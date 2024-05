Rigen alertas rojas, naranjas y amarillas en 11 provincias por frío extremo: cuál es el pronóstico del tiempo en AMBA y el interior

NA 162

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este mes podría ser el mayo más frío en la historia de Argentina. Y es que el país presentó “anomalías de temperaturas promedio de -2.46 grados”, según los datos preliminares que van desde el día 1 al 27. “De mantenerse esta tendencia, efectivamente este mayo sería el más frío en los registros (1961-2023)”, indicaron desde el SMN al servicio Meteored. Para hoy, el organismo pronostica en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) una mañana con neblina y sin probabilidad de precipitaciones. Con una mínima de 11 grados y una máxima de 17 grados, se espera un cielo nuboso durante el resto de la jornada.

Las alertas por fríos extremos

Son 11 las provincias en donde rigen las advertencias, de varios niveles. En San Luis, Córdoba, La Rioja, Tucumán, Catamarca, Misiones, Formosa y Salta la alerta por temperaturas extremas es amarilla, por lo que pueden tener un efecto de leve a moderado en la salud: el peligro es sobre todo para grupos de riesgo, como niños, personas mayores de 65 años y con enfermedades crónicas. En parte de Formosa, Jujuy y Chaco, en cambio, la advertencia es mayor. El color naranja implica efectos de moderados a altos en la salud, con peligro especialmente para grupos de riesgo.

En tanto, Santiago del Estero y una gran porción de Chaco se encuentran en rojo, el mayor nivel de alerta: de efectos altos a extremos en la salud, las temperaturas pueden afectar incluso a las personas saludables. Las recomendaciones para este tipo de eventos son: no exponerse al frío en el exterior por tiempo prolongado, abrigarse con varias capas de ropa liviana al salir, no fumar en ambientes cerrados, beber mucho líquido y evitar consumir bebidas alcohólicas, mantener la casa calefaccionada, generar calor corporal a través del movimiento, evitar cambios bruscos de temperatura, no automedicarse y prestar atención a niños, personas mayores y aquellos con enfermedades crónicas. El SMN sugiere también reforzar las normas de higiene para no contagiarse enfermedades como la gripe, ventilar los ambientes para impedir la inhalación de monóxido de carbono e informarse con las autoridades.

(SMN)

El pronóstico en AMBA

Este jueves en la Ciudad de Buenos Aires se pronostica una mínima de 12 grados y una máxima de 17, sin precipitaciones y con un cielo nublado durante toda la jornada. El viernes se prevé la misma temperatura. Ya el sábado el clima mejorará, con una máxima de 19 grados, en tanto, el domingo las temperaturas variarán entre los 10 y 17 grados. Se esperan lluvias aisladas por la mañana.

(SMN)

Más alertas, en el interior

En dos provincias patagónicas rige una advertencia por vientos de entre 40 y 50 kilómetros por hora con ráfagas mayores o iguales a los 95 km/h. Chubut y Santa Cruz se encuentran en nivel amarillo, por lo que se esperan fenómenos meteorológicos con “capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

El organismo meteorológico sugiere: evitar actividades al aire libre, asegurar aquellos elementos que puedan volarse, permanecer informado por las autoridades y preparar una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono. Al mismo tiempo, la provincia de Tierra del Fuego espera nevadas de entre 10 y 15 cm. En esa línea, se debe evitar estar al aire libre, retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos, circular con vehículos adecuados para hielo y nieve y ventilar ambientes para que no se acumule monóxido de carbono, entre otras recomendaciones. Por último, una pequeña porción de la anterior provincia y Santa Cruz se encuentran en el mismo nivel de advertencia por lluvias: se esperan entre 15 y 25 mm de precipitaciones.