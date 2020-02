Silvino Báez, el papá de Fernando, volvió a apuntar contra el grupo de rugbiers este domingo, en una entrevista en el canal América: “Creo que nadie está preparado para esto. ¿Por qué tanta maldad contra mi hijo? Estaba knockout y le siguieron pegando. Ellos siguen vivos y pueden ver a sus familiares. Yo no tengo consuelo. Voy a ver una lápida. Me llena de bronca ”. Además, deslizó la posibilidad de irse del país. “Depende de lo que quiera hacer mi mujer. Lo que más me importa es ella”, dijo Silvino que, por la tarde fue recibido por las autoridades de Boca Juniors, club del que era hincha su hijo.