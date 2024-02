Quiénes son y cómo se recuperan los dos heridos del accidente en Playa del Carmen: la joven está en grave estado

Micaela Papiermeister (23) y Lucas Yamil Figallo (30) son los dos sobrevivientes del accidente de Playa del Carmen

Micaela Papiermeister (23) y Lucas Yamil Figallo (30) son los únicos sobrevivientes del fatal accidente automovilístico que se cobró la vida de cinco argentinos en Playa del Carmen. A poco más de 48 horas del siniestro, ambos permanecen internados: él con nueve fracturas en distintas partes del cuerpo; ella un poco más grave y en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). Este miércoles volverán a practicarle una cirugía. “Está en estado crítico”, confiaron desde su círculo a Infobae.

Te puede interesar: La emotiva despedida y el dramático pedido de ayuda de la novia de uno de los cinco argentinos fallecidos en Playa del Carmen

De la localidad bonaerense de Berazategui, Micaela llegó a México en diciembre pasado. Allí, trabajaba como fotógrafa (carrera que dejó en pausa en Buenos Aires) y también como recepcionista en un centro de estética. Fue en ese contexto que, el pasado 18 de febrero, se subió a la Suzuki Ertiga para viajar hasta Belice con el objetivo de renovar su estadía en el país azteca por 180 días. La alegría del trámite concretado duró poco. De regreso, el vehículo en el que viajaba se estrelló contra una camioneta que estaba estacionada. Ahora la joven pelea por su vida en el Hospital General de Playa del Carmen. Hasta allí se trasladó su mamá, quien llegó el lunes a la noche después de un viaje relámpago.

“Mi mujer apenas pudo verla. Está sedada por completo. Tiene el codo quebrado y fracturas en tres vértebras cervicales y en el fémur izquierdo. Este miércoles van a volver a operarla porque tiene un derrame interno. En la primera intervención quirúrgica le sacaron el bazo”, contó a Infobae el padre de la joven, Martín Quiroga. El hombre se enteró del accidente a través de un llamado telefónico que recibió el domingo desde el hospital La Joya, donde Micaela estuvo internada al principio. Como la joven había salido del país con un seguro de asistencia al viajero, eso facilitó su posterior traslado al Hospital General, que es de mayor complejidad.

Te puede interesar: Volvían de renovar la estadía en México y murieron: así fue el accidente de los cinco argentinos en Playa del Carmen

Martín le explicó a este medio: “Por el cuadro clínico de Micaela no sabemos cuánto tiempo va a tener que permanecer internada en México y, mucho menos, los costos de todo esto. Así que abrimos una caja de ahorro para recibir dinero en pesos y dólares”. Además, compartió un flyer en el que están los datos de un CBU y un alias para los que quieran “dar una mano”. “Toda ayuda, sea económica o compartiendo, es mucha”, dice.

La familia de Micaela Papiermeister pide ayuda para costear gastos

El otro sobreviviente se llama Lucas Yamil Figallo y es de la ciudad de Mar del Plata, según indicó el portal Ahora Mar del Plata. En sus redes sociales, Figallo se presenta como modelo, entrenador, técnico en preparación física y musculación deportiva. Aunque no lo dice, también es un viajero. Antes de llegar a Playa del Carmen, en 2023, estuvo en distintas partes de Brasil. Este martes, desde la habitación del hospital La Joya, donde permanece internado desde el domingo, el joven compartió algunos detalles de su evolución con sus más de 32 mil seguidores.

Te puede interesar: El Gobierno instó a Rusia a investigar la muerte de Alexei Navalny, el máximo opositor de Putin

“Les voy a contar un poco cómo estoy. Tengo 9 fracturas: 6 en las costillas y 3 en vértebras de la columna. Me siguen haciendo análisis y estudios porque hay otras cosas que no están saliendo bien. En cuanto sepa se los contaré. Solo les pido que sigan alentándome como siempre. Si ustedes no me abandonan, les prometo que yo no los voy a abandonar a ustedes”, escribió Lucas.

Después se refirió a las familias de los cinco fallecidos y les dejó sus condolencias. “Quiero darle desde mi lugar, mi más sentido pésame a las familias de todas las personas que perdieron la vida en el accidente. La familia de todos los chicos y la del chofer de la van. Que el universo los tenga en la gloria a todos”, agregó.

Desde el hospital, Lucas contó cómo evoluciona

La repatriación de los cuerpos

Mientras Micaela Papiermeister lucha por su vida y Lucas Yamil Figallo se recupera de las fracturas, los familiares de las víctimas fatales -Maximiliano Nicolás Laviano (25); Hernán Ezequiel Sibella (35); Vanesa Paola Silvia Díaz; Nahuel López (26) y Gerónimo Amengual (33)- intentan avanzar con el tema de la repatriación de los cuerpos.

“Los cuerpos están allá y nadie se hace cargo para poder traerlos, desde Cancillería nos dijeron que no pueden hacer nada. Después nos dieron una lista de funerarias que nos pasaron precios de hasta 8.000 dólares. Una locura. Estamos resolviendo todo de manera particular, tanto a nivel económico como burocrático”, explicó a Infobae Florencia, la hermana de Nahuel López, y aseguró que la colecta de dinero sigue vigente.

“La información que tenemos es que Aerolíneas Argentinas tiene vuelos los días martes, jueves y domingos. Dependemos que los papeles estén antes del jueves. Si no, no vamos a poder traerlos antes del domingo”, dijo Florencia.

Infobae también se puso en contacto con Cancillería Argentina. Desde allí, voceros del Ministerio de Relaciones Exteriores indicaron que cooperaron en lo que pudieron, pero que “no es competencia del cónsul abonar costos de repatrios de cenizas o restos mortales de ciudadanos argentinos fallecidos en el exterior, correspondiendo a los seguros contratados o a los familiares asumirlos”.