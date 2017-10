Infobae accedió al fallo. En el texto, Marinelli apunta que, precisamente, el 70/2017 se encuentra "a consideración del Congreso, que no tiene plazo previsto en la Constitución para expedirse" y que se debe tener en cuenta "que no ha transcurrido el corriente período de sesiones ordinarias, por lo que no es posible predicar la existencia de mora en el tratamiento".