Furia en Avellaneda: atropelló con su camioneta a un vecino que le impedía el paso para evitar las olas

Furia en medio del temporal: atropelló a un vecino de Avellaneda porque no lo dejaba pasar (Quilmes Data)

Una discusión entre el conductor de una camioneta y vecinos del partido bonaerense de Avellaneda terminó con un ataque de furia en medio del temporal: después de impedirle el paso desesperadamente para que el vehículo no avanzara e hiciera olas que empeoraran la situación en la zona inundada, el automovilista decidió poner primera, acelerar y atropellar a uno de los hombres que le pedía que frene.

Todo comenzó cuando un hombre a bordo de una camioneta Amarok gris intentaba circular sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, más conocida como Pavón, una de las arterias principales de la zona sur del conurbano bonaerense.

Fue en ese momento cuando cuatro vecinos, desesperados por la cantidad de agua acumulada en el lugar tras el intenso temporal que azotó el AMBA, suplicó reiteradas veces al conductor para que no siguiera su camino.

En las imágenes, que trascendieron por las redes sociales y que ilustran esta nota, se observa claramente que la situación se volvía cada vez más tensa a medida que pasaban los minutos.

“Pegá la vuelta para allá, dale”, dijo el vecino al conductor de la camioneta

Tras minutos de conflicto y discusión, el hombre de la camioneta se cansó de no poder circular y ocurrió lo peor: avanzó a toda velocidad y atropelló a uno de los vecinos que estaba delante de su vehículo, llevándolo en el capot por unos metros y, al mismo tiempo, generando olas en la calle.

Finalmente, después de unos segundos, la víctima cayó al asfalto inundado. Casi de inmediato, se incorporó para salir corriendo detrás de la camioneta que lo había embestido, invadido por la impotencia.

Los vecinos intentaron impedir el paso de la camioneta

El conductor, por su parte, logró escapar a gran velocidad por la avenida. En las imágenes que se dieron conocer sobre el momento, se pueden escuchar los gritos de los vecinos totalmente asombrados e indignados mientras observan la secuencia.

Según pudo saber Infobae, el video está siendo investigado por la fiscal María Alejandra Olmos Coronel, a cargo de la UFI N°1 de Avellaneda, para lograr identificar al autor de hecho y el vehículo. Asimismo, la investigación iniciada fue caratulada como “lesiones culposas”.

Un vecino que vive a diez cuadras de donde ocurrió el hecho, aseguró a este medio que la zona “siempre se inunda desde hace años” y que es muy usual que, al ocurrir esto, la gente “intente impedir el paso de los autos para que no se inunden las casas”. Además, señaló que algunas personas a veces “no demuestran suficiente empatía”.

Antecedentes

No es la primera vez que ocurre un hecho de estas características. Es que hace una semana, un hombre embistió a una mujer y la arrastró en el capot de su auto en la localidad de Gerli, también del partido de Avellaneda.

Le ofreció llevarla y como la chica se negó, la embistió con el auto

Las imágenes fueron captadas por un testigo de la zona que vivenció la trágica situación. En el video que se viralizó en las redes sociales, se percibe toda la escena ocurrida en la intersección de las calles Sánchez de Bustamante y República del Líbano, en sentido al Puente Bustamante.

La víctima, identificada como Mariel, quien fue contactada por un cronista de TN, aseguró que su intención era ayudar al vecino en medio del temporal. Cabe destacar que Gerli fue uno de los tantos lugares más afectados por el fenómeno climático.

“Quise ayudarlo también a él, porque quería meterse en una calle donde había una boca de tormenta y todo estaba tapado. Se le iba a quedar el auto. No sé si fue por la lluvia, pero no me escuchó y arrancó”, dijo la mujer, que estaba intentando desviar el tránsito dadas las malas condiciones en las que se encontraba la zona.

Fue en ese momento cuando quiso pararse delante del vehículo para explicarle la situación y el conductor decidió actuar sin pensar. “Le hablé, pero este hombre no me escuchó. Sonrió y aceleró”, aseguró sobre el violento episodio.