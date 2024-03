Balearon un edificio en Rosario: la hipótesis que aleja el ataque de la ola de terror en la ciudad

Edificio atacado por los sicarios (Google Maps)

Una amenaza distinta proveniente del narcomundo azota a Rosario todos los días. Este sábado le tocó a un edificio del barrio Echesortu, ser víctima de un ataque ejecutado por dos sicarios que circulaban en moto y no solo dispararon sino que dejaron una nota con un mensaje intimidatorio.

Tras pesquisas, recolección de testimonios y una profunda investigación en el inmueble ubicado en la calle Castellanos al 1500, dedujeron que la amenaza está dirigida a una persona en particular debido al texto del mensaje.

“Al menos en las primeras líneas investigativas, no tendría relación con los hechos ocurridos en las últimas semanas”, afirmaron voceros del Ministerio Público de la Acusación (MPA), en referencia a los asesinatos de los taxistas, el colectivero y el playero.

Según dio a conocer el medio local Rosario3, la investigación permanece en reserva en torno a la motivación del hecho, pero desde la Fiscalía precisaron que ésta “vendría de otro lado”.

Recordando el hecho, tuvo lugar a las 19:10 en un edificio de siete pisos ubicado en el barrio Echesortu, que forma parte del macrocentro rosarino en dirección a la zona oeste. Allí, los delincuentes abrieron fuego.

En este contexto y luego de oír los disparos, los vecinos llamaron al 911. De inmediato llegaron los policías y constataron nueve impactos en el blindex del inmueble, varias vainas servidas sobre el asfalto y una nota envuelta con cinta.

Fuentes del caso comunicaron a este medio que, tras las averiguaciones iniciales con los testigos que se hallaban en la zona, los peritos establecieron que los agresores escaparon en una moto de alta cilindrada.

Uno de los balazos que atravesó el vidrio (Rosario 3)

En este caso en particular no hubo ni heridos ni muerto. No obstante no es lo que estuvo sucediendo en Rosario las ultimas semanas, en las cuales se registró la balacera de una micro con penitenciarios, el asesinato de dos taxistas, un colectivero y un playero de 25 años que fue ejecutado a sangre fría

Todos los crímenes fueron perpetrados por las bandas narco que dominan la ciudad como respuesta a las medidas aplicadas por el gobierno local en las cárceles en las que están detenidos los integrantes de los clanes violentos.

Desde la policía hacen frente y avanzan en el combate del narcotráfico. Justamente el viernes pasado imputaron 16 sospechosos y posibles involucrados en los atentados y crímenes cometidos recientemente.

Se trata de Raúl Justino Pereyra, David Joel Pereyra, Eduardo Alvarado, Micaela Barrios, Natalí Belén Barrios, Alejandro Sebastián Caro, José Luis Caro, Marcelo Fabián Caro, María del Luján Caro, Jesús Darío Chaves, Lucía Jimena Orue, Romina Belén Quiroga, Walter Quiroga, Lucía Celeste Rodríguez, Ezequiel Agustín Rodríguez y Tobías Barrios.

La Justicia los acusa de estar involucrados en los hechos en diferentes modos, aunque no de ser los autores materiales tanto de los cuatro crímenes como de los atentados. Eso es todavía materia de investigación, como así también quiénes estuvieron detrás de las instigaciones. Los detectives sugirieron que habrían participado reclusos de Rosario que están alojados en cárceles provinciales y federales.

La secuencia completa del crimen del playero en Rosario

En respuesta a esta inminente ola de violencia que no deja de crecer, el Gobierno de la provincia de Santa Fe lanzó el lunes pasado una convocatoria para reincorporar a policías retirados en funciones operativas. En las primeras 24 horas, más de 70 ex agentes ya se inscribieron para desempeñar labores de custodia en escuelas, hospitales y otros edificios públicos de la ciudad.

La medida tiene como objetivo liberar a los efectivos actualmente asignados a tareas de custodia en edificios públicos, permitiéndoles dedicarse a labores operativas en las calles de la ciudad. Además, aquellos que sean reincorporados como personal activo recibirán una remuneración significativamente mayor que su pensión de retiro, lo que implica un incentivo adicional para participar.

Entre los inscritos hasta el momento, se encuentra un amplio rango de edades, desde el mayor de 68 años hasta el menor de 37, con un promedio de alrededor de 50 años.

La iniciativa había sido anunciada en una conferencia de prensa encabezada por el gobernador provincial, Maximiliano Pullaro, y que contó con la presencia de los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y Defensa, Luis Petri, así como del intendente de Rosario, Pablo Javkin.