“Siento que algo malo que estuvo siempre no está más”: cómo vivió el nene tucumano la condena a su abuelo abusador

Gray fue condenado a 10 años de cárcel por abusar de su nieto

Cuando su papá le contó ayer que un tribunal tucumano había condenado a su abuelo materno, lo primero que hizo B. (hoy de 11 años) fue correr hasta su cuarto, buscar papel y lápiz y anotar la fecha exacta para no olvidarse nunca más de este día. Fue la primera vez después de una incansable pelea, que duró casi toda su vida, que sintió que la Justicia lo escuchó.

Así vivió B. la decisión de la Sala N° 1 de la Cámara Penal de Tucumán que dictó ayer la pena 10 años de cárcel para Guillermo Ernesto Gray (65), luego de hallarlo culpable de un delito atroz: abusó sexualmente del chico cuando tenía 3 años y durante 12 meses mientras lo visitaba en su casa. El acusado, ex director de Obras Públicas de la localidad de Tafí del Valle durante el gobierno de José Alperovich, quedó detenido inmediatamente y, después de un proceso que se extendió inexplicablemente durante siete años, pasó su primera noche tras las rejas.

Nicholas W. es el papá de la víctima. Por primera vez, rompió el silencio para contar sus sensaciones luego de un fallo inesperado. Es que a pesar de que el hecho se denunció en 2014 y la cantidad de pruebas en su contra era abrumadora, el hecho de pertenecer a una familia tradicional de la provincia, con contactos en el poder, le permitieron dilatar el proceso interminablemente. Así por lo menos lo cree la querella, representada por el abogado Juan Pablo Gallego. Pero más allá de las repercusiones judiciales y políticas, el padre de B. se centró en contar el sentimiento que les produjo el fallo del tribunal.

“Pasó la primera noche y es imposible conciliar tantas emociones, todas las sensaciones. Y lo que a mí me hizo sentir más feliz, que todo ha valido la pena, fue cuando le pude contar a mi hijo después de que me preguntó, que ganamos. Que él ganó, que lo han escuchado”, dijo Nicholas en diálogo exclusivo con Infobae.

Gray, según contó B., lo amenazaba con "tirarlo al volcán" si contaba lo que pasaba. El niño lo pudo plasmar en el dibujo

El veredicto los tomó por sorpresa y les causó incluso algo de temor por posibles reacciones contra ellos. No esperaban que finalmente lo condenaran al abuelo a 10 años de cárcel y mucho menos que quedara preso de inmediato. El acusado estaba representado por una importante equipo de abogados liderado por Nadia Orce, muy conocida en Tucumán, especialmente después de que fuera designada en 2018 como fiscal auxiliar en una de las unidades especializadas en violencia de género.

“El papá tuvo un encuentro con el chiquito y el nene realmente estaba con una alegría enorme como que empieza otra vida. Es un antes y un después. Fue una batalla muy difícil y con muy difícil pronóstico. Este tipo es muy pesado. Hasta ayer se creían intocables. Gray tenía varios abogados muy reconocidos. Después del fallo me decía la familia que tenía ganas de ir a dormir al hotel en el que me hospedo porque tenían miedo. Son personas muy poderosas que nunca se esperaban esta sentencia. Creo que fue un golpe a los abogados, sobre el poder y sobre Gray. Creo que descolonizamos a la sociedad”, dijo el abogado Gallego en diálogo con Infobae.

“Mi hijo se puso muy feliz y se fue a anotar el día y la hora porque no se quería olvidar nunca de la fecha. Y nos quedamos hablando hasta las dos de la mañana, recordándonos cosas. Fue increíble. Esto hizo que todo valga la pena. Me dice que siente que algo malo con lo que ha vivido toda la vida, que estuvo siempre, ya no está más y que ahora quiere hacer cosas y eso me pone muy feliz ”, continuó Nicholas.

Creen que a partir de ahora comienza una nueva vida: tienen pensado seguir viviendo en Tucumán. B. obtuvo la nacionalidad estadounidense en enero y si quisieran podrían radicarse en ese país mañana mismo. De hecho, allí vive la abuela paterna, quien es una prestigiosa investigadora en la Universidad de Chicago. Pero es algo que puede esperar.

“Lo que se logró ayer era lo que mi hijo necesitaba después de tantas veces que lo revictimizaron. Es la primera vez que lo escuchan, después de que fue muchas veces a declarar La sensación es como que hace siete años comenzamos con una pesadilla y nos pudimos despertar recién ”, finalizó el papá de B..

Gray pasó la primera noche en una comisaría en medio de una abrupta baja en la temperatura y de acuerdo con lo que trascendió, definitivamente no la pasó bien. Incluso compartió la celda con un condenado por corrupción que casualmente también había sido defendido por uno de los abogados que lo acompañaron en el juicio por el abuso de su nieto.

Cómo fue el caso y cómo sigue el proceso

El abogado Juan Pablo Gallego

Los hechos ocurrieron en Tafí del Valle entre abril de 2013 y abril de 2014, año en el que el chico pudo contar lo que pasaba luego de que el padre comenzara a notar que, cada vez que su hijo regresaba de la casa del abuelo, volvía con marcas de golpes.

Luego de las denuncias y de que comenzó el proceso judicial, se incorporaron un sinfín de pruebas que certificaban los abusos. B. declaró un total de 37 veces -incluidas las entrevistas en Cámara Gesell-, y pudo aportar una serie de dibujos que coincidían con sus estremecedores relatos y las pericias legales establecieron daños en su zona anal, producto de los abusos . Con todo eso, sin embargo, existía el miedo de que fuera absuelto. “Memo me hacía cosas muy malas”, llegó a decir varias veces el pequeño. “Memo” es Gray, a quien hoy su nieto califica como “ex abuelo”.

En la sentencia, el tribunal (por dos votos contra uno) ordenó que fuera llevado a la división de Delitos contra las Personas y luego trasladado a la Unidad Penitenciaria de Villa Urquiza.

La carta escrita por B. para expresar su molestia por ser convocado a declarar nuevamente

Gray fue condenado por el delito de abuso sexual agravado por el parentesco y la convivencia agravado por su extensión en el tiempo y por ser gravemente ultrajante. En su resolución la presidenta del Tribunal, Wendy Kassar, explicó que decidieron ordenar la prisión efectiva porque consideraban que existe peligro de fuga.

La lectura de los fundamentos de la condena será el próximo 18 de mayo. A partir de esa fecha se espera que la defensa apele a la Cámara de Casación provincial y luego intervenga el Supremo Tribunal de Tucumán, con la posibilidad de que el caso llegue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según explicó Gallego. El abogado contó que en su alegato, los defensores de Gray se mostraron “insultantes, agresivos y atacaron a la querella”. “Sostuvieron todo era un invento del niño, que estaba sugestionado y que a partir de ahí se armó esta mentira”, afirmó Gallego.

SEGUIR LEYENDO: