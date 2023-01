Golpeó a su bebé y la increparon: “Es el diente de leche, ya le va a crecer”, respondió

Golpeó a su bebé y le sacó un diente (@DiegoMayo89)

La filmación dura 51 segundos y cuesta mirarla hasta el final. En las imágenes se observa a una chica, que está sentada en la mesa, junto a un plato de comida. De fondo se escucha llorar a un niño. Automáticamente, ella suelta el tenedor, baja la mano y le pega cinco cachetazos para callarlo. “Cortala. Me hacés sacar”, le grita. “Callate la boca”, agrega con desprecio. Tiene de 17 años y fue imputada por haberle producido diversas lesiones a su hijo. Está libre. El bebé, en tanto, fue trasladado a un hogar de resguardo, donde permanece bajo estricto cuidado hasta que la Justicia resuelva a quién le da la tenencia.

El brutal ataque al niño de 1 año y nueve meses sucedió el miércoles pasado en la localidad de Melchor Romero, en La Plata. Este fin de semana, y de cara al veredicto del juicio por el asesinato de Lucio Dupuy, se viralizó la secuencia completa del violento episodio, y el caso volvió a generar indignación.

Todo comenzó con una denuncia por un supuesto caso de violencia familiar. Tras la misma, según el portal 0223, personal de la Dirección de Niñez y Adolescencia de La Plata se dirigió hasta la comisaría 14ª de Melchor Romero para brindar contención. Una vez en el lugar, se encontraron con una adolescente de 17 años que había denunciado al padre del bebé por habérselo llevado de su casa sin permiso.

Luego de ubicar al niño, las encargadas del organismo municipal, junto con la Policía, constataron que tenía varias heridas en su cara, que eran compatibles con signos de violencia. Como si fuera poco, también detectaron golpes en zona bucal, los labios inflamados, dos hematomas pequeños en la mejilla izquierda y un rasguño en el brazo derecho.

El hecho ocurrió en una vivienda de la localidad de Melchor Romero en La Plata

Consultada acerca del origen de los mismos, la madre dijo que el nene “se había caído del sillón mientras jugaba con un primo”. Pero no le creyeron. En ese contexto, la abuela paterna de la criatura explicó que su hijo (el padre del bebé) ya había pedido la guarda del nene porque supuestamente sufría maltratos de parte de su ex nuera.

Así, lo que en un principio parecía una problemática entre adultos por la tenencia del niño desnudó un caso de maltrato infantil.

Además del video de la golpiza, hay una segunda filmación que fue grabada minutos después del violento episodio. La misma fue difundida por el periodista Diego Aramayo: se ve a la adolescente, de espaldas, y al nene sentado en la mesada de la cocina. Ella le limpia la cara bruscamente en medio de un llanto desconsolado.

La persona que graba el video le reclamaba por el trato que le da al bebé y ella le responde: “Es que me saca”. “No podés decir: ‘Me saca’. Lo vas a terminar matando. Así no lo podés callar, le bajaste el diente bolud..., Dos años tiene, amiga”, le dice.

Lejos de mostrarse conmovida, la madre le responde: “No pasa nada, es el diente de leche, le va a crecer”. “Sí, le va a crecer, pero ¿y el trauma a la criatura? Pobrecito este nene”, le contesta la amiga.

Tras constatar lesiones en el Hospital San Roque de Gonnet, al niño lo llevaron a la guardia odontológica del hospital Bollini de La Plata

El caso es investigado como “lesiones” y quedó en manos de la UFI del Joven N°2 del Departamento Judicial de La Plata.

Después de ser separado de su mamá, el niño ingresó al Hospital San Roque de Gonnet donde le hicieron un control de rutina y constataron las lesiones. Horas más tarde, lo llevaron a la guardia odontológica del hospital Bollini de La Plata.

De momento, el pequeñopermanece en un hogar de resguardo pese a que la abuela paterna ya pidió la guarda. “La Justicia tiene 180 días para analizar la situación. Si bien hay familiares interesados en hacerse cargo del cuidado del niño, nos parece oportuno con el equipo analizar la factibilidad de todos los miembros de la familia antes de informar una postura al Juzgado de Familia N°1 de La Plata”, aclararon desde la dirección de Niñez y Adolescencia de La Plata al portal 0223.

