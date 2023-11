Pasó en la TV: Guillermo Francos sobre la agenda de Milei y los restaurantes que recibieron estrellas Michelín

Luego de que se suspendiera el viaje a Estados Unidos que el presidente electo, Javier Milei, había programado para el viernes pasado, Guillermo Francos le confirmó a Mirtha Legrand, en su programa “La Noche de Mirtha”, por El Trece, que el referente liberal planea viajar a Washington la próxima semana. Aunque no reveló el día que partiría hacia la capital estadounidense, el asesor político y eventual ministro del Interior sostuvo que volaría después de recibir la bendición del rabino David Pinto.

En paralelo, este fin de semana siete restaurantes argentinos se transformaron en los primeros de la historia nacional en ser premiados con las prestigiosas estrellas Michelin del mundo culinario. El máximo galardonado fue el chef Gonzalo Aramburu por su restaurante Aramburu que se ubica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), debido a que recibió dos insignias juntas. “Tener estas dos estrellas para mí era un sueño, era algo que no me esperaba”, reconoció Aramburu en diálogo con Infobae.

Entre los seis restaurantes que recibieron una estrella por su labor se encontraron “Don Julio”, del chef Guido Tassi, de Buenos Aires y las marcas mendocinas “Zonda, Cocina de Paisaje”, del chef Augusto García; “Casa Vigil”, del chef Iván Azar; “Brindillas”, del chef Mariano Gallego; “Azafrán”, del chef Sebastián Weigandt; y “Trescha”, del chef Tomás Treschansky.

Por otro lado, el mundo recordó el legado de Diego Maradona, tras cumplirse el tercer aniversario de la muerte del ex capitán de la selección argentina. La noticia se había dado a conocer cerca del mediodía del 25 de noviembre de 2020 luego de que el ex futbolista fuera encontrado sin signos vitales en su habitación.

Los chefs argentinos que fueron premiados con estrellas Michelín (Nicolas Stulberg)

En ese momento, “Pelusa” transitaba una internación domiciliaria, debido a la operación que le habían realizado para extraer un hematoma subdural que se alojaba en su cabeza. Desde ese momento, se inició una investigación por presunta mala praxis médica en contra del médico Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, los enfermeros Gisella Dahiana Madrid y Ricardo Omar Almirón, el jefe de enfermería Mariano Perroni, la representante de la obra social prepaga Nancy Edith Forlini y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna. La etapa de instrucción está cerca de su finalización, por lo que podría elevarse a juicio oral y público en contra de los acusados de haber cometido el delito de “homicidio simple con dolo eventual”, por lo que podría recaer sobre ellos una pena de 8 a 25 años en prisión.

Entre las personalidades que recordaron al “Barrilete Cósmico”, el homenaje que compartió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue uno de los que obtuvieron mayor repercusión, debido a que la titular del Senado no suele tener actividad en las redes sociales. La dirigente política supo mantener una relación estrecha con el “Diez” durante la década pasada.

Se cumplieron tres años desde la muerte de Diego Armando Maradona (Photo by Mike King/Allsport/Getty Images/Hulton Archive)

Otro de los campeones del mundo que fue noticia este sábado fue Lionel Messi, quien causó furor con su visita familiar en los parques temáticos de Disney World que se ubican en Miami, la ciudad estadounidense que se transformó en su nuevo hogar desde que firmó contrato con el Inter Miami de David Beckham. En compañía de su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, la familia intentó pasar desapercibida al vestir todos con prendas oscuras y gorras.

En paralelo, una nueva perlita se destapó sobre el paso de la Scaloneta por el Mundial de Qatar 2022. En esta ocasión, se trató de un video sobre la predicción que hizo el Dibu Martínez tras la derrota contra Arabia Saudita. “2 a 0 a México. Acordate, el mejor del mundial voy a ser yo”, mencionaba el arquero mientras hablaba a la cámara de su celular.

Los Messi visitaron las atracciones de Disney

Por otro lado, Sol Pérez cumplió uno de los grandes sueños de su vida al celebrar la boda con Guido Mazzoni, con quien estuvo de novia por cuatro años. Después de que se casara por iglesia el pasado 28 de octubre y diera el sí en el civil el 15 de noviembre, los tortolitos sellaron la unión con una fiesta en un exclusivo hotel de Cardales.

“No podía parar de llorar porque estuvo todo el tiempo viniendo a ver el salón. Como que se me vino eso a la cabeza”, reveló la panelista al programa de Luis Ventura, “Secretos Verdaderos”, por América TV, mientras que el empresario contó: “Yo me comí un amague porque mandaron una canción y lloré. Y dije bueno, ya lloré y no paré de llorar”. La lista contaba con 350 invitados, entre ellos, familiares, amigos y personalidades de la farándula argentina.

Sol Pérez y Guido Mazzoni celebraron su fiesta de casamiento en Cardales (RS Fotos)

En línea con las cuestiones del corazón, Cami Homs reveló en un móvil para “Socios del Espectáculo”, de El Trece, que uno de sus grandes sueños sería casarse. “Nunca me casé, es un sueño para mí y siento que encontré a la persona indicada”, confesó la modelo al ser consultada sobre la relación que sostiene con el futbolista de Estudiantes de La Plata José Sosa. Además, criticó los rumores sobre las presuntas infidelidades de los jugadores de la albiceleste al manifestar: “Me pongo del lado de las mujeres, no está bueno que se esté hablando de estas cosas sea verdad o sea mentira”.

Por último, Georgina Barbarossa opinó sobre el debate político que se dio entre los periodistas Javier Lanari y Cynthia García el día después de las elecciones en su programa. “Estaba re nerviosa, pero estaba feliz porque después me di cuenta que gente de distintos partidos políticos, con distintas ideologías, y que pudimos hablar”, expresó la conductora en una conversación con “Implacables”, por El Nueve.