Efemérides de hoy, 2 de diciembre: ¿qué se conmemora en Argentina y el mundo?

Osvaldo Pugliese nació el 2 de diciembre de 1905 en Villa Crespo.

Entre las efemérides del 2 de diciembre se encuentra, en 1905 en el barrio porteño de Villa Crespo, el nacimiento del músico y compositor Osvaldo Pugliese, uno de los principales referentes del tango. Fue, además, uno de los más reconocidos directores de orquesta y pianistas de la región.

“Don Osvaldo” -como se lo llamaba- dejó un legado musical valioso con obras como “La Yumba”, “Recuerdos”, “La Beba”, “Negracha” y “Malandraca”. El maestro, que compartió escenarios con figuras de la talla de Aníbal Troilo y Astor Piazzolla, realizó giras internacionales donde su música era ampliamente reconocida y apreciada por el público. Se mantuvo firme en la defensa de la identidad del tango frente a corrientes que consideraba ajenas a la cultura musical de Argentina y fue el fundador del primer Sindicato Argentino de Músicos.

En 1985 fue homenajeado en el marco de su 80º cumpleaños con un concierto en el Teatro Colón, y al año siguiente, fue declarado Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, solo por enumerar algunos de los reconocimientos que recibió. Pugliese falleció el 25 de julio de 1995, a tan solo unos meses de cumplir 90 años.

El 2 de diciembre también se recuerda el nacimiento de la escritora y docente argentina, Hebe Uhart.

El 2 de diciembre también se recuerda el nacimiento, en 1936, de otra gran figura de la cultura en Argentina: la escritora Hebe Uhart. Se consolidó tanto en el campo de la literatura como en el de la docencia, dejando una imborrable huella en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Lomas de Zamora como profesora. Su labor pedagógica es especialmente recordada por los talleres literarios que impartía, herramientas clave en la formación de nuevas generaciones de escritores.

Hebe Uhart inició su andadura en el mundo literario en 1962 con la publicación de su primer conjunto de cuentos titulado “Dios, San Pedro y las almas”. A lo largo de su carrera, Uhart enriqueció la literatura con notables colecciones de relatos, como “La luz de un nuevo día”, “Leonor”, “Guiando la hiedra”, “Turistas” y “El gato tuvo la culpa”. Su incursión en la novela comenzó en 1974 con “La elevación de Maruja”, a la que le siguieron obras como “Memorias de un pigmeo”, “Mudanzas” y “Señorita”. Además, Hebe Uhart se destacó en el género de las crónicas con libros como “Viajera crónica” y “Animales”. Falleció el 11 de octubre de 2018, a sus 81 años, en Buenos Aires.

"Oops!...i Did It Again" se convirtió en un éxito a nivel internacional muy poco tiempo después de su lanzamiento.

En el plano internacional, este 2 de diciembre la famosa cantante de pop Britney Spears cumple 42 años. La artista, nacida en 1981 en McComb, Estados Unidos, alcanzó popularidad desde muy pequeña, en 1992, cuando integró The Mickey Mouse Club. Tan solo unos años más tarde, impactó en la industria de la música pop al firmar con Jive Records en 1997 y lanzar su álbum debut “...Baby One More Time” en 1999, que fue un éxito inmediato. Al año siguiente, en el 2000, publicó su segundo álbum “Oops!... I Did It Again”, que comercializó 1.3 millones de copias en su primera semana en Estados Unidos, un hito en ventas.

La trayectoria de Britney Spears durante sus primeros años en la escena musical la consolidó como ícono de la cultura pop. Sus dos primeros trabajos no solo le dieron estatus de estrella, sino que también establecieron nuevos récords de ventas. Temas como “...Baby One More Time” y “Oops!... I Did It Again” no solo dominaron las listas de música, sino que también resonaron como éxitos a nivel global, lo que le valió el apodo de “La Princesa del Pop”.

A lo largo de su carrera, ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo, lo que la convierte en una de los artistas musicales con mayores ventas de la historia.

¿Qué otras efemérides se conmemoran hoy, 2 de diciembre?

1946: nace el diseñador de moda italiano Gianni Versace.

la Cámara Federal condena a Ramón Camps a 25 años de prisión tras ser encontrado culpable de 73 casos de tortura seguida de muerte. El ex jefe de la Policía de la provincia de Buenos Aires y figura clave durante el terrorismo de Estado en Argentina, fue responsable de actos represivos, como los conocidos en la historia argentina como La Noche de los Lápices . Sin embargo, fue indultado en 1990 por el entonces presidente Carlos Menem , en una decisión polémica que generó un profundo malestar en la sociedad y los organismos de derechos humanos. Camps falleció en 1994, cuatro años después de haber recuperado su libertad. 1986:tras ser encontrado culpable de 73 casos de tortura seguida de muerte.El ex jefe de la Policía de la provincia de Buenos Aires y figura clave durante elen Argentina, fue responsable de actos represivos, como los conocidos en la historia argentina como. Sin embargo,por el entonces presidente, en una decisión polémica que generó un profundo malestar en la sociedad y los organismos de derechos humanos. Camps falleció en 1994, cuatro años después de haber recuperado su libertad.

. Nacido en Francia, el destacado científico es reconocido por su revolucionario trabajo en el campo bioquímico, particularmente por sus estudios sobre los nucleótidos de azúcar y su relevancia en la biosíntesis de los hidratos de carbono. Su contribución a la ciencia fue conmemorada en 1970, año en el que recibió el máximo galardón científico: el Nobel de Química. Además de su labor científica, Leloir es curiosamente conocido por ser el inventor de la famosa salsa golf. 1987: muere el médico y bioquímico argentino Luis Federico Leloir Nacido en Francia, el destacado científico es reconocido por su revolucionario trabajo en el campo bioquímico, particularmente por sus estudios sobre los. Su contribución a la ciencia fue conmemorada en 1970, año en el que recibió el máximo galardón científico: el. Además de su labor científica, Leloir es curiosamente conocido por ser el inventor de la famosa

Luis Federico Leloir recibió el Premio Nobel de química en 1970.

Pablo Escobar. El conocido líder del Cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, fue abatido por la policía colombiana mientras intentaba escapar en Medellín. Escobar, el narcotraficante más prominente del planeta, había eludido la captura desde su fuga en junio de 1992 de la cárcel de Envigado. El suceso ocurrió justo un día después de que Escobar cumpliera 44 años. 1993: muere el narcotraficante colombianoEl conocido líder del, fue abatido por la policía colombiana mientras intentaba escapar en Medellín. Escobar, el narcotraficante más prominente del planeta, había eludido la captura desde su fuga en junio de 1992 de la. El suceso ocurrió justo un día después de que Escobar cumpliera 44 años.

Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud

El Día para la Abolición de la Esclavitud se conmemora cada 2 de diciembre y fue establecido para concienciar a la opinión pública sobre el flagelo que supone la esclavitud moderna. La fecha del 2 de diciembre fue elegida para recordar el aniversario del Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, aprobada el 2 de diciembre de 1949.

La ONU explica que la esclavitud moderna es un término general que “abarca prácticas como el trabajo forzoso y el matrimonio forzado”, y hace referencia a “situaciones de explotación en las que una persona se encuentra y no puede rechazar o abandonar debido a amenazas, violencia, coerción, engaño o abuso de poder”.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha revelado un incremento alarmante de esclavitud moderna a nivel global, alcanzando los 50 millones de personas afectadas en el año 2021. Esto representa un aumento de 10 millones en comparación con las cifras de 2016. Según los datos del organismo, casi una de cada ocho personas sometidas a trabajos forzados son niños y niñas (3,3 millones). Más de la mitad de ellos se encuentran en situación de explotación sexual comercial, y la mayoría de los casos de trabajo forzoso (el 86%) se dan en el sector privado. Las mujeres y niños se mantienen como los grupos más afectados por esta problemática.