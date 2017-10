"No escapan a mi conocimiento las persecuciones que cíclicamente sufrimos quienes desarrollamos nuestra actividad en La Salada. Esas persecuciones no están exentas de un cariz marcadamente político, en el que se entremezcla un velado interés de los grandes empresarios de centros comerciales e industriales molestos por la competencia que implica La Salada, cierta actitud discriminatoria hacia un fenómeno popular, y la marcada incapacidad de la clase política para gestionar el desarrollo ordenado de esta impactante expansión comercial. No se me escapa tampoco que esa incapacidad política ha posibilitado también que la intensa expansión de La Salada se haya visto perturbada por la aparición de focos de ilegalidad de diverso tipo (y de diversa gravedad) tales como infracciones marcarias por parte de algunos feriantes, intentos de explotación de los productores textiles cuentapropistas de la zona, aparición de grupos que pretenden constituir y explotar espacios feriales u otros servicios no autorizados ni habilitados en la vía pública, entre las más destacadas. La aparición de esos focos de ilegalidad en la zona, se insertan en una crisis más profunda y general de inseguridad que es de público conocimiento".