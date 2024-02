Córdoba: se registró la muerte de tres niños a causa del Síndrome Urémico Hemolítico

El hospital de Río Cuarto, lugar que alojo a uno de los niños afectados por la enfermedad

El Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, informó este domingo desde el Departamento de Zoonosis de la Dirección de Epidemiología, que se registró la muerte de tres nenes menores de siete años que contrajeron el Síndrome Urémico Hemolítico (SUH).

Te puede interesar: Un policía de Córdoba quiso robar un auto e intentó suicidarse antes de ser arrestado

En este marco, las autoridades alertaron que ya serían nueve los casos de los que se tiene conocimiento en la Provincia desde que inició el 2024. En todos los casos, en niños pequeños. Cabe remarcar que los niños menores de 5 años son los más afectados, aunque también puede impactar a embarazadas, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos comprometidos.

En este caso, todos los pacientes afectados son menores de 7 años: cuatro de 1 año, dos de 10 meses, uno de 2 años, uno de 5 años y el último de 7 años. Además, todos requirieron internación, en establecimientos públicos y privados de la provincia.

Te puede interesar: Continúan en ascenso los casos de dengue en varias provincias y pidieron extremar los cuidados

De los dos últimos casos confirmados en estos últimos 10 días, uno tuvo lugar en Monte de los Gauchos y el otro en la localidad de El Tío. El primero fue protagonizado por una nena de 1 año oriunda de la provincia de Buenos Aires que había ido a pasar sus vacaciones y terminó por ser atendida en el Hospital de Río Cuarto; y el otro por una niña de 10 meses que recibió atención en el Hospital de Niños.

Desde la dependencia estatal recordaron la importancia de reforzar las medidas de prevención, sobre todo en esta época de altas temperaturas donde hay mayor predominancia de la enfermedad provocada por un grupo de bacterias llamadas Escherichia Coli, presentes en la materia fecal de animales y personas, que se transmite a través de alimentos o las manos contaminadas.

Te puede interesar: El río los arrastró 6 km y sus cuerpos quedaron separados por mil metros: qué se sabe de la pareja que murió ahogada en Córdoba

“Es fundamental lavarse las manos frecuentemente, ingerir alimentos completamente cocidos y prestar atención al manipular y conservar alimentos. También recomendamos la consulta temprana ante la aparición de síntomas como diarrea, vómitos o dolor abdominal”, indicó Patricia González, referente del Departamento de Zoonosis, en diálogo con el medio local La Voz.

El síndrome urémico es una enfermedad muy grave causada por una toxina de cepas de la bacteria Escherichia coli. Se contrae al consumir agua o alimentos contaminados y mal cocidos; en especial, la carne (Europa Press)

Es importante destacar que SUH es la primera causa de insuficiencia renal aguda en niños y origina el 20% de los trasplantes de riñón pediátricos. Puede dejar secuelas de por vida como hipertensión y alteraciones neurológicas, y causa la muerte entre un 3 y 5% de los casos.

Además, no existe aún ningún tratamiento aprobado por autoridades regulatorias, pero sí pueden tomarse medidas de prevención: cocinar bien la carne; lavarse las manos con agua y jabón antes y después de ir al baño, antes de manipular alimentos y después de tocar alimentos crudos; lavar bien frutas y verduras; y consumir agua potable y leche pasteurizada

En el caso de recién nacidos se recomienda durante los seis primeros meses de vida la lactancia materna exclusiva, y a partir de esa edad, mantener la lactancia junto con la alimentación complementaria, idealmente hasta los 2 años o más.

Para los mayores de 2 años, se sugiere que consuman leche en polvo fortificada con hierro, o leche pasteurizada y evitar alimentos procesados sin adecuada cocción o aquellos elaborados en lugares no seguros.

En tanto a la sintomatología que podría llegar a presentar un cuadro de SUH, comienza con diarrea, con o sin sangre, dolor abdominal y vómitos. Otros síntomas de alarma son palidez, disminución en la eliminación de orina, decaimiento o irritabilidad. En bebés, niños y niñas, rechazo el alimento.

Debido a que la enfermedad es potencialmente contagiosa, se recomienda que la persona que presente estos síntomas, no manipule objetos de cocina ni prepare alimentos de ningún tipo. Además, no debe asistir al trabajo, escuela, balnearios o piletas. Debe realizar inmediatamente una consulta médica y no automedicarse.