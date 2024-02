Crimen en un country de Pilar: el asesino lo atacó por la espalda, lo golpeó en la cabeza y luego lo ahorcó

Roberto Eduardo Wolfenson tenía 71 años

El cuerpo yacía boca abajo, sobre el piso de una de las habitaciones de la casa del country La Delfina de Pilar cuando el viernes se descubrió la muerte de Roberto Eduardo Wolfenson (71). Sin embargo, esa habitación no era la del dueño del lote 498, sino otra de las tantas que hay en la propiedad. El dato no pasó inadvertido, según pudo saber Infobae. ¿Qué hacía allí con su asesino?

El detalle de la cabeza de la víctima tan cerca de la pared, incluso había quedado por debajo del radiador que calefacciona el cuarto, daba la pauta de que no le habían dado margen de maniobra cuando lo atacaron. La autopsia concluiría luego que primero recibió un corte en la nuca y luego fue ahorcado con un cable o una soga fina hasta matarlo. El ataque fue por la espalda, aclararon las fuentes consultadas por este medio.

“En las manos de la víctima quedaron los surcos del arma homicida. Intentó con todas sus fuerzas que no lo ahorcaran, se defendió”, detallaron las últimas horas de Roberto. Con el informe claro sobre un homicidio como motivo de la muerte y ya obsoleto el parte del médico policial que indicaba muerte natural, la casa fue nuevamente revisada por los peritos de la DDI. La búsqueda de rastros era diferente, ahora escudriñaban cada rincón a ver si había huellas del asesino.

Mientras tanto, las tareas fuera de la casa también se intensificaron. Enseguida se pidió a la seguridad privada del barrio las cámaras de seguridad de la entrada de ese viernes fatal, y el libro de visitas. Pero hallaron un inconveniente. Los guardias no anotan qué lote recibe a qué invitado, sino que el listado es por nombre y apellido de la persona que ingresa, según explicaron los informantes del caso que lleva la UFI N°3 de Pilar.

Por ello, decidieron llamar al técnico del sistema de ingresos de La Delfina para ver si puede mejorar los parámetros de búsqueda y enfocar a quiénes ese viernes entraron para ir al lote de 498.

Barrio Privado La Delfina

Mientras tanto, y teniendo en cuenta que el fiscal Andrés Quintana fue el primero en encargarse del caso, y con la experiencia de la investigación del crimen de María Mara García Belsunce a cuestas, también le pidió a la Policía que haga un relevamiento de los otros habitantes del barrio, sobre todo, de sus antecedentes. ¿Por qué no pensar que el asesino podía ser un vecino en lugar de un extraño?

Más allá de ello, el hallazgo de una sábana en el lavarropas que la empleada de limpieza niega haber puesto a lavar, la indicación de Roberto para la mucama de que limpiara porque tenía visitas y la constante del hombre de tener invitados son detalles que no han pasado por alto los investigadores.

La vida de Roberto y lo no hallado

Mientras tanto, el fiscal Germán Camafreita, ahora a cargo de la causa, pudo reconstruir que Roberto estuvo la semana pasada unos días solo en su casa, ya que su esposa, con la que llevaba 18 años casado, se había ido de viaje con amigas y al regresar se fue a lo de una hija en el barrio porteño de Villa Devoto.

La víctima, por su parte, tenía dos hijos de un primer matrimonio. Uno de ellos, el que vive en Palermo, le había avisado que este sábado lo iba a visitar y que se quedaba.

En tanto, según los registros de línea de celular de la víctima, el viernes alrededor de las 14 fue la última vez que su celular tuvo actividad. Lo cierto es que lo único que se llevaron de la casa de la víctima fue su teléfono. Luego, los ingresos no estaban violentados y no faltaban objetos de valor: la principal hipótesis no es la de un robo.

“Sólo se fueron con el teléfono. Había una caja fuerte con dinero, relojes de marca reconocida y otros elementos de valor al alcance, que no tocaron”, remarcó uno de los investigadores. Tampoco se determinó qué se usó como arma homicida o si el cable o soga finita que usaron también se la llevaron.

La parcela del country de Pilar donde hallaron asesinado Roberto Eduardo Wolfenson

Sin embargo, desde el entorno familiar solicitaron que se analicen las cuentas bancarias para poder establecer si allí hubo algún movimiento de dinero, ya que es por el momento lo único que no pudo ser revisado, según la agencia de noticias Télam.

Además, desde la fiscalía se pedirán explicaciones sobre la actuación del médico del Cuerpo Médico de San Isidro a las autoridades de la Superintendencia de Policía Científica de la Policía bonaerense en La Plata por haber dado como muerte natural el caso y haber perdido un tiempo valioso.

“Parece que después de los de María Marta no aprendieron nada, tampoco la gente de seguridad del country”, se quejaron ante este medio los investigadores.

El caso

La muerte de Roberto fue descubierta el pasado viernes por la tarde en su casa del barrio cerrado La Delfina, en la localidad de Presidente Derqui, Pilar.

La víctima, un ingeniero electrónico jubilado de 71 años y asesor de empresas multinacionales, fue hallado muerto por su profesor de piano, a quien tenía que recibir a las 17, pero cuando llegó, nadie le contestó.

Tras alertar a la guardia, con un vigilador y la ayuda de un vecino que sabía por dónde ingresar, el profesor de piano encontró fallecido a su alumno.