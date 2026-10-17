“Te creés Superman pero no lo sos”: el documental que revela cómo la arqueología ayuda a los veteranos de Malvinas

El hallazgo de un proyectil esférico en terrenos donde a mediados del siglo XIX se levantó el Fortín Miñana

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Participaron de actividades arqueológicas en el terreno donde se libró la batalla de Pavón el 17 de septiembre de 1861; recorrieron los lugares emblemáticos donde se combatió en Malvinas, solo reconociendo el terreno porque no se permite más que eso; exploraron las orillas del Paraná donde ocurrió el combate de la Vuelta de Obligado el 20 de noviembre de 1845; se emocionaron cuando hallaron distintos vestigios en el campo donde se luchó en La Verde el 26 de noviembre de 1874 durante la revolución mitrista. Cuando fue el turno de estudiar donde se levantaron dos fortines, en la época de la lucha contra el indígena, la experiencia se transformó en un documental, “Aquellos Horizontes”, donde los protagonistas, además de los arqueólogos, también fueron ellos, veteranos de guerra de Malvinas.

Replicada a partir de una experiencia que ya se desarrolla en Europa, por ejemplo en el campo de batalla de Waterloo, la película ahonda en una experiencia pionera en América Latina, donde sorprendentemente la arqueología se convierte en una herramienta terapéutica para los que pelearon en 1982.

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Arqueólogos y veteranos en plena tarea en el campo

De acuerdo a lo que concluyen, el efecto de su participación en este tipo de acciones para todos es impensado. Los profesionales aseguran que esta terapia inédita de salud mental resulta beneficiosa para aliviar el estrés postraumático.

En “Aquellos Horizontes”, de una hora de duración, para los veteranos Pablo Conde, Fernando Suárez, Gustavo Pedemonte y Eduardo Gómez fue un camino para resignificar su propia experiencia bélica, y que deja al descubierto esas heridas del alma que la posguerra no pudo cerrar. Los veteranos, a partir del contacto con las huellas materiales del pasado, reflexionan sobre su papel en la guerra, se suceden diversos planteamientos, algunos confesaron que demoraron décadas en acudir a un psicólogo –“te creés Superman pero no lo sos”- y reflexionan sobre cuestiones muy profundas, como la idea misma de morir por la patria.

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El arqueólogo Carlos Landa, que lidera un equipo multidisciplinario de profesionales de Arqueología Histórica del CONICET y la UBA, explicó que “nosotros hacemos sentir las cosas. Si la arqueología puede aportar un granito de disfrute y potencial terapéutico, ¿por qué no ponerlo a su servicio?”

Uno de los veteranos en un alto en la tarea. Para ellos la participación en este tipo de actividades resulta por demás movilizante

“Cuando aparecía una bala, a ellos les impactaba mucho, mucho más que un fragmento de loza, que reafirma el trauma. Porque la bala del fortín Miñana es también la de Monte Longdon”, señaló.

A lo largo del documental, los veteranos cuentan sus vivencias y sentimientos. Destacan que participar de las campañas resulta estimulador, porque cuando se excava en un campo de batalla se proyectan las situaciones, por ejemplo, si un soldado de la frontera habrá pasado por situaciones similares a las que los veteranos vivieron en las islas. “Aprendí a regresar a una época en que otros soldados, en otras batallas, por distintos motivos, iban y nosotros también. Porque el soldado sigue siendo soldado”.

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Una integrante del equipo es Melina Gómez, estudiante de Arqueología. Su papá, Eduardo Guillermo Gómez, es veterano, quien confesó “tardé como treinta años en llorar por Malvinas”.

En la selección de veteranos en estas campañas participa el Centro de Salud Conjunto de Veteranos de Malvinas, cuyo director médico es el teniente coronel médico Martín María Bourdieu, veterano. Bourdieu había tenido la baja del servicio militar cuando fue nuevamente convocado. Combatió en Malvinas como soldado del Regimiento de Infantería 3, y en la posguerra, para poder ayudar a sus compañeros, estudió Medicina y se especializó en psiquiatría, transformándose en un referente mundial en la materia.

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La selección de los veteranos incluye un riguroso protocolo, donde los veteranos son sometidos a entrevistas previas. Explicaron que es necesario ir con cuidado por los riesgos al estímulo que a ellos les causó el trauma de haber vivido una guerra.

El grupo protagonista de "Aquellos Horizontes" en el lugar donde compartieron vivencias y experiencias

El director del documental es Alejandro Ravazzola, un licenciado en Comunicación Social, documentalista, investigador periodístico, guionista, editor, productor y director. Desde hace más de veinte años desarrolla proyectos documentales y de no ficción que exploran la memoria, los derechos humanos y acontecimientos históricos.

En el 2016 conoció al grupo y con ellos desarrolló “Memorias del frente”, un programa que se emitía por Canal Encuentro en el que cada emisión se dedicaba al estudio de un campo de batalla, como fueron los casos de Carmen de Patagones, Vuelta de Obligado, La Verde y Cepeda.

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En la película -que contó con el apoyo de Bafilma (Plataforma Audiovisual Bonaerense) se desistió de incluir imágenes de archivo de la época de la guerra o fotografías de cuando los veteranos eran jóvenes soldados; se quiso enfocar en el presente y en cómo lidian con los recuerdos y con el estrés postraumático. “Son héroes, que tienen heridas profundas”, remarcó Ravazzola.

Los describe como gente de carne y hueso, que puede ser un vecino, padre de un amigo, gente común, que lleva una pesada mochila a cuestas.

Destacó que “sería bueno pensar un poco más allá y buscarle un sentido a la participación de los soldados en guerra de 1982, porque es un tema central de su identidad”.

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Los profesionales remarcaron a Infobae que “en las excavaciones se comparte, se socializa; las cuadrículas es una terapia, se habla mucho, se van soltando cosas. Con el hallazgo se produce un hecho potente que vincula al veterano con el objeto hallado”. Comparten todo el día, desde el alba a la noche, y cada instante es la excusa perfecta donde el veterano deja al descubierto el duro y triste camino que transitaron en la posguerra.

“Cuando en el campo de Pavón, en una batalla que enfrentó al Estado de Buenos Aires con la Confederación Argentina, el veterano quedaba absorto cuando hallaba un proyectil, porque reflexionaba que esa bala la disparó un argentino para matar a otro argentino”, remarcaron.

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En la película se ven los trabajos de campo en Fortín Miñana (1860-1864), que fue una fortificación defensiva, que estaba ubicado a unos cincuenta kilómetros al sur de la ciudad de Azul. También se hizo un reconocimiento donde se levantó el Fortín Otamendi (1858-1869), situado en Benito Juárez, cercano a la laguna “La Barrancosa”. Ambos emplazamientos fueron exponentes de la lucha contra el indígena en la pampa bonaerense.

Los veteranos, a lo largo de la campaña arqueológica, completan fichas, en donde las respuestas son constantemente supervisadas por psicólogos, presentes también en el campo.

Ellos admiten que, en ese trabajo que realizan junto a los arqueólogos, sienten una suerte de adrenalina; “es algo así como sentirte vivo en ese momento”, destacó Pablo Conde.

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Camino al trabajo: con los implementos e instrumentos a cuestas, el grupo se dirige a cumplir con la tarea programada

El grupo interdisciplinario está integrado por los arqueólogos Carlos Landa, Alejandra Raies y Facundo Gómez Romero; Sebastián Avila es el historiador; Eduardo Quinteros, musicoterapeuta y Melina Gómez, estudiante de Arqueología. Completó el grupo Gabriela Cinalli. “Aquellos Horizontes” se proyectará hoy en Yunta Bar, Lavalle 3491, a las 19 horas.

Los arqueólogos dijeron que los veteranos dejan de ser solo veteranos, para transformarse en miembros del grupo. “Yo me siento entre hermanos”, señaló Landa. Y es algo que en el documental se nota.