a Germán lo usaron como un caso ejemplificador contra la libertad de expresión, para que nadie más se atreva a expresarse en la vía pública con gestos que no sean de reverencia y alabanzas como si fuera magnánimo. De alguna manera, este caso, lo siento como propio, porque es el de todos los que llevamos como bandera la defensa de la libertad”, cerró.