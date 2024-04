Quién fue Susana Ferrari Billinghurst, la primera piloto de Sudamérica: el aterrizaje de emergencia que la convirtió en leyenda

Susana Ferrari Billinghurst fue la primera mujer con licencia de aviación comercial de toda Sudamérica.

Susana Ferrari Billinghurst, primera aviadora en Sudamérica y destacada pionera argentina en la aviación, dejó una huella imborrable tanto en la historia como en el corazón de aquellos que valoran el progreso y la igualdad en el ámbito aeronáutico.

Nacida el 20 de marzo de 1914 en Buenos Aires, Billinghurst logró hazañas que traspasaron los confines de su tiempo, obteniendo su licencia comercial de piloto a la temprana edad de 23 años, en 1937, lo que la convirtió en un emblema de la lucha y el valor femenino. A lo largo de su carrera, voló más de 8.117 horas y 38 minutos, una cifra que refleja su pasión y dedicación por la aviación.

La vida de Susana también estuvo marcada por momentos de reconocimiento y celebración. La revista El Gráfico la presentó en su portada el 29 de enero de 1943, junto con Elida Carlés, otra pionera de la época. Asimismo, en octubre del mismo año, la revista Aquí Está la destacó con el título “Con Susana Ferrari, en el cielo”, reconociendo su valiosa contribución al mundo de la aviación sudamericana.

Tapa de la popular revista "El Gráfico" de 1943. Allí, Susana Ferrari junto a su par, Élida Carlés.

Más allá de sus logros aéreos, Susana vivió una vida plena junto a Andrés Pedraza, también piloto de reconocida trayectoria, compartiendo no solo un hogar sino una pasión inquebrantable por el cielo. La pareja simboliza el espíritu compartido de aventura y la convicción en la igualdad de oportunidades, independientemente del género.

Heroína, 23 años después

La revista "Aquí Está" ubicó a Billinghurst en su portada.

Uno de los episodios más dramáticos y emocionantes en la vida de Billinghurst ocurrió en 1986, casi dos décadas después de haberse retirado de los mandos de aviones comerciales. Durante un vuelo de Mendoza a Buenos Aires en Aerolíneas Argentinas, detalló el portal Cultura Inquieta, la tripulación encargada de pilotar el avión sufrió una descompensación, dejando la aeronave sin comandantes aptos para continuar el viaje. En un acto de valentía y destreza, Susana, entonces pasajera y con 72 años, tomó control de la aeronave, asegurando un aterrizaje seguro para todos a bordo. “Susana Ferrari desde el Tango 01, iniciando maniobras de aterrizaje,” anunció.

Ante la respuesta del personal del aeropuerto sobre si se trataba de ella, agregó: “Soy la misma, 23 años después”

En 1986, Susana Ferrari Billinghurst supo aterrizar de emergencia el avión Tango 01 de Aerolíneas Argentinas.

Este hecho no solo solidificó su estatus de leyenda en la aviación argentina sino que también reafirmó su papel como defensora de los derechos de las mujeres. Su lucha no se limitó a las alturas; ya en 1943, durante una época de intensos cambios sociales en Argentina, Billinghurst no dudó en presentarse en la Casa Rosada para abogar por la igualdad de género, dejando claro que su compromiso iba más allá del ámbito profesional.

Susana Ferrari Billinghurst falleció a los 85 años en 1999, dejando tras de sí un legado de pionerismo, coraje, y lucha por la igualdad. Su historia continúa inspirando a nuevas generaciones, demostrando que los límites están hechos para ser superados y que el espíritu humano es capaz de alcanzar las estrellas con determinación y valentía.