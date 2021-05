El padre del joven acusado de chocar y matar a sus amigos es un prestigioso cirujano: el testimonio de un sobreviviente

Foto familiar: Duhalde padre y su hijo.

El cirujano Martín Duhalde, hoy de 52 años, llegó alto en su carrera profesional: hoy es subdirector médico del Sanatorio San Lucas en San Isidro según la web del centro de salud, también fue jefe de cirugía general del Hospital Central del mismo municipio. Sus registros comerciales también revelan que es empleado de la Universidad de Buenos Aires desde hace varios años. Este domingo por la madrugada, su vida dio un giro frenético, en más de un sentido: su hijo, Joaquín Duhalde Bisi, de 19 años, fue detenido este domingo a la madrugada. Iba al volante de un Audi A4 color gris que, en una maniobra a alta velocidad, se estrelló contra una columna metálica sobre camino de Los Remeros y avenida Santa María de Rincón de Milberg, en Tigre.

Dos de los tres adolescentes, sus íntimos amigos que iban con él en el auto, Franco Rossi y Joaquín “Jojo” Alimonda, de 18 y 19 años, murieron en el acto. El otro amigo del conductor, Mateo “Colo” Lezama, de la misma edad, sobrevivió al impacto. Por el hecho, Joaquín, que permanece internado con lesiones leves, fue imputado por la fiscal Laura Capra por el delito de doble homicidio simple con dolo eventual , el mismo delito que, por una sola víctima, llevó a la cárcel a Eugenio Veppo con una pena de nueve años.

El Audi A4 gris, según confirmaron fuentes con acceso al expediente a Infobae, le pertenece a Duhalde padre.

Duhalde padre en una conferencia.

Según las mismas fuentes, el cirujano se presentó en una seccional policial tras el hecho, pero todavía no declaró en la causa. La causa hoy está en manos del fiscal Sebastián Fittipaldi, que no prevé citarlo en estas horas, pero no se descarta que lo haga. Por lo pronto, no hay nada que vincule a Duhalde padre con el hecho, si efectivamente le prestó el auto a su hijo que marcó un resultado de alcoholemia de 1,38 o lo tomó sin permiso.

Hoy al mediodía se esperan las autopsias de los jóvenes fallecidos, que se realizarán no en la morgue de San Fernando, la que correspondería por jurisdicción, sino en Campana. Por lo pronto, hay un testimonio: el de “Colo” Lezama, el amigo sobreviviente.

Ante la Policía Bonaerense, aseguró que se habían reunido en la casa de Duhalde Bisi y que decidieron salir en el Audi para llevar a su casa a uno de los fallecidos en Benavidez. No estableció en el lugar a Duhalde padre. Por lo pronto, el médico y su hijo tienen sus domicilios registrados en el barrio cerrado El Atardecer, sobre la calle Santa María, donde ocurrió el choque.

El Juzgado de Garantías N°5 de San Isidro deberá resolver el pedido de detención formulado por Capra contra Joaquín, que todavía no fue indagado. Lo que diga o calle, o lo que diga su padre, serán de importancia clave. Infobae contactó al médico por sus redes sociales, sin recibir respuesta.

Franco Rossi, una de las víctimas, y su padre Guillermo.

Guillermo, el padre de Franco Rossi, una de las víctimas fue el primero de los familiares en expresarse sobre lo ocurrido. “Uno de los fallecidos es mi hijo”, publicó en su cuenta de Twitter, junto a una noticia del accidente. “Espero que entiendan que él no manejaba. Solo pido que respeten el dolor de mi familia en memoria de los muertos. Mi vida se apaga”, escribió el hombre, que es contador, padre de otros cuatro hijos y trabaja en asesorías financieras.

Si bien muchos usuarios expresaron sus condolencias, hubo quienes lo insultaron o cuestionaron el accionar de su hijo y sus amigos. “Le respondo con una imagen que dice más que mil palabras. Este ángel vive en el cielo, la otra no sé qué pasaporte tendrá. Gracias eternas”, le respondió a una mujer que luego borró su mensaje junto a una imagen en una cena con Franco. “Y lo que dicen los medios no es así, tildando y manchando a todos”, agregó el hombre. “‘Franchu’ no estaba alcoholizado y sin embargo se fue”.

