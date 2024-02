Una joven de EEUU recorría Sudamérica en su moto, llegó a Mendoza y se la robaron: “Estoy de luto”

Así fue el robo de la moto de Melissa

“Con el corazón roto, les comparto que me robaron mi querida Honda. He llegado hasta aquí, aproximadamente a 18.000 kilómetros desde Medellín para ver interrumpido mi sueño de llegar a Ushuaia en moto”. Este sentido lamento es de Melissa Orth, una joven de Estados Unidos de 29 años que sufrió en la ciudad de Mendoza el robo de la motocicleta con la que recorrió durante más de un año casi toda Sudamérica. Ofrece una recompensa para el que aporte datos que permitan recuperar el vehículo.

Según quedó registrado por una cámara de seguridad, el hecho ocurrió el pasado 4 de febrero, a las 3.24 de la madrugada, en la puerta del hotel en el que se alojaba la viajera, ubicado sobre la calle Julio Argentino Roca, entre Boulogne Sur Mer y Paso de Los Andes, a escasos metros del Parque San Martín.

“Para cualquiera que me haya hablado de este viaje, ha sido más una meta de vida y un compromiso que unas largas vacaciones”, dijo Melissa, quien está próxima a cumplir 30 años y arrancó su aventura en Colombia en enero del año pasado, después de pasar cuatro meses en aquel país como una simple mochilera. Allí fue donde compró la moto -por consejo de un amigo- que hoy busca desesperadamente para completar su sueño.

Melissa en su llegada a la Argentina y la imagen de los dos ladrones

De acuerdo con las imágenes de la grabación, dos motochorros aprovecharon la soledad de cuadra a esa hora, se acercaron a la moto Honda XRE 300 que estaba estacionada en la entrada del hospedaje y se la llevaron con total impunidad. La moto estaba equipada con un rastreador y proporcionó una ubicación en Luján de Cuyo, pero por ahora no pudo ser recuperada. Incluso la víctima se acercó con la Policía hasta el lugar donde podría estar el vehículo pero no tuvo novedades.

En diálogo con Infobae, Melissa contó que viajó a Santiago de Chile para comprar otra moto. En esta oportunidad es una Honda XRE 190, un vehículo más chico del que tenía, pero que le alcanza para finalizar el viaje. Tuvo que pagar unos 2000 dólares que no tenía presupuestados, pero no tuvo otra opción. “Me siento muy triste pero creo que cuando esté de vuelta en mi camino, se me va a pasar la angustia”, dijo Orth.

Melissa durante su travesía (@_lovehandle)

La viajera llegó a Argentina el pasado 19 de diciembre. Antes del robo, recorrió varias provincias del norte argentino y cuando estaba por salir para Ushuaia, le sacaron la motocicleta. “Estaba con las maletas y todo armado”, reveló un breve diálogo con este medio desde la capital chilena. Dijo que ahora recorrerá parte de territorio chileno, acampará en Puerto Montt porque los hospedajes en el país trasandino son muy caros y luego cruzará a la Argentina nuevamente, a la altura de El Chaltén, para luego conquistar su objetivo.

“Quiero llegar el día de mi cumpleaños”, expresó Orth, quien remarcó que durante los miles de kilómetros que recorrió nunca tuvo un episodio de inseguridad. Además, sostuvo que no cree que sea completamente imposible recuperar la moto, aunque admitió que es poco probable que ocurra. Reveló también que una vez que llegue al extremo sur argentino, piensa vender la moto que hoy compró en Chile. El motivo: con ese dinero comprará un pasaje que le permita volver a Estados Unidos.

La moto que le robaron (@_lovehandle)

“Hace ya varios días que no tengo novedades de la moto ni de la Policía”, agregó.

El conmovedor relato en la redes sociales

“Pasé deslizamientos de tierra, sobreviví tormentas de granizo, temperaturas gélidas y lluvia; solucioné problemas mecánicos y enderecé mi motocicleta yo sola cuando me lesioné en medio del desierto entre Uyuni y la frontera de Chile. También lloré ante los hermosos paisajes, conocí gente increíble y disfruté casi cada segundo. Volver a subirme a la moto siempre ha sido una liberación para mí”, escribió la mujer en Instagram para dar cuenta que pese a todas las adversidades que sorteó, no pudo ante la inseguridad en suelo argentino.

De acuerdo con su relato, Melissa estaba en el último mes de viaje. De acuerdo con sus cálculos, está a unas tres semanas de llegar a Ushuaia y conocer “el fin del mundo”. Al llegar a Argentina, la motociclista -residente en la ciudad de Denver- supuso que lo más difícil había quedado atrás. Nunca imaginó lo que iba a ocurrir.

“Realmente sentí como si los grandes obstáculos hubieran quedado atrás. Tal vez ingenuamente sentí que todo sería viento en popa, ya que llegaría a Ushuaia en solo tres semanas, finalmente, sin detenerme; sólo viajar y disfrutar el viaje”, añadió. Pese a sus ganas, por momentos se sintió abatida y sin ganas de seguir adelante, pero algo en su interior la motivó a continuar el camino a pesar de que está sola. De hecho, creó una página en Go Fund Me para recibir donaciones que le ayuden a completar la travesía.

Melissa arrancó la travesía en enero del año pasado (@_lovehandle)

“En este momento estoy de luto por la pérdida de mi Honda y su futura venta como mi plan de contingencia para regresar a Estados Unidos y empezar de nuevo. Me gustaría abandonar el resto de mi viaje e ir a surfear a Brasil y volar a casa. Pero me estoy dando cuenta de que tengo que terminar lo que comencé”, dijo Melissa.

Sus expectativas por llegar al sur del continente eran altas. De hecho lo siguen siendo pese a todo. “Después de largos altiplanos, desiertos y grandes elevaciones, supuse que el sur de Chile y Argentina era una especie de recompensa. Ahora estoy llorando mientras escribo esto porque me imagino cabalgando entre pinos y campos de flores con montañas nevadas de la Patagonia y los mágicos Andes en sus vistas más impresionantes”, sostuvo.

“Cuando todos me decían que era peligroso que una mujer hiciera esto sola y me decían que estaba loca por hacerlo, de alguna manera lo voy a hacer”, concluyó en su diálogo con este medio.