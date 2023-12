Pasó en la TV: el balance de Alberto Fernández, el gesto de Macron a Milei y el casamiento de Nicole Neumann

Mientras arriban al país los referentes del mundo para la asunción de Javier Milei, el presidente Alberto Fernández se despide de su gestión. Por esto mismo, aprovechó su anteúltimo día en el cargo para realizar una cadena nacional y hacer un balance de su Gobierno.

El Presidente comenzó su discurso haciendo mención a los 40 años del retorno de la democracia y al traspaso de mando que se llevará adelante en las próximas horas. Luego hizo hincapié en las dificultades que enfrentó su Gobierno en estos cuatro años -con énfasis en la pandemia, la guerra de Rusia y Ucrania y la sequía- y detalló la situación económica del país que le dejará el líder libertario.

“El año entrante ingresarán, producto de nuestras exportaciones agrícolas y ganaderas, de nuestras exportaciones de gas y de litio, alrededor de 35.000 millones de dólares. Además, gracias al gasoducto que construimos, dejaremos de gastar 5.000 millones de dólares para importar gas licuado. De aquí hasta el 2030 las estimaciones marcan que las exportaciones sumadas de bienes y servicios crecerán el 80%”, dijo. En este contexto, manifestó que “no es razonable pensar en un ajuste”, en un claro pedido a Milei.

Alberto Fernández en su última cadena nacional

Queda poco más de un día para la asunción, por lo que comienzan a llegar los líderes del mundo para participar del traspaso de mando. La llegada que más revuelo causó fue la del ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro, quien arribó a la Argentina el jueves por la noche. Durante la jornada del viernes, se encontró con Milei y Patricia Bullrich, así como también mantuvo una reunión con Mauricio Macri, en la que no escatimaron en abrazos.

Al ser consultado por TN sobre qué espera del Gobierno entrante, Bolsonaro aseguró: “Verlo mejor por la porbreza”. “Nosotros defendemos la democracia y la libertad. Yo soy radical en esa cuestión, (los de la izquierda) no son opositores, son enemigos, porque en el fondo lo que quieren es el poder absoluto y robar nuestra libertad”, expresó luego en un entrevista que le concedió a Eduardo Feinmann.

Jair Bolsonaro en las inmediaciones del Hotel Libertador (Télam)

Por la noche, Bolsonaro cenó en un reconocido restaurante de Puerto Madero con el ex candidato presidencial chileno José Antonio Kast.

Sin embargo, Emmanuel Macron también captó la atención de la política nacional al difundirse una foto de él con la camiseta del club Boca Juniors, firmada por Milei. La imagen fue difundida por el propio líder de La Libertad Avanza en sus redes sociales y destacó la frase inscripta en la indumentaria, que rezaba “Viva la Libertad carajo”.

La foto de Emmanuel Macron con la camisera de Boca Juniors

“Presidente Emmanuel Macron muchas gracias por su foto con la camiseta de Boca Juniors con mi frase ‘Viva la libertad carajo’”, publicó junto con la foto que le envió el presidente francés. La foto dio de qué hablar en los medios. “Pragmatismo puro”, consideraron al aire de A24.

Aunque la asunción presidencial capta gran parte de la atención, no todo es política estos días, puesto que Nicole Neumann celebró su casamiento con Manu Urcera. De igual forma, sorprendieron a todos con un anuncio: van a ser papás, tal como adelantaron al aire de Poco Correctos por El Trece.

Nicole Neumann y Manu Urcera

Baby Etchecopar también contrajo matrimonio en los últimos días y este sábado realizará la celebración junto a sus más cercanos. “Ayer fue muy íntimo familia y el sábado es conga. Mucha bebida, mucha comida, algunos buenos shows y que rompan todo, que sean felices mis amigos porque cada mesa tiene gente que perteneció a mi vida y es una forma de decirle: ‘Muchas gracias’”, dijo durante un móvil de Poco Correctos.

No todo es color de rosas en el mundo del espectáculo, ya que los conflictos también fueron protagonistas de la jornada del viernes. El cruce más fuerte fue entre Nancy Pazos y Analía Franchín. “Yo no me pelee con nadie, puse las cosas claras nada más”, comenzó explicando Pazos durante un móvil con Socios en el Espectáculo (El Trece) y agregó enojada: “Desde la ignorancia, se dicen tantas pelotudeces, desde la tilinguería”.

La declaraciones de la periodista surgen en respuesta a las palabras de Franchín, quien dijo durante una entrevista con Juan Grabois al aire de Telefé que “hay gente va a un trabajo y vos la querés poner en blanco y prefiere que no lo hagas para seguir cobrando el plan”.

De esta manera, Pazos concluyó: “Cuando vos estás hablando de pobreza y hay gente que dice esas cosas, me saca porque yo nací pobre”.

Mientras tanto, Yanina Latorre habló de las críticas que recibe y expresó: “Que sigan hablando y me sigan criticando, viven todos colgados de mi. Me chupan un huevo todos”.