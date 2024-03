Rigen alertas por tormentas en 9 provincias y llueve en CABA

Hay 9 provincias con alerta por tormentas

Tras varios días de inestabilidad climática y algunos temporales en determinadas provincias que generaron destrozos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este viernes una alerta amarilla por tormentas en 9 provincias: Buenos Aires, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, San Luis y Mendoza. En CABA, esta tarde, se publicó un aviso a muy corto plazo por posibles tormentas fuertes con lluvias intensas y ráfagas.

La alerta amarilla por tormentas compromete a casi todo el territorio de las provincias de Corrientes, Misiones, La Pampa, Buenos Aires y San Luis. En tanto, rige en un sector del norte de Entre Ríos, el sur de Córdoba, el noreste de Mendoza y sur de Santa Fe.

Las tormentas fuertes con ráfagas y ocasional caída de granizo podrían ocurrir en la provincia de Buenos Aires: Adolfo Alsina, Daireaux, Guamini, Hipolito Yrigoyen, Pehuajo, Pellegrini, Salliquelo, Trenque Lauquen, Tres Lomas, Cnel Dorrego, Coronel Rosales y Monte Hermoso. Alrededor de las 18 de este viernes, en tanto, las lluvias llegaron a la Ciudad de Buenos Aires.

El aviso a muy corto plazo emitido por el Servicio Meteorológico Nacional en la tarde de este viernes

Según el organismo, el nivel de alerta amarilla significa la presencia de posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Ante esta situación, se recomienda no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas y prestar atención ante la posible caída de granizo.

Cómo continúa la situación climática en Corrientes

El temporal en Corrientes generó graves daños a causa de las inundaciones

A 4 días del temporal en Corrientes que fue catalogado como “la peor catástrofe climática” de la provincia, continúa la alerta amarilla por lluvias, según lo informó el Servicio Meteorológico Nacional.

De acuerdo al reporte, casi toda la totalidad de la provincia se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas, algunas localmente fuertes, que pueden “estar acompañadas por ráfagas intensas, importante actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y principalmente abundante caída de agua en cortos períodos”.

Se detalló que las precipitaciones en las zonas afectadas rondarían entre 30 y 70 mm, las temperaturas que acompañarán la jornada del día de mañana se ubicarán entre los 18° y 29°, y el tiempo semanal se mantendrá inestable.

Es importante destacar que la situación actual continúa siendo crítica para la provincia que habría atravesado un temporal que trajo consigo la caída de 300 mililitros de agua en tan solo 5 horas, dejó más de 700 personas evacuadas, hogares y diferentes instituciones bajo agua y calles con una circulación imposibilitada por las inundaciones. Inclusive se habían suspendido las clases escolares por la gravedad de la situación.

La lluvia llegó a CABA

Se espera un fin de semana que podría traer consigo lluvias aisladas

Tal como citó el pronóstico extendido del SMN para CABA y alrededores, la primeras lluvias llegaron a la Ciudad de Buenos Aires este viernes por la tarde. Algunas tormentas aisladas, en tanto, podrían darse también durante la tarde de hoy y la mañana del sábado.

A pesar de la presencia de lloviznas y un cielo totalmente nublado, el organismo prevé igualmente que las temperaturas sigan siendo altas: mientras que este viernes se espera una máxima de 31°C, el sábado el termómetro bajará una línea y se podría encontrar en 30°C.

El panorama comenzaría a ser más alentador a partir del domingo a la mañana, con la presencia de un cielo parcialmente despejado y una temperatura que bajará de manera considerable llegando a una mínima de 16°C. La máxima, por su parte, sería de 27° por la tarde/noche, momento en el que el sol estará más visible.

El pronóstico del tiempo extendido en CABA, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Para la semana entrante, el SMN espera que los porteños experimenten temperaturas nuevamente altas que podrían encontrarse entre los 19 y 28 grados.

Para el primer día de la semana se espera una mínima de 22° y una máxima de 29°C. No obstante, el cielo se presentaría mayormente nublado.

En tanto, el clima continuará de forma inestable. Tanto el lunes, como el martes podrían esperarse algunas lluvias. En el caso del primer día de la semana, serán por la tarde, mientras que el martes se darán de manera matutina. Ademas, ambos días estarán cargados de alto niveles de humedad perceptible en el ambiente.