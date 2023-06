Femicidio de Cecilia Strzyzowski: Emerenciano Sena no votó y Marcela Acuña realiza una huelga de hambre

De Cecilia nada se sabe desde el 2 de junio (Foto/Edgar Aguirre)

Desde Resistencia - Chaco. Las boletas del Frente Chaqueño estuvieron en el cuarto oscuro este domingo de elecciones PASO en Chaco. Llevaban como precandidato a Gobernador a Jorge Capitanich, seguido de Emerenciano Sena, como primer postulante a diputado provincial. Marcela Acuña era aspirante a la intendencia de Resistencia. Gustavo Obregón iba por un escaño en la Cámara baja. Fabiana González buscó ser concejal. Ninguna estaba habilitado para ser elegido: mientras las elecciones se realizaron, todo ellos estaban detenidos por el presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski.

Por una cuestión de tiempo, sus rostros y apellidos quedaron en el papel de la lista del Frente Chaqueño, pero no serán contabilizados. Así lo reconoció el Tribunal Electoral de la provincia. Ninguno de ellos emitió su sufragio en las comisarías donde se encuentran detenidos. Tampoco votaron la pareja de Cecilia, César Sena; el casero del campo de los Sena, Gustavo Melgarejo y su pareja, Griselda Reynoso, los otros imputados del caso. Así se lo confirmaron a Infobae fuentes del caso.

Los principales acusados del presunto femicidio de Cecilia no votaron porque, según el Artículo 3° de la Ley Electoral N° 834-Q, una ley provincial, “los detenidos por orden de juez competente, mientras no recuperen su libertad, están excluidos del padrón electoral”. En ese contexto, según agregó una alta fuente judicial a este medio: “El sistema no está articulado para que se les lleve la urna para que voten”.

Emerenciano y César Sena están detenidos en la Comisaría 3ª de Resistencia; Marcela Acuña en el Departamento de Violencia Familiar y Género de la Policía provincial. Gustavo Melgarejo, Griselda Reynoso, Fabiana González —la asistente del matrimonio Sena—, y su marido, Gustavo Obregón, en tanto, fueron distribuidos en distintas dependencias de la capital chaqueña.

La lista del Frente Chaqueño

Por otra parte, fuentes judiciales y policiales confirmaron a este medio que Marcela Acuña, acusada de ser la autora ideológica del femicidio, está en huelga de hambre en su celda: solo consume líquidos y la revisa un médico todos los días, un dato que fue adelantado por Télam. La mujer la comenzó el 14 de junio pasado porque le negaron la prisión domiciliaria a su marido.

Según Acuña, Emerenciano padece problemas de salud, además de secuela de COVID-19. Hasta el momento, sin embargo, la defensa del líder piquetero no presentó ningún certificado médico que acredite todo eso.

Días atrás, al ser consultado acerca de tema, el defensor del matrimonio sostuvo: “No pido cosas por pedir. Si realmente hay fundamentos para pedir una domiciliaria, es decir, que tenga una enfermedad por la que no pueda ser asistido en el lugar donde está alojado, podría proceder una prisión domiciliaria. Pero para eso hay que acreditar la enfermedad”, dijo el abogado Juan Carlos Saife.

El lugar donde está detenida Marcela Acuña

El paradero de Cecilia se desconoce hace 18 días. En el marco de la investigación por su desaparición y presunto femicidio, este domingo se hallaron pertenencias quemadas en el predio descampado del Barrio Emerenciano, ubicado en la Avenida San Martín al 3700.

Entre lo encontrado había una prenda que podría ser un suéter con capucha rosa, justamente, el color favorito de la joven de 28 años, según se ha cansado de mencionar su madre. Todos los elementos secuestrados serán puestos a reconocimiento de la familia y sometidos a pericias en el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses de la provincia. La sospecha es que pertenecerían a la joven.

El hallazgo de la valija es una prueba clave, ya que Cecilia, supuestamente, iba a hacer un viaje. O al menos eso creía ella. El disparador del mismo, según declaró su familia y por mensajes que la joven había intercambiado con su círculo, fue un supuesto puesto de trabajo que les había conseguido la madre de César por sus contactos en la política.

En su declaración testimonial, repleta de contradicciones, César Sena hizo referencia a la valija de Cecilia. “Preparó la valija color negro, con ruedas, el cual le había prestado su abuela, colocando prendas de vestir varias, zapatillas, remera básicas y elementos de uso femenino. También tenía preparada una mochila color rosado y un bolso color rojo”, dijo.

Encontraron una valija quemada que podría ser de Cecilia

La última vez que se la vio, el 2 de junio pasado, Cecilia llegó a la casa de la familia Sena pasadas las 9 de la mañana. La idea era partir esa misma tarde hacia Ushuaia, previa escala en Buenos Aires, junto a César. Una de las hipótesis que estudia el equipo de fiscales es que ese viaje era parte de un plan para terminar con la vida de Cecilia. El hecho de que no haya registros fílmicos de la joven saliendo de la casa de sus suegros confirma todavía más esa teoría.

Los restos de la valija quemada serán puestos a reconocimiento de la familia de la víctima y sometidos a pericias en el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses de la provincia.

En tanto, una unidad de botes de la policía de Chaco también buscó pertenencias de Cecilia en una pileta de cuatro metros y espejo de agua de 200 en un predio lindero del barrio Emerenciano. Fuentes del caso confirmaron que se realizó esa inspección para descartar que hubiera otros efectos personales allí. Los resultados fueron negativos.

Un suéter rosa con capucha semi quemado

