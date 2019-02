La primera vez que lo atraparon fue en 2007 por robar un Fiat Duna blanco a once cuadras del Monumento a la Bandera en Rosario. Los policías lo obligaron a bajar del auto y lo metieron en un patrullero. "Loco dejame, tengo cuatro lucas en el bolsillo, son tuyas si me dejás rajar y aquí no pasó nada", dijo el detenido adentro del auto oficial. Ante el silencio de los agentes insistió ante el que lo esposaba: "¿Qué te pensás que sos, gil? Si no la agarrás vos la voy a poner en la comisaría o en Tribunales. Yo sé trabajar y tengo influencias. No seas boludo".