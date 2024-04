Se llevará a cabo el séptimo Congreso Mundial de Diálogo Intercultural e Interreligioso

Gustavo Guillermé, presidente del Congreso Mundial de Diálogo Intercultural e Interreligioso. Foto Manuel Cortina

Se llevará adelante el séptimo Congreso Mundial de Diálogo Intercultural e Interreligioso “Una senda hacia la Paz” este jueves a las 9 en el Auditorio Angélica Zapata de la Universidad del CEMA. En el encuentro, estarán presentes diferentes autoridades religiosas y referentes del ámbito académico, diplomático, político, educativo, cultural social y sindical de la Argentina y el mundo.

Entre los asistentes, encaran la lista el secretario de Culto de la Nación, Francisco Sánchez; Gustavo Libardi, presidente de la Iglesia Scientology Argentina; Edgardo Zablotsky, rector de Universidad del CEMA y Gustavo Guillermé, presidente del Congreso Mundial de Diálogo Intercultural e Interreligioso.

Además, asistirán el ex presidente del país, Eduardo Duhalde y vendrán los ex mandatarios José María Aznar, de España, y Jorge Quiroga Ramírez, de Bolivia.

Se trata de un evento que cuenta con el beneplácito del Papa Francisco y que se constituye como una reunión social, política, académica y diplomática con el objetivo de configurar una agenda de diálogo por la paz.

Durante el encuentro, se desarrollarán tres mesas diferentes de diálogo. La primera, bajo el lema “Pensando la transformación de Argentina 2024-2054″, comenzará a las 9: 15 y estará a cargo del periodista Maximiliano Montenegro. Los panelistas serán Francisco Sánchez, Edgardo Zablotsky y Gustavo Marangoni, politólogo graduado de la Universidad Del Salvador y docente universitario.

La segunda, “Los acuerdos de Abraham, son una senda hacia la paz. Una mirada gepolítica de la actualidad mundial” iniciará a las 10:30. La reconocida periodista Carolina Perín será quien modere la mesa cuyos oradores serán los tres ex presidentes de Argentina, España y Bolivia.

Por último, la tercera mesa de debate empezará a las 12:15 bajo la consigna “Las restricciones a la libertad religiosa y la utilización de la religión como excusa: dos caras de una misma moneda”. Allí, expondrán Laura Gómez, pastora y líder de la Red Internacional Jesús Warriors y miembro del consejo directivo de ACIERA; Gustavo Libardi; Andrea Fernández Bevans, directora de Comunicación región Ciudad de Buenos Aires de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos Días; Miguel Werner, presidente de Universal Peace Federation Argentina; y Oluwo Leonardo Allegue, presidente y líder espiritual religioso de Agrupación Social, Cultural y Religiosa africanista y Umbandista (ASRAU). El moderador será Ariel Gelblung, quien se desarrolla como director del centro Simón Wiesenthal para América Latina.

El encuentro es organizado por el Congreso Mundial de Diálogo Intercultural e Interreligioso, el UCEMA Friedman Hayek Center for the Study of a Free Society y la Fundación Libertad.

Por su parte, el presidente y fundador del Congreso, Gustavo Guillermé, agradeció especialmente a Gerardo Bongiovanni, quien preside la Fundación Libertad, por su generosidad y compromiso que hicieron posible la presencia de los tres ex mandatarios.

También extendió su agradecimiento a la Universidad del CEMA y al rector Edgardo Zablotsky por abrir sus puertas y hacer posible el evento; a la organización judía Keren Kayemet LeÍsrael Argentina y a la Iglesia Scientology de Argentina por el apoyo incondicional al proyecto “Una Senda Hacia La Paz” en el país, Israel y Europa que está previsto para todo el 2024.