Entre el orgullo por la igualdad y el miedo a perderla: así se prepara la marcha en defensa de las universidades

La Facultad de Derecho de la UBA, un edificio emblemático de una de las universidades que denuncian su desfinanciamiento por parte del Gobierno nacional. Foto: Grosby

Hace menos de dos semanas, en el plenario de rectoras y rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que reunió a representantes de 73 universidades públicas de la Argentina, Beatriz Gentile, la máxima autoridad de la Universidad del Comahue, pateó fuerte y al medio. “En 1970 éramos 24 millones de habitantes, y la matrícula universitaria era de 200.000. En el año 2013, la población argentina era de 42,5 millones y la matrícula universitaria era de 1.500.000 estudiantes”, dijo.

Y concluyó: “Es decir que, en 40 años, la población creció un 77% y la matrícula universitaria creció un 750%. Ningún país que se pretenda desarrollado o emergente puede mirar esto como un fracaso: al contrario. Yo no voy aceptar un diagnóstico decadentista de la historia argentina, y menos de la universidad. No hay que pensar en cómo destruimos lo que tenemos, sino cómo lo mejoramos”.

Tal vez esas palabras sean un buen resumen del motor de las marchas que se llevarán a cabo este martes en toda la Argentina para repudiar la parálisis del presupuesto que el gobierno nacional asigna a las universidades nacionales y exigir que el desfinanciamiento se revierta. Es que en este 2024 el presupuesto universitario es el mismo con el que contaron esas instituciones en 2023, pero el año pasado la inflación acumulada fue de 211% y en el primer trimestre de este año alcanzó el 51,6%.

En ese contexto, la Universidad de Buenos Aires -que es la más masiva entre las nacionales y la mejor rankeada de la Argentina-, asegura que tiene recursos hasta mayo. Ni un día más. Esa parálisis inminente de las universidades es lo que se denuncia, se repudia y hasta se teme entre quienes marcharán este martes en todo el país. Aunque cada uno lo explique a su manera.

Una convocatoria a la marcha de este martes. Según la UBA, sólo tienen dinero para funcionar hasta mayo. REUTERS/Agustin Marcarian

“Yo soy mecánico, mi viejo era mecánico, mi abuelo era mecánico. Diego, mi hijo, estudia para ser el primer profesional de nuestra familia. A nosotros nos ha ido bien siendo mecánicos y yo le fui enseñando a Diego el oficio, pero él siempre dijo que iba a ir a la universidad, y esa es la ilusión no sólo suya sino de toda la familia. La posibilidad de que eso no avance me tiene angustiado y a él más, porque nunca llegamos hasta acá”, cuenta Armando Gamarra, que vive en Mar del Plata. Su hijo, alumno justamente de la Universidad Nacional de Mar del Plata, marchará este martes. “Va con los compañeros, pero nosotros con mi mujer decidimos que también vamos a ir. Nunca fui a una marcha pero no quiero que se le complique la carrera porque es un sueño que tenemos y al que cualquiera tiene derecho”, le cuenta a Infobae.

Andrea Bordeñuk es licenciada en Ciencias de la Comunicación. Nació en Misiones, estudió en la UBA y marchará en Comodoro Rivadavia. “La educación argentina pública, gratuita y de calidad es nuestro orgullo a nivel mundial, no podemos permitir que de ser un derecho pase a ser un privilegio”, define. Y suma: “La marcha va a servir para visibilizar que gran parte de los que tenemos una profesión la tenemos gracias a la educación pública. Será masiva y con adherencia en todas las provincias de nuestro país, demostrando que no estamos dispuestos a sumarnos al ahogamiento de nuestros derechos”.

Vitali Calahonra, que es ingeniero formado en la UBA, también participará de la movilización en la misma ciudad chubutense: “Servirá para mostrar que hay cosas que el pueblo no está dispuesto a que se toquen y para defender que la universidad sea gratuita y de calidad. Y creo que el impacto masivo de la marcha va a hacer retrotraer la quita del presupuesto”.

Guillermo Gómez tiene 38 años y es trabajador no docente de la Escuela Secundaria de Educación Técnica que depende de la Universidad Nacional de Quilmes. Lleva a cabo tareas de mantenimiento desde que la escuela tiene edificio propio, en 2015. Uno de sus tres hijos es alumno de esa institución, y espera que su hija, en un tiempo, también lo sea. “Acá tenemos doble escolaridad, es una escuela del Conurbano a la que vienen pibes que la luchan día a día y que les brinda desayuno y almuerzo. Además hay talleres los sábados y había cursos de oficios, como de electricidad, pero ya no hay”, cuenta.

“No me perdonaría no asistir a esta marcha. Por la escuela en la que trabajo, por la educación pública, por mis hijos, por mis compañeros y también por mí. Espero que el Gobierno pueda meditar y entender que la educación es el camino al futuro”, cuenta Guillermo, que define a la escuela quilmeña como su “segundo hogar”. Allí la falta de presupuesto se traduce en falta de insumos: desde pinturas y pinceles hasta galletitas o mate cocido, que muchas veces llevan las docentes para que los chicos no sientan esa falta.

La semana pasada se llevó a cabo el abrazo al Hospital de Clínicas, en Buenos Aires. Este martes la convocatoria es nacional y se espera que sea masiva.

Victoria Mamani es jujeña, tiene 21 años y estudia Nutrición en la Universidad Nacional de Salta. Este martes marchará por el centro de esa ciudad norteña junto a los amigos y amigas que conoció en los años que lleva estudiando allí. “Mi familia puede pagar una privada si se complica la pública. Pero igual optamos por esta, por su calidad, porque te abre los ojos y porque te hace conocer realidades que, en lugares más ‘homogéneos’, no ves. Yo marcho porque, más allá de qué puede hacer o no mi familia, la educación pública es un derecho y un valor que en Argentina tiene mucha importancia para mucha gente. Y porque tengo compañeros que de ninguna manera podrían bancar una privada y se merecen la misma oportunidad que yo”, explica.

“El motivo más urgente para marchar es el imprescindible aumento del presupuesto de las universidades nacionales. La UBA, por ejemplo, ahora mismo está con sus servicios reducidos para ‘estirar’ todo lo posible sus recursos. Además exigimos que aumenten las becas para los universitarios y reclamamos el boleto estudiantil, que es una demanda histórica”, explica Ludmila Peralta, presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

“Esperamos que el gobierno reconozca que hay que solucionar estas problemáticas y que en las universidades estamos formando el futuro de nuestro país, y a eso se le debe dar la importancia que merece. Vamos a salir a las calles a mostrar que la educación pública no se toca y que estamos de pie para defenderla”, resume.

Bárbara es comunicadora, estudió en la UBA y este martes será parte de la movilización, que podría ser la más masiva desde que Javier Milei asumió la Presidencia. “Creo que la universidad realmente está en riesgo y es uno de nuestros más grandes orgullos como país. No podemos permitir que ese estandarte de igualdad de oportunidades se rompa. En lo personal, estoy sumamente agradecida con todo lo que la UBA me dio: me cambió la vida y no tendría la mirada profesional que hoy tengo de no haber pasado por ahí”, describe. Cree que la manifestación será masiva y que “va a tener un gran impacto político y social; están desfinanciando a uno de nuestros más grandes orgullos”.

Hubo un abrazo simbólico a la Universidad Nacional de Salta (UNSa), en la previa a la marcha de este martes.

Eloísa Arana irá con sus alumnos a la movilización. Enseña Inmunología Humana en la Facultad de Medicina de la UBA, además de ser investigadora en el Instituto de Inmunología, Genética y Metabolismo del Hospital de Clínicas, a través de la UBA y del Conicet, y, por si faltaran motivos para sumarse a la marcha, madre de una estudiante del Colegio Nacional de Buenos Aires, uno de los pre-universitarios porteños. “Toda mi educación fue gracias a la universidad pública: desde el jardín de infantes fui a instituciones que dependen de la Universidad Nacional de La Plata. Tengo dos títulos de grado de allí, y un doctorado”, cuenta a Infobae.

“Marcho porque creo en la defensa de las universidades nacionales en toda su concepción: como lugares académicos de enseñanza, con libertad de cátedra, y además como instituciones que llevan a cabo actividades de extensión que deben mantenerse e investigaciones que también deben protegerse, a las que ya se destinaba poco y con este desfinanciamiento no queda nada”, explica, y agrega: “Espero que el resultado de esta gran movilización sea conmover a este gobierno inconmovible y convencerlos de que, de mínima, necesitamos actualizar el presupuesto por inflación”.

“El principal motivo para marchar es simbólico: demostrar que la educación universitaria pública y las instituciones que se desprenden de ella son un tema sensible y de interés para todo el país, y que su desfinanciamiento no pasa por el costado respecto de los otros tantos problemas que estamos teniendo. Con una sociedad que cada día se empobrece más en una realidad cada vez más cara, cortar el financiamiento a la universidad gratuita es quitar oportunidades que ya eran derechos”, define Paola, licenciada en Ciencias de la Comunicación de la UBA, y explica qué espera de la gran convocatoria de este martes: “Tienen la oportunidad prestar atención a la magnitud de la convocatoria y ser capaces de recalcular ciertas decisiones”.

Julián Sanseverino es estudiante de sexto año de Medicina de la UBA y este martes será parte de la marcha nacional. Como lo hizo la rectora de la Universidad del Comahue, define con contundencia: “La universidad pública crea futuro para el país, para los argentinos y las argentinas. Esta marcha será un antes y un después porque se van a concentrar miles y miles de argentinos que van a decirle a Milei que con la universidad no se jode y que tiene que tener un límite. Que no se puede avanzar sobre lo que le ha dado grandeza y orgullo a la Argentina”.

Ese orgullo, esa sensación de que el acceso igualitario a la educación universitaria está en peligro, esa preocupación por el futuro de la investigación científica en particular y por el futuro argentino en general, esa ilusión de una familia que apuesta a tener a su primer integrante con título de grado en sus filas, esa necesidad de marcar un límite, son apenas algunas de las motivaciones de los que este martes, a lo largo de toda la Argentina, saldrán a hacerse escuchar.