La megaestafa de Generación Zoe tiene a su primer condenado: dictaron cuatro años de prisión para un abogado

La causa por estafas y asociación ilícita que se le sigue a Generación Zoe tuvo su primer condenado: Gustavo Antonio de Jesús Saavedra. El abogado recibió una pena de a cuatro años de prisión tras un juicio abreviado llevado a cabo en los Tribunales de Villa María, en el este de la provincia de Córdoba.

Debido a la característica del proceso, el juicio no duró más de media hora, tiempo en el que la fiscal Companys presentó la causa en términos globales y puso el foco en una de las tantas estafas que se investigan. Por su parte, el defensor del acusado explicó por qué se alcanzó esta pena: “El acuerdo básicamente se centra en que el imputado admite su responsabilidad y culpabilidad en los hechos, y se preacuerda la pena a fijarse”.

Además de la prisión ordenada, la jueza determinó el decomiso de 38 mil pesos, monto que el abogado tenía en su casa al momento de la detención, a lo que se sumó el secuestro de un automóvil Ford Ka.

La causa de Villa María, caratulada como "estafas reiteradas y asociación ilícita", tiene 29 imputados por distintas responsabilidades

En el marco de la causa de Villa María, caratulada como ‘estafas reiteradas y asociación ilícita’, aún resta analizar la situación de otros 28 imputados, todos por distintas responsabilidades. Entre ellos, los de mayor responsabilidad son Leonardo Cositorto, Maximiliano Batista y Claudio Álvarez, identificados como los principales directivos de Generación Zoe.

De todas maneras, es difícil establecer la cantidad de damnificados. Según la fiscal, únicamente en Villa María son más de 1.050 víctimas, hasta el momento solo 176 personas decidieron denunciar estos delitos.

En su investigación, Companys precisó que pudo contabilizar US$ 2 millones y $ 15 millones, pero añadió que tiene “conocimiento de que Zoe tenía un movimiento diario de un millón de dólares y un estimado aproximado de US$ 120 millones” al momento de la intervención judicial, ya que son alrededor de 880 damnificados que no acudieron a la justicia, “probablemente porque se trataba de dinero en negro”, según explicó.

Un experto en trading, el nuevo detenido por la megaestafa piramidal de Generación Zoe

Te puede interesar: La estafa de Leonardo Cositorto con su Generación Zoe ascendería a los 120 millones de dólares

Fue en marzo del 2022 cuando los ahorristas estafados fueron hasta las puertas de las oficinas de Generación Zoe de Villa María. Tras encontrarse con las puertas cerradas empezaron los reclamos en las calles. Los directivos de Generación Zoe -por motivos que se investigan- tomaron conocimiento de los inminentes allanamientos y entonces redireccionaron todo el dinero a familiares y amigos de confianza, lo que terminó de producir el vaciamiento.

“Es imposible e incalculable dimensionar el dinero, las empresas y los negocios que manejaba Zoe, porque en algunos casos se nos hace imposible obtener información”, sostuvo la fiscal luego de meses de investigación a fines del año pasado. Una de las mayores dificultades que se presentan es tener precisiones sobre las inversiones que la empresa tiene en el exterior,.

El volumen de dinero era tanto que necesitaban de varias unidades de negocios y de otras modalidades de alianzas comerciales para colocar las inversiones. Esto llevó a que, en 2021, el grupo decidiera crear 15 empresas satélites, que no eran fantasma, todas estaban ubicadas en Buenos Aires.

Uno de los últimos detenidos en el marco de la causa fue Rodrigo Hernán García, quien se desempeñaba en la organización Generación Zoe como especialista en trading. Dentro del mercado de valores, el detenido hacía un análisis técnico y estratégico para operar instrumentos financieros.

García fue atrapado a principios de febrero en la localidad de Ezpeleta, partido de Quilmes, por personal del Departamento de Investigaciones Antimafia de la Policía Federal Argentina, luego de arduas tareas investigativas que lograron dar con el paradero del mencionado, el cual se encontraba prófugo de la Justicia desde septiembre de 2022.

Según fuentes de la investigación, García participó en el holding empresario publicitándose como experto en trading de Generación Zoe. Antes de su detención y traslado se le secuestraron, aparte de su teléfono celular, 3.250 pesos.

Seguir leyendo: