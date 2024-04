El director del CBC de la UBA puso en duda la continuidad de las clases: “Veo difícil que arranque el cuatrimestre que viene”

Felipe Vega Terra puso en duda que haya clases el próximo cuatrimestre en el CBC

El director del Ciclo Básico Común (CBC) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Felipe Vega Terra, puso en duda este jueves la continuidad de las clases ante la reducción presupuestaria que el Gobierno aplicó sobre la casa de estudios.

“Veo difícil que arranque el cuatrimestre que viene con estos falsos intentos de solución que el Gobierno da. Están llevando a las universidades a un punto de inanición. Convoca a todos a la movilización del 23, tiene que ser una gran movilización ciudadana. Es en defensa de un activo que es de todos y todas”, manifestó, en referencia a la gran marcha que convocaron desde la UBA para el 23 de abril, en apoyo a la educación pública.

Vega Terra recordó que el CBC, con 93.000 alumnos y 26 sedes entre propias y conveniadas, está funcionando con “el mismo presupuesto que en enero del 2023″. “Tenemos exactamente la misma plata”, insistió en diálogo con Radio Splendid.

“No tenemos la plata, no podemos arreglar nada. Eso degrada las condiciones de los estudiantes y docentes que vienen a trabajar y estudiar. En octubre, noviembre y diciembre se consiguió un aumento, pero el Gobierno no reconoció el aumento que hubo en el 2023, sino que dijo que se empezara con el presupuesto de 2023. Después dijo que iba a dar un aumento del 70% nominal desde marzo, por lo que no es un aumento del 70%, porque se comieron dos meses. Es un aumento del 56% con un aumento inflacionario que está en torno al 300%. Nada puede funcionar de esta forma”, apuntó.

Vega Terra detalló que el presupuesto, que asciende a “aproximadamente 70 millones de pesos”, se destina principalmente al mantenimiento de los edificios, ascensores, seguros, servicios de limpieza, seguridad, reparaciones menores de edificio, equipamiento e insumos de oficina.

“Es una licuación presupuestaria que lleva al sistema universitario al borde de la destrucción”, consideró.

Además, aclaró que la institución es auditada por una unidad de auditoría interna y la Auditoría General de la Nación (AGN).

El pleno de las universidades públicas nacionales están en conflicto con el gobierno libertario de Javier Milei. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a todos los rectores del país, convocó a una marcha federal para el próximo martes 23 de abril para exigir una solución presupuestaria al Poder Ejecutivo que permita el normal funcionamiento de cada una de las casas de estudio del país.

Abrazo masivo al Hospital de Clínicas

En un nuevo capítulo de la protesta de las universidades contra los recortes aplicados por el Gobierno nacional, cientos de médicos, docentes y estudiantes se manifestaron hoy con un multitudinario abrazo simbólico al Hospital de Clínicas en rechazo a la reducción presupuestaria al centro de salud y el conjunto de la Universidad de Buenos Aires. “Esto es el ajuste del ajuste, nunca hemos vivido una situación como ésta”, sentenció el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, en un mensaje hacia la prensa y la comunidad.

La concentración, que fue convocada con el lema “Donde se cura y se cuida, también se enseña”, mantuvo cortado totalmente tránsito pasadas las 10 a la altura de avenida Córdoba 2351 y calles aledañas, a raíz de la masiva asistencia de los manifestantes que apoyan a la institución.

Por la baja del presupuesto, la institución sanitaria ubicada en el barrio porteño de Recoleta redujo las cirugías y funciona a menos del 40% sus servicios. Tampoco se pueden licitar compras para la adquisición de insumos sanitarios críticos. Para visibilizar esa “delicada” situación, según ilustró el director del Hospital, Marcelo Melo, las autoridades de la UBA junto a los gremios del ámbito de la salud, docentes y no-docentes junto a agrupaciones estudiantiles convocaron a una protesta para exigirle soluciones al gobierno de Javier Milei.