Matías Morla: “Si no se hace algo, en cinco años no se acuerda nadie de Maradona”

Morla y el legado de Maradona

“El legado de Diego está en peligro”, dice Matías Morla mientras se acomoda la corbata negra de su impoluto traje gris. El exabogado y apoderado de Diego está convencido que las nuevas generaciones olvidarán en poco tiempo al ídolo eterno. ¿La causa?. Los conflictos permanentes entre familiares y entorno, de los que el también formó parte durante tantos años. “Hoy Diego es quilombo y no el gol a los ingleses”, asegura en una charla profunda con Infobae que abarcará, además, el juicio por la muerte de quien considera su mejor amigo y la resolución de la pelea por la marca Maradona, que finalmente quedó en manos de las hermanas de Diego.

“Hoy por hoy, no es Maradona y los goles, es Dalma y Gianinna contra Morla y la gente está harta de eso. Si no entramos en una serenidad y en una conducción hacia mostrar al Maradona que es el que importa, en 5 años Diego va a entrar en el olvido. Y te lo digo con dolor esto. Porque es lo peor que le podemos hacer a Diego y se lo estamos haciendo”, asegura el abogado que llegó a ser la mano derecha del Astro, a quien considera su mejor amigo y es el padrino de su hija.

-¿El campeonato del mundo que ganó Messi está vinculado a eso que mencionas del posible olvido de Diego en unos años?

-Creo que Messi nos abrió los ojos a todos. Está todo vinculado y te lo digo porque estuve ocho años durmiendo a un metro de Maradona todos los días. Mi hija es ahijada de Diego, en la cama de mi nena tiene en la almohada a Messi y en la sabana a Messi, la llega a ver Diego y se muere de nuevo. Esperá a esos chiquitos a ver que va a pasar en diez años. Lo de Messi provocó un adelanto en esta situación que te digo, porque hay un contraste. Si Messi hubiera errado en algun partido del Mundial, que por suerte no pasó, ahí si volvía la figura de Diego, pero como no pasó eso y Argentina fue campeón, están todos con Messi y Maradona es siempre puro conflicto.

-El último gran conflicto fue la marca Maradona. ¿Cómo se resolvió eso finalmente? ¿A quien le pertenece la marca?

-Más allá de todas las cosas que se dijeron, la marca está registrada desde el 2015 a nombre de la empresa Satvica que hoy, para dar completa transparencia a mi gestión, la puse a nombre de las hermanas. No es mía, es de las hermanas. Vos hoy me querés contratar con la marca Maradona, firman ellas. Ojo, yo tengo voz y voto, pero es de ellas.

Matías Morla y Diego en una foto del 2019

-Si Diego lo había dejado expresado en vida, ¿Por qué hubo tanto conflicto?

-Porque no se cumplió la voluntad de Diego. ¿Cuál era?. Que la marca la tengan las hermanas. Y por qué yo no podía estar, si Maradona confiaba en mí. Yo tengo secretos de Maradona y nunca le fallé. Cosas que me pidió a mí, y al que denunció por robo no fue a mí. Él me dijo varias veces que había vivido como rico desde que me conoció. Diego venía de un patrimonio en cero y se fue con muchísimo dinero. Entonces, ¿cómo él no podía disponer como quería de la marca?

Probablemente, el próximo acontecimiento de relevancia mundial en torno a Diego Maradona se de en el primer semestre del 2024, cuando la justicia de San Isidro fije una fecha para el juicio oral por la muerte del ídolo. Hay ocho personas acusadas de homicidio con dolo eventual. Morla conoce a tres de ellos, los que hacían las veces de médicos personales de Diego: el cirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Diaz. Para el abogado, ningún tuvo responsabilidad en la muerte.

“Para mí, ninguno de ellos tres van a poder ser condenados. La actividad de los médicos de Diego, a mi criterio, termina cuando empieza la actividad de los médicos que estaban destinados a la internación domiciliaria. Ellos no estaban en la internación domiciliaria. Ahora, de ahí a hablar de un plan criminal para matar a Diego cuando el psicólogo Diaz lo vio dos veces…yo respeto mucho a los fiscales de San Isidro y sé que hicieron un trabajo muy bueno.

-Te investigaron a vos también

-Si, me investigaron y está perfecto. Investigaron todas las hipótesis del tema bancario, quien estaba ahí, de gente que, aparentemente, se había ido de manera misteriosa, hicieron allanamientos. Está fantástico. Qué más quiero que se sepa todo sobre las condiciones en las que murió mi mejor amigo.

Te puede interesar: Se reactiva la causa por la muerte de Maradona: audiencia clave para definir la acusación en el juicio

Morla al momento de declarar como testigo en la causa por la muerte de Diego (Franco Fafasuli)

-Más allá de las responsabilidades, ¿qué crees que sucedió para que Diego muera?

-No hubo una buena atención médica. Y no estoy hablando de los médicos de Diego, estoy hablando de la internación que le dieron domiciliaria. Claramente algo falló. Hay detalles que todavía no se saben porque Diego estaba muy hinchado. Y esa hinchazón fue producto de que no fue tratado y su cuerpo se llenó de agua. Está con una internación que debía tener enfermeros, gente coordinada. Había una médica clínica que estaba al tanto de todo y cometió un error tremendo. La discusión va a ser si ese error tremendo es un dolo eventual o va a ser un homicidio culposo”.

-¿Crees que en ese juicio puede pasar algo similar a lo que sucedió con los rugbiers que mataron a Fernando Báez Sosa, donde existió un clamor popular por una condena?

-No creo que pase eso. Lo veo en la calle. Los jueces, cuando la opinión pública está de su lado son severos. Eso se determinó hace muchos años. Con el tema rugbiers contaron con la opinión publica y fueron severos. Con el tema Maradona no creo que sea así.

-¿No crees que la gente este convencida que a Diego lo dejaron morir?

-No está convencida de eso sino de que lo que pasó es una consecuencia del propio Diego. Los médicos no son los rugbiers que se callaron la boca, ellos se van a defender. Y Luque te va a decir que en Punta del Este, Maradona casi se muere, y que en el 2007 se internó por exceso de alcohol. En cualquier mesa de argentinos siempre hay quién te dice que iba a terminar así. Sin embargo, yo creo que él se murió por una mala atención médica porque, por más que hagas lo que hacía Diego por mil, no te podés morir de esa manera.

Matias Morla está convencido que los medicos personales de Maradona no tuvieron responsabilidad en su muerte

-Dejemos descansar a Diego en esta charla y te pregunto tu opinión sobre, justamente, el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa. ¿Se hizo justicia el 2 de febrero con la sentencia?

- Si, en exceso. Yo estuve en la causa Candela (Rodriguez) que fue un escándalo nacional, en la de Moria Casan en Paraguay que era un reallity show y conseguí la no extradición en un juzgado de Morón, Timewarp, Justin Bieber. No hay forma de que vos defiendas a los rugbiers si no se defienden ellos. Antes en tribunales, cuando vos hablabas de justicia paralela los jueces se horrorizaban y decían “no, vos tenes que venir y defender a tu cliente y lo que diga la tele no me importa”. Eso algunos jueces lo siguen pensando y yo los respeto. Pero yo no creo en eso. Yo creo que los jueces tienen esposa, hijos, amigos…

De las causas que menciona Morla, la más controversial de todas, probablemente, allá sido la de Candela Sol Rodríguez, la nena de 11 años que fue secuestrada en Hurlingham y luego asesinada en 2011. Fue, además, la causa que lo hizo tomar notoriedad pública. En esa oportunidad, defendió a un carpintero llamado Néstor Altamirano quien fue acusado de ser el encargo de alimentar a la chica mientras estaba en cautiverio, aunque luego fue desvinculado por falta de pruebas.

En esa oportunidad, defendió a uno de los acusados de un crimen del que hablaba todo el país. No tuvo contemplaciones en enfrentarse a Fernando Burlando, que representaba a Carola Labrador, la madre de Candela. Ahora, sin embargo, duda a la hora de responder sobre si tomaría la defensa de alguno de los rugbiers condenados.

“No sé si los defendería o no. Lo que si te digo es que un estudio jurídico a la altura puede revertir las condenas, sobre toda las de 15 años que van a ser discutibles. Esto va a terminar en Casación. ¿Y que diferencia tiene? Vos en primera instancia tenes la inmediatez. Tenes los medios, ustedes son terribles, se ponene a llamar, los nombran, les muestran la cara. Los jueces ven eso. Ahora Casación resuelve sin un día específico, está dos, tres o cuatro años y te levantas una mañana y te dice tal resolución. Ahora, también Burlando lo sabe esto. Sabe que una mañana se levanta en septiembre del 2025 y le confirmaron o revocaron las penas. Y sé que también va a trabajar para que confirmen. Una vez que consiga eso, que ahora como está lo va a conseguir fácilmente, final. Terminó”, asegura el letrado.

Te puede interesar: El Colegio de Abogados de San Isidro desestimó una denuncia que había realizado el abogado de Verónica Ojeda contra Matías Morla

-¿Cuál es el límite de tu defensa? ¿patrocinarías a un violador, narcotraficante o a un asesino?

-No, para nada. Violadores jamás y narcotraficantes tampoco. Asesinos, hay que ver en que contexto, la gama es más amplia. Ahora se van a ver muchos más asesinatos, sobre todo en el Conurbano Bonaerense

-¿Por qué?

-Por que la gente va captando la situación de inseguridad y se va armando, se protege. Conozco el Conurbano y está descontrolado, muy picante y violento. No hay estudio, no hay trabajo y se vuelve todo caótico y la sociedad tiende a aumentar todo eso. Yo me acuerdo de que, anteriormente, en la cárcel, el que entraba por tirar un tiro de manera imbécil como estamos viendo ahora, los criminales de carrera estaban enojados y le decían “vos me complicas la calle”. Eso ya no pasa. Antes ese tipo la pasaba mal. Eso se perdió y te matan por cualquier cosa.

-¿Cómo ves lo que está pasando en Rosario, sobre todo después de lo que sucedió con el supermercado de la familia Messi?

-A mi me gusta cuando se horrorizan que ven lo que hizo Pablo Escobar en Colombia cuando eso está en Rosario. Velorios con tiroteos, y demás, está descontrolada esta situación. Yo no voy a entender nunca como los políticos, sea Macri, Cristina o quien fuere, no se juntan y acuerdan matarse en publico, pero con algunas bases que no se discuten como seguridad, educación, policía… Estamos discutiendo todo eso y se muere gente. En mi barrio, Lomas de Mirador, asesinaron gente que yo conocía de chico.

-Te noto muy preocupado por lo que pasa en la política. ¿te meterías? ¿tuviste algun ofrecimiento?

-Me ofrecieron hace poco que sea diputado por el peronismo federal. Lo estoy pensando, pero por ahora no.

Entrevista a Matías Morla corte 3 - Morla - por Martín Candalf

Seguir leyendo: