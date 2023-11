Femicidio en Córdoba: qué reveló la autopsia al cuerpo de la adolescente asesinada a puñaladas

Milagros Geraldina Reyes fue asesinada en su casa de la capital de Córdoba (Facebook)

A Milagros Geraldina Reyes (16) la asesinaron el martes pasado en su casa del barrio Hermana Sierra de la ciudad de Córdoba. Fue su hermano menor quien la encontró en una de las habitaciones tirada en la cama, sin ropa y con varias heridas cortantes en el cuerpo. Por el caso quedó detenido su ex padrastro Dante Leonardo R. (35). Y en las últimas horas, la autopsia reveló que la adolescente fue víctima de un ataque salvaje.

El análisis forense reveló que Geraldina recibió 25 puñaladas. Se investiga si, además, la menor fue abusada sexualmente, tal como se presumió tras el hallazgo del cuerpo semidesnudo, adelantó la agencia de noticias Télam. Ahora se esperan estudios complementarios ordenados con el objeto de establecerlo.

En la causa interviene la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género que conduce María Celeste Orta Córdoba, quien recibió el expediente luego de las primeras actuaciones de la fiscal del Distrito 4 Turno 6, Jorgelina Gutiez.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, todo ocurrió alrededor de las 16 del martes en una vivienda ubicada en el pasillo Nº3 de la calle Gerardo Gritti, en la zona noroeste de la capital provincial.

Geraldina tenía 16 años y era madre de un bebé (Facebook)

Esa tarde, el hermano de 12 años de Geraldina se despertó con los llantos del hijo de la víctima, un bebé de un año. Al acudir a la habitación de la adolescente, el chico la halló desnuda y con numerosas heridas de arma blanca. “Estaba inconsciente y fría”, describieron la escena las fuentes.

Ese día, Vanesa Domínguez (38), madre de la víctima, había salido por la mañana de su hogar para llevar a sus otros dos pequeños hijos a un centro de salud en el Barrio Alberdi, donde tenían programada una intervención quirúrgica.

La mujer se enteró de lo ocurrido cuando se pudo comunicar por teléfono con el chico de 12 años: “La llamaba y no contestaba, me atendió Ignacio y me dijo: ‘Mamá vení por favor, la Geral está tapada en sangre’”, explicó la mujer en declaraciones al medio local ElDoce.

Vanesa Domínguez habló sobre el crimen de su hija (El Doce TV)

Tras el femicidio, los vecinos señalaron a Dante Leonardo R., ex padrastro de la víctima, como el posible responsable de la muerte de Geraldina. “La Policía dice que él solo se entregó. Un vecino lo vio y dijo que él había salido del domicilio tapado en sangre. La mató brutalmente a mi hija, abusó de ella. No entiendo por qué”, expresó Vanesa.

Además, en declaraciones a la prensa, la madre de la joven explicó que mantenía un mal vínculo con el sospechoso y que no tenían contacto desde hacía tiempo. “Pido justicia por la vida de mi hija porque no tuvo por qué habérsela arrebatado con 16 añitos. Mi hija tiene un bebé de un año y tres meses y está pidiendo su mamá. ¿Cómo le explicás a un bebé de un año y un mes que su mamá ya no está?”, concluyó Domínguez.

Dante Leonardo R. se encuentra detenido. Por el momento está acusado del delito de “homicidio calificado”, aunque se investiga si el hecho se encuadra en un “femicidio vinculado”, una figura contemplada en el inciso 12 del artículo 80 del Código Penal, donde se establece que se impondrá reclusión o prisión perpetua “al que matare con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación”.

Según se supo tras el arresto, la ex pareja de la madre de Geraldina y padre de sus dos hermanos mellizos, había sido denunciado por violencia de género. Incluso, tuvo una orden de restricción de acercamiento, que ya había expirado.