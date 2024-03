Qué pasó con la causa contra los amigos de Margot Robbie que le pegaron a un fotógrafo en La Boca

Así fue el ataque de los amigos de Cara Delevingne y Margot Robbie al fotógrafo

Margot Robbie, la actriz de la película de la muñeca Barbie, en las últimas horas llegó a la Argentina para vacacionar en la Patagonia. Sin embargo, esta no es la primera vez de la blonda en el país: es, al menos, su tercera visita. En 2017, había filmado con Will Smith el filme Focus y, luego, en 2022, pasó unos días junto a Cara Delevigne, Jac Rhys Hopkins y Josey McNamara que terminaron en escándalo: los amigos de las estrellas de Hollywood le pegaron a un fotógrafo frente a un restaurante top de La Boca y fueron detenidos.

Te puede interesar: El detenido por el crimen del fotógrafo en Quilmes había salido de la cárcel hacía dos meses

A más de un año y cinco meses del ataque al reportero gráfico Pedro “Peter” Orquera, y luego de que Hopkins y McNamara, imputados por lesiones graves, pudieran dejar el país tras pagar una caución de 2 millones de pesos cada uno; en febrero de 2023 la causa se cerró tras una mediación.

Según pudo saber Infobae de fuentes con acceso al expediente, los amigos de Robbie y Delevigne le pagaron un resarcimiento económico a Orquera por el lucro cesante y también por los daños en los equipos.

Te puede interesar: Estos son los planes que tiene Margot Robbie para después de los Oscar

“En paralelo, debieron hacer una donación al Hospital Garrahan de unos $3 millones”, explicaron las fuentes del caso a este medio. Para febrero de 2023, el dólar libre cotizaba a $373, lo que significa que pagaron poco más de 8.000 USD.

Margot Robbie en los Golden Globe Awards (REUTERS/Mario Anzuoni)

El caso tomó trascendencia el domingo 2 de octubre de 2022, cuando comenzó a circular el video del ataque a reportero gráfico. Luego, se convirtió en un escándalo internacional. Los británicos corrieron y golpearon al reportero gráfico que fotografió a las actrices en inmediaciones del restaurante “Patagonia Sur” de La Boca en una visita de incógnito al país.

Te puede interesar: Furor por la visita de Margot Robbie a la Argentina: la actriz de Barbie está de vacaciones en la Patagonia

Orquera sufrió la fractura en el codo derecho y fue operado cinco días después del ataque en el Hospital Argerich. Por ese entonces, Matías Morla, que defendía al fotógrafo, contaba que los médicos le revelaron: “El brazo estaba destruido. Tuvieron que reconstruir la articulación y ponerle los clavos”.

Jac Rhys Hopkins y Josey McNamara (Archivo/RS Fotos)

La recuperación de Orquera demandó 60 días con el brazo inmovilizado. “Luego, un año y medio, como mínimo, para una recuperación integral”, contaba la víctima el pronóstico.

En paralelo, la causa investigada por la fiscal Adriana Bellavigna, del ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires, fue por lesiones graves.

Al momento de declarar ante la Justicia porteña, tanto Hopkins como McNamara dijeron ser camarógrafo y productor, respectivamente, y reconocieron haber estado en el lugar de los hechos acompañando a las estrellas, pero negaron toda participación en los hechos por los cuales eran acusados.

Así estaba Pedro Orquera en el hospital Argerich tras el ataque

En una entrevista con Infobae a horas del ataque, el fotógrafo contó lo sucedido: “En un momento, las dos actrices no podían abrir las puertas del auto, lo que las irritó notoriamente. Así logré las fotos”.

Luego, se produjo el incidente violento: “Se vinieron los dos (productores) a la mitad de la calle, pero yo seguí haciendo fotos. Se la agarraron conmigo, me empezaron a insultar en inglés, me prepotearon y salí corriendo rumbo al taxi que me estaba esperando. Me querían sacar la cámara”.

“Venían por mí y me alcanzaron. No sé cuál fue, pero se tiró con todo su peso contra mí en velocidad; y caí al piso con el brazo y choqué contra mi taxi. Fue terrible. La cámara voló y yo veía el hueso al descubierto, la hemorragia y no podía mover el brazo. Perdí la consciencia”, agregó.

Jac Hopkins y Josey McNamara en fotos tras sus arrestos

Finalmente, tras ser imputados, los dos amigos de las estrellas pudieron salir del país. El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°10 porteño los autorizó tras pagar 2 millones de pesos cada uno. Cuatro meses más tarde, mediación mediante, se cerró el caso.