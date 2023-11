Misterio: mataron de un tiro en la cabeza a una bombero madre de tres hijos en un pueblo de Santa Fe

Zambrana junto a su familia

Vanesa Soledad Zambrana, una mujer de 41 años, madre de tres hijos y bombero voluntaria, fue asesinada este fin de semana. Su cadáver fue encontrado en la mañana de este lunes en la plaza Balcón de Río, situada a orillas del río Carcarañá, en la localidad de Pueblo Andino, ubicada en el departamento Iriondo, a 47 kilómetros de Rosario, un lugar de poco más de 2500 habitantes. Los forenses rápidamente descubrieron la causa de muerte: un tiro en la cabeza. Zambrana, la víctima, estaba desaparecida desde el domingo por la tarde, cuando había salido de su casa para caminar. Era bombera voluntaria y tenía tres hijos.

Te puede interesar: Crimen del jubilado en Ramos Mejía: hay dos detenidos, un sospechoso prófugo y un cuarto todavía sin identificar

El caso es investigado por el fiscal Maximiliano Nicosia del Ministerio Público de la Acusación sede San Lorenzo, quien ordenó el traslado del cuerpo al Instituto Médico Legal de Rosario para la realización de la autopsia. Según la primera revisión hecha por médicos forenses, Zambrana tenía la herida de arma de fuego en la zona posterior del cráneo, un disparo típico de una ejecución. Literalmente, la mataron por la espalda.

Por el momento, no hay testigos que hayan aportado datos útiles para la causa. El celular de la víctima no estaba entre sus ropas, de acuerdo a la información brindada por investigadores judiciales. No se descarta ninguna hipótesis.

Te puede interesar: Otro revés judicial para Juan Suris: lo condenaron, lo detuvieron y pidieron que devuelva $85 millones

El esposo de la mujer había radicado una denuncia por desaparición el domingo pasado, ya que Vanesa no había regresado a su domicilio tras dejar el lugar y no había podido comunicarse con ella.

El recuerdo de Zambrana en la escuela a la que asistían sus hijos

Los investigadores estiman que Vanesa fue baleada en una pasarela de la plaza. Por orden del fiscal Nicosia, la escena del asesinato fue relevada por personal de la Agencia de Investigación Criminal, que quedó a cargo de la toma de testimonios, las pericias de rastros y la búsqueda de cámaras públicas y privadas en la zona.

Te puede interesar: Un hombre fue asesinado de una puñalada en el pecho tras una discusión en Bahía Blanca

Según publicó el diario digital Información Regional, hace pocos meses la mujer había pedido dejar de integrar el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pueblo Andino tras el nacimiento de su tercer hijo, que tuvo lugar a mediados del año pasado, porque deseaba pasar más tiempo con su familia.

La zona, al contrario de Rosario, no es un lugar habituado a la violencia asesina. El crimen de Zambrana es el primero que ocurre en todo el departamento Iriondo, al que pertenece Pueblo Andino.

Vanesa, en otra foto de sus redes sociales

La conmoción en el lugar es evidente. Vanesa, por ejemplo, fue evocada por la escuela donde estudian sus hijos.

“Desde la comunidad educativa lamentamos el fallecimiento de Vanesa Zambrana, mamá de alumnos de nuestra escuela. Acompañamos en este momento tan doloroso a familiares y amigos pidiendo a dios fortaleza para ellos. Y nos unimos al pedido de justicia. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Q.E.P.D.”, publicó la escuela en su cuenta de Facebook.