Otro paro docente complicará el inicio de las clases en nueve provincias

El paro docente coincidirá con el inicio de clases en Catamarca, Chaco, Chubut, Jujuy, Misiones, Neuquén, Salta, San Juan y Santiago del Estero

Los gremios docentes nucleados en la CGT pararán -otra vez- este lunes a nivel nacional en reclamos de mejores salarios y adelantaron que “de no tener respuesta del gobierno” extenderán la medida de fuerza. La medida de fuerza afectará el inicio de las clases en Catamarca, Chaco, Chubut, Jujuy, Misiones, Neuquén, Salta, San Juan y Santiago del Estero.

Según los sindicatos, el gobierno nacional los “obliga” a parar por “falta de aportes y falta de reflexión”, luego de confirmar la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), lo que reduce el salario inicial docente a 220 mil pesos, por debajo de la línea de pobreza.

“Nosotros queremos a los alumnos en las escuelas, pero responsabilizamos al Gobierno nacional de las medidas que nosotros tomamos por falta de aportes y por falta de reflexión ante esta problemática: el Gobierno nacional tiene que financiar y sostener la educación”, señaló el secretario general de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero, durante una conferencia en el salón Saúl Ubaldini de la CGT, la semana pasada.

La medida de fuerza fue anunciado por Sergio Romero, secretario general de la Unión Docentes Argentinos (UDA)

La semana, otro paro impulsado por CTERA (la confederación mayoritaria) afectó el comienzo del ciclo lectivo en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Mendoza, San Luis y Santa Fe.

La nueva medida de fuerza anunciada el miércoles por Romero fue acompañada por los cotitulares de la CGT, Pablo Moyano y Carlos Acuña; las secretarias generales del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), Marina Jaureguiberry, y de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Sara García; y el titular de la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), Fabián Felman.

“No nos han hecho propuestas y no hemos tratado la mejora del salario inicial del sector docente que hoy estaba en 250 mil pesos y, con la quita del Fonid, se reduce aún más el salario y queda alrededor de los 220 mil pesos”, dijo Romero sobre la reunión que el martes mantuvieron gremios y ministros provinciales con el Gobierno nacional, donde se confirmó la eliminación del Fonid.

Romero dijo que pese a que el secretario de Educación, Carlos Torrendell, “es buena persona” cuenta “con muy poca autonomía de gestión” y criticó que “nos entretuvo mucho tiempo sin poder hacer mucho aporte a la reunión paritaria”.

“Digo reunión paritaria porque estamos convencidos de que estamos negociando en un ámbito paritario”, remarcó Romero, aunque la administración central la denominó “reunión por el piso salarial”.

Al respecto, reprochó que hay “miles de docentes que perciben” el salario inicial y que “son jefes de familia” y recriminó que la remuneración se encuentra “por debajo de la línea de la pobreza”.

La discusión salarial pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo martes, cuando volverán a encontrarse los representantes sindicales con las autoridades provinciales y nacionales (DyN)

Además, advirtió que también “está en duda” el cobro del Fondo Compensador de Desigualdades Salariales que, explicó, reciben provincias “que no pueden pagar el salario mínimo” y alertó que tampoco “hay aportes para infraestructura nacional y para capacitación”.

Por su parte, también en la mencionada conferencia de prensa, Pablo Moyano remarcó: “Atacan siempre a los trabajadores. No vamos a estar mirando para el otro lado. Puede apretar a los gobernadores, a los diputados, pero a nosotros no nos aprieta nadie. No pudieron los militares, no pudo Macri, mucho menos nos va a parar este cachivache (por Javier Milei), títere de las corporaciones”.

En tanto, la secretaria general de Sadop, Marina Jaureguiberry, afirmó que “lejos de haber una propuesta superadora, lo que ha quedado planteado es una reducción del salario docente”, e insistió: “No partimos de un piso de rediscusión salarial, partimos de un piso de reducción directamente del salario”.

Sin propuesta superadora

La discusión salarial pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo martes, cuando volverán a encontrarse los representantes sindicales con las autoridades provinciales y nacionales.

Sobre la eliminación del Fonid, Jaureguiberry, expuso que “hace más de 20 años el salario docente se compone de cifras nacionales y de cifras provinciales: el Fonid es una cifra nacional que va directamente al bolsillo de las compañeras. Significa hoy en la Argentina entre un 10 y un 20 por ciento del salario básico” de un docente.

El cosecretario general de la CGT y secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, le brindó su “apoyo” a los gremios docentes y recordó que “la CGT está en estado de alerta y movilización” por lo que, adelantó, “se van a ir acrecentando las medidas que vamos a tomar”.

En un comunicado, la entidad gremial informó que se resolvió “convocar a Jornada Nacional de Protesta” con réplicas en las provincias, aunque no se estableció una fecha.

Además, se decidió “concentrar frente al Congreso de la Nación, la semana próxima, para exigir una ley que garantice la continuidad del Fonid, el Fondo Compensador de Desigualdades Salariales, infraestructura y programas educativos nacionales”.

Llamaron a “construir una Marcha Federal Educativa en defensa de la educación pública” y ratificaron que asistirán a la nueva convocatoria de la Secretaría de Trabajo el próximo martes 5 para “continuar exigiendo la actualización de piso salarial, la recomposición de los salarios de las y los docentes jubilados de las cajas transferidas” y el envío de todos los fondos educativos.

Los gremios docentes provinciales agrupados en CTERA vienen de realizar un paro el lunes, que coincidió con el inicio de clases en ocho distritos, en reclamo de la paritaria nacional y justamente en rechazo de la anunciada eliminación del Fonid.