Violencia en Rosario: los terribles videos del crimen del playero

Así fue el bestial crimen del playero en Rosario

A horas del bestial homicidio de Bruno Nicolás Bussanich, el playero ejecutado a sangre fría en una estación de servicio Puma de Rosario, Infobae accedió a los videos del asesinato del joven de 25 años. Las imágenes son escalofriantes: el sicario demoró apenas tres segundos en concretar el crimen.

Te puede interesar: Terror en Rosario: quién era el playero de 25 años asesinado por sicarios tras el ataque a dos taxistas y a un colectivero

La secuencia, que encabeza esta nota, quedó registrada por las cámaras de seguridad del lugar. Allí se ve a la víctima, vestida con el uniforme rojo y verde, dentro de una pequeña oficina. A las 23.42, según marcó el reloj, apareció un hombre en ojotas, con shorts deportivos negros y campera azul con capucha. Sin mediar palabra caminó hacia donde estaba Bruno, le disparó y huyó. El joven murió en el acto.

Recién un minuto después, a las 23.43, una persona que se dirigía a la tienda de la estación de servicio notó que había un empleado tendido en el piso y pidió ayuda. De a poco se fue aglomerando gente en el playón hasta que llegó la Policía.

Te puede interesar: Asesinaron a un playero en Rosario y dejaron una nota de amenaza a Pullaro: “Vamos a matar más inocentes”

Otras dos cámaras, a las que también tuvo acceso Infobae, dan cuenta de que el asesino esperó escondido detrás de par de vehículos antes de dispararle a la víctima. Según se ve en las imágenes que figuran a continuación, a las 23.41, el sicario salió detrás de dos coches que estaban estacionados, con una mano en el bolsillo y la cabeza encapuchada. Un minuto más tarde, después de una feroz detonación, huyó de la escena corriendo a velocidad.

Así esperaba y, luego, escapaba el sicario que mató al playero en Rosario

Un tercer video, registrado por la cámara de seguridad ubicada dentro de la oficina donde estaba el playero, muestra el momento exacto de su ejecución. Fue en cuestión de segundos: el joven estaba silbando mientras contaba dinero frente al monitor de una computadora cuando el sicario apreció en escena, lo apuntó con un arma y le disparó a sangre fría.

Te puede interesar: Las estaciones de servicio de Rosario cerrarán durante la noche por el crimen del playero

Tras la balacera, Bruno se tomó el pecho y cayó al piso sosteniendo la billetera con la recaudación de la jornada. Un minuto después, una persona que se dirigía a la tienda de la estación de servicio notó que había un empleado tendido en el piso y pidió ayuda.

Luego de que se difundió la noticia, la Cámara de Estaciones de Servicios, Garages y Afines de Rosario (Cesgar) lanzó una medida de fuerza y, a través de un comunicado, informó que decidieron realizar una jornada de duelo, este domingo de 14 a 22, acompañando a la familia de trabajador asesinado este sábado en Mendoza y Circunvalación. Y además que, desde las 22 a las 6, realizarán un cierre nocturno por tiempo indeterminado, lo que afectará el abastecimiento de combustible en la ciudad, en la que solo podrán cargar nafta las ambulancias y los patrulleros.

Así fue el crimen del playero de Rosario desde la cabina

En sintonía, el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaron la conformación, por pedido del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, de un nuevo Comité de Crisis, con el objetivo de intervenir en Rosario con las Fuerzas Federales. Además, el gobierno provincial anunció el ofrecimiento de una recompensa de 10 millones de pesos para quienes aporten datos sobre el homicidio.

La víctima

El playero de 25 años era hincha de Rosario Central, atendía al público y este sábado estaba de turno en los surtidores de la estación ubicada sobre la calle Mendoza. Pese a que contaba con empleo, según su usuario de LinkedIn, estaba en búsqueda de un trabajo más acorde a sus expectativas, como técnico de mantenimiento, técnico electromecánico, oficial técnico o analista de calidad.

Aunque su único empleo en blanco lo cumplió como telemarketer en una empresa de call center, a su corta edad ya contaba con experiencia en el rubro: trabajó en una gomería por dos años y medio, en un lubricentro por un año y fue auxiliar mecánico en un taller de maquinarias.

A través de las redes sociales, la novia del joven playero y madre de un niño a quien él crió como un padre, compartió un desgarrador mensaje de despedida. “¿Cómo hago para que mi bebé entienda que él ya no va a volver a casa con nosotros nunca más? Que ya no vamos a dormir los 3 juntitos abrazados. No puedo más” escribió.

El playero de 25 años junto a su novia y el hijo de ella

“No puedo dejar de ver las noticias, no puedo creer que sea mi novio, no quiero existir más en este mundo de mierda, donde nadie puede ir ni siquiera a laburar, no podés salir de tu casa porque corrés riesgo de que estos hijos de puta te maten. HAGAN ALGO POR FAVOR DE UNA VEZ”, suplicó.

Y cerró: “Cuidanos desde donde quieras que estés, ahora, mi amor. Acá te vamos a extrañar mucho con Valu, pero vamos a recordarte siempre con mucho amor. Algún día nos volveremos a reencontrar, por ahora, es un ‘hasta luego mi vida’. Te voy a amar el resto de mi vida, fuiste el hombre de mis sueños”.