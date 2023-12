Pasó en la TV: Gran Hermano ganó el premio al mejor reality, Massa confirmó que tiene propuestas laborales en el exterior y Cristina Kirchner apuntó contra Milei

Resumen De La Tv Del 30 De Noviembre

Representando a Gran Hermano 2022, Nacho y Alfa subieron al escenario y fueron en busca del premio Martín Fierro Latino al mejor reality show, mientras que en Argentina Cristina Kirchner apuntó contra Javier Milei y explicó el concepto de “estanflación”, y Sergio Massa apareció públicamente y adelantó sus planes a futuro.

Te puede interesar: Pasó en la TV: murió Ricardo Piñeiro, el congreso proclamó presidente a Javier Milei y se confirmó el ministro de Economía

En el día de ayer, por primera vez, Sergio Massa habló de su futuro después de la derrota en el balotaje del 19 de noviembre contra Javier Milei. El ministro de Economía confirmó que tiene tres ofertas del sector privado desde el exterior luego de dejar su cargo en el Gabinete el próximo 10 de diciembre, y que seguirá aportando a “la nueva etapa de la Argentina” con el relanzamiento de la Fundación Encuentro.

“En primer lugar voy a trabajar, tengo tres ofertas del sector privado de afuera de la Argentina. Estoy evaluando qué es lo más conveniente para mi vida personal y la de mi familia”, explicó en diálogo con IP.

Te puede interesar: Pasó en la TV: la liberación de rehenes en Gaza, la palabra de Diana Mondino y el plan de Andrés Ibarra para La Bombonera

Su vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner también apareció en su cuenta de Tik Tok, red social en la cual explicó el concepto de “estanflación” del cual habló Javier Milei.

“Lo virtuoso es no gastar más de lo que ingresa… evidentemente en épocas de crisis esto es un instrumento que se necesita para evitar la recesión, porque además sino después podemos llegar a tener el infierno más temido que es recesión con inflación”, compartió y para concluir sentenció, “estanflación es igual a catástrofe social”.

El futuro de la formula luego del 10 de diciembre (Foto NA)

José Luis Espert reaccionó ante sus dichos en diálogo con LN+ y afirmó que “la estanflación comenzó con Cristina”. “Argentina está hace 12 años en estanflación y lo que está diciendo el presidente electo es que vamos a continuar en estanflación durante un tiempo más”.

Te puede interesar: Diana Mondino descartó el ingreso de Argentina a los BRICS

En tanto al libertario y su equipo, el día de ayer la designada canciller del futuro Gobierno, Diana Mondino, aseguró este jueves que la Argentina no se sumará al bloque de los BRICS, el grupo de países conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, tras la invitación concretada en agosto pasada. Las declaraciones de la economista se dieron en el marco de la 29° Conferencia Industrial de la UIA que se celebra en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires.

“Nunca se aprobó la entrada a los Brics. Nunca hemos ingresado”, comentó sin titubear ante las cámaras de Ámbito.

La tensión política ha trascendido estos días sobre todo considerando el panorama electoral que se vive en Boca Juniors de cara a la nueva elección de un presidente que en principio iba a tener lugar el domingo 3 de diciembre, pero debido a conflictos internos fueron suspendidas.

“No hay elecciones en Boca. Está confirmado”, comunicaron a las 15:55 del día de ayer en C5N. “Esto se da debido a que no hubo acuerdo a pesar de las más de 3 horas de reunión”.

Riquelme VS Andrés Ibarra

Sin embargo, no todo son malas noticias para el fútbol, ya que ayer el propio Sergio Kun Agüero, salió a desmentir una fake news que asustó a muchos de sus allegados, inclusive su madre se largó a llorar al enterarse del supuesto accidente en moto de agua.

“No se quien invento que tuve un accidente… hay amigos, familia, mi hijo, todo el mundo preocupándose… mi vieja llorando. No se que decir, pero bueno, yo estoy bien”, comunicó desde Miami en sus redes sociales para llevar tranquilidad.

El Kun Agüero desmintió que tuvo un accidente

Continuando por el mundo del espectáculo fueron varias las figuras que se vieron envueltas en polémicas y cruces. Entre ellas Romina Uhrig y Charlotte Caniggia que se refirió a la ex Gran Hermano como una persona que habla con “la papa en la boca”.

Desde ya la hermanita no se quedó callado: “Las papas me las como. Soy fanática y tiene razón, odio mi voz... parece que tengo dos kilos de papa en la boca”, manifestó en una charla con Intrusos (América).

Mariana Fabiani también tuvo un choque mediático contra Mauricio D’Alessandro, luego de que este hiciera en El Diario de Mariana (América) una polémica declaración contra el movimiento feminista.

“Ustedes, al sobreactuar el feminismo, terminan complicando las cosas”, expresó el abogado ante la atenta mirada de la conductora, mientras Lala Pasquinelli exponía su perspectiva. Esta declaración generó incomodidad y rechazo por parte de la activista, quien manifestó sentirse desesperada.

Basta, Mauricio. Después vas a tu casa y tu mujer te dice qué es lo que tenés que hacer”, lanzó la animadora, evidenciando su desacuerdo con la forma en que se llevaba el debate.

Quien volvió a aparecer públicamente, Tras su separación, fue Norberto Marcos, ex de Fátima Flórez, que también realizó una polémica declaración que llamó la atención a todo el panel de A La Tarde (América).

“Yo la elegí cuando nadie la hubiera elegido”, afirmó y además agregó, “si llegó a ser la primera dama creo que tan mal las cosas no las hice”.

Fátima Florez y Norberto Marcos

Para finalizar una noche icónica, la entrega de Martín Fierro Latino 2023, la gala organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) que tuvo estrellas de toda Latinoamérica.

Se vivió desde la emoción de Luis Ventura y la nostalgia de Marta y Felipe Fort por el recuerdo de su padre, hasta la increíble victoria de Gran Hermano como el mejor reality show.

Representando a Gran Hermano 2022, Nacho y Alfa, ex participantes del reality, resaltaron la importancia de estar presentes en la ceremonia. A su llegada, Castañares dialogó unos minutos y dijo: “Una locura estar acá, estar nominado. Feliz y disfrutando, habrá que salir de joda pero mañana vuelvo temprano, festejo en Argentina”. Por su parte, Alfa recordó cuando veía los premios por la pantalla: “Estoy feliz, qué más puedo pedir, agradecido con lo que me toca vivir. Formar parte de un evento que antes lo veía por televisión, soy muy realista con todo. Ser protagonista de esto me hace sentir que soy un elegido. Mi vida siempre fue de premio, pero ahora siento que estoy tocado por la varita”, admitió el sexagenario.