“Le di amor y me pagó mal”: el aberrante posteo del femicida de la chica de 15 años en La Plata

Morena D'Alessandro junto a su novio, Daniel Sasiain

El 30 de noviembre pasado, Daniel Alberto Sasiain (25), el hombre acusado de femicidio tras golpear y arrojar al vacío desde el primer piso de una obra en construcción en La Plata a su novia Morena Jazmín D’Alessandro, de 15 años, escribió un mensaje en su perfil de Facebook.

“Hoy es un día más como cualquiera, solté el amor que tenía por una persona que le di amor y me pagó mal”, afirmó Sasiaín, ex empleado de una empresa de seguridad privada. Hoy, con la grave acusación que pesa en su contra y de acuerdo con los primeros datos de la investigación, el escrito pasó de ser un simple mensaje de despecho a -quizás- un oscuro anticipo de lo que ocurriría días después.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, Morena estaba anoche en el primer piso de la construcción junto a un grupo de cuatro adolescentes hasta que, de un momento a otro, apareció Sasiain, quien comenzó a reclamarle a su pareja, con quien había comenzado la relación al menos en julio de este año, por una supuesta infidelidad. La discusión subió de tono rápidamente y luego la mató.

El posteo sigue online. Está acompañado de una foto suya, tomada frente a un espejo mientras sonríe. La frase la cierra con el emoji de un corazón roto. Hasta hace algunas horas el mensaje no tenía ningún comentario. Ahora, decenas de personas aprovechan el espacio para expresarle su repudio por el crimen.

El posteo del presunto asesino

En el perfil de Facebook del acusado, que cumplirá 26 años en una semana, prácticamente todas las fotos son de él. Se lo observa en selfies con ropa a la moda, con algún que otro amigo y hasta con el uniforme de la compañía para la que trabajó hasta el invierno de este año. En sólo una se lo ve oen compañía de Morena.

Se trata de una imagen de septiembre pasado, en la que está junto a la joven y dos personas más. “En familia”, es el título que antecede a la foto.

En su propio perfil, Morena publicó el 21 de julio una foto de ella acompañada por Sasiain, en la que la menor le dedicó un extenso mensaje de amor.

“Te amo infinitamente, no sabes lo feliz que me haces. Te amo y nunca te voy a dejar de amar. Este amor no tiene ni comienzo ni fin, esto es para toda la vida, nunca voy a dejar de sentir lo que siento por vos”, escribió la víctima. “Nosotros sí somos real, hasta la muerte. (...) Nadie nunca nos va a separar, eso te lo puedo asegurar. Te amo una banda mi amor”, concluyó la chica.

Anoche, Sasiaín tras supuestamente golpearla, la arrojó del primer piso de un edificio en construcción abandonado, ubicado en la esquina de las calles 44 y 24, donde suelen reunirse chicos en situación de calle, según confirmaron las fuentes policiales consultadas por este medio.

La dedicatoria de amor de Morena a su novio

Los testigos le indicaron a la Policía Bonaerense que cuando sintieron la caída, bajaron y observaron el cuerpo ya sin vida de la joven sobre unas chapas viejas. Personal de Defensa Civil constató luego la muerte de la víctima.

Sasiaín fue detenido cerca del lugar del hecho por personal de la Comisaría 4° de la Policía Bonaerense. Ahora, enfrenta una causa por femicidio, a cargo de la fiscal Betina Lacki de la UFI N°2. Su indagatoria se aguarda en las próximas horas. También se aguarda la autopsia al cuerpo de Morena, luego del traslado a la morgue local.

La edad de la víctima con respecto a la del supuesto femicida es un límite difuso en términos jurídicos. De acuerdo a la ley argentina vigente, el consentimiento puede existir entre los 13 y los 16 años, pero el Código Penal establece que esa relación puede considerarse delito si hubo un aprovechamiento de la “inmadurez sexual” de la víctima, con el delito de corrupción de menores además de abuso. Solo se considera abuso automáticamente cuando la víctima tiene 13 años o menos.