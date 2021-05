El joven que chocó borracho y mató a sus amigos en Tigre manejaba sin registro: comenzó la pericia clave del caso

Así quedó el auto conducido por Joaquín Duhalde Bisi después del accidente

Sebastián Fitipaldi, el fiscal que investiga la causa por el hecho ocurrido en Tigre este domingo por la madrugada donde un joven de 19 años chocó con el auto Audi A4 de su padre en estado de ebriedad y le provocó la muerte a dos amigos, se encuentra en la búsqueda de pericias clave para poder determinar la velocidad a la que conducía al momento del impacto.

Según pudo saber Infobae de altas fuentes del expediente, Fitipaldi prepara los detalles preliminares del estudio accidentológico del choque e intentará contactar a la empresa que construyó el pórtico del ingreso al Camino de los Remeros, en Tigre, así como la compañía que instaló el guardarrail con los que impactó el vehículo al momento del accidente.

Con esta información, se intentará determinar el nivel de resistencia que tienen el pórtico y la valla metálica con el fin de poder analizar cuál era la velocidad mínima necesaria para poder arrancarlos, como sucedió según las filmaciones del Centro de Operaciones de Tigre. Bisi, que salió del choque con lesiones mínimas, marcó un resultado de 1,38 en su alcoholemia, el triple de lo permitido.

Joaquín Duhalde Bisi continúa detenido tras negarse a declarar

Asimismo, se conoció que el joven manejaba sin registro al momento del siniestro que le causó la vida a sus amigos. Según confirmaron a Infobae fuentes del caso, no lo tenía en su poder porque se lo habían incautado hace siete meses por no tener la Verificación Técnica Vehicular (VTV) mientras manejaba otro auto. Él mismo le reconoció a los agentes que tenía la licencia secuestrada y explicó que fue mientras conducía un coche que no era el Audi del accidente.

El hecho ocurrió en octubre del 2020 en la localidad de Campana cuando el joven manejaba un Hyundai registrado a nombre de una mujer de apellido Bisi. El auto tenía una multa impaga de $27.300 por falta de la VTV y como no se regularizó la situación a los 30 días de notificada el joven estaba inhabilitado para manejar. Es como no tener registro. Sin embargo, fuentes oficiales confirmaron a este medio que su licencia se encontraba vigente.

En tanto, en el transcurso de la mañana de hoy se espera que se realicen los sepelios de los dos jóvenes que perdieron la vida en el accidente, Franco Rossi y Joaquín Alimonda, tras las autopsias realizadas en la Morgue de Campana. Sus resultados preliminares todavía se desconocen.

Luego de unos días de duelo, la fiscalía tomará declaración a las familias, al otro sobreviviente del choque, Mateo Lezama, en el transcurso de la próxima semana. Duhalde Bisi se negó a declarar ayer, acusado del delito de doble homicidio simple con dolo eventual, la misma calificación que le costó una pena de 9 años de cárcel a Eugenio Veppo.

Choque en trigre - cámara de seguridad

Según confirmaron fuentes del caso a Infobae, se quebró en llanto al escuchar la imputación por la cual era indagado. La declaración fue tomada por Zoom. Ayer, el Juzgado de Garantías N°5 que entiende en el caso firmó la detención pedida por la fiscal original del expediente, Laura Capra, lo que agravó la situación de Duhalde Bisi.

La principal preocupación del fiscal reside en el elevado nivel de alcohol del acusado, más que si conducía sin registro. Todavía se desconocen los detalles de la previa al accidente. Según expresó Lezama a la Policía, se habían reunido en la casa de Duhalde Bisi.

