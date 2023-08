El Ejército realizó el Curso Avanzado de Montaña Invernal en Bariloche

El curso duró 8 semanas

El Ejército Argentino realizó en Bariloche, en la Escuela Militar de Montaña “Juan Domingo Perón”, el Curso Avanzado de Montaña Invernal, en el que participaron 51 oficiales y suboficiales, así como cuadros invitados de la Armada y de la Fuerza Aérea.

El objetivo del curso fue que el esquiador militar avanzado esté capacitado para ejecutar técnicas avanzadas que le permitan asegurar la vida, supervivencia, movimiento, y combate para la ejecución de operaciones militares en montaña invernal. El curso fue dictado, por su proceso de enseñanza, bajo la modalidad presencial.

Su duración se extendió durante ocho semanas, que se iniciaron con un primer bloque de cuatro, en el que se proporcionaron conocimientos y destrezas básicas y avanzadas necesarias para el desplazamiento y la supervivencia en montaña invernal. Lo complementaron con aspectos teóricos y prácticos, a fin de alcanzar objetivos parciales referidos a la ejecución de desplazamientos sobre esquíes en pendientes moderadas y fuertes. Se les impartieron aspectos neurálgicos de seguridad y procedimientos de primeros auxilios ante afecciones producidas por el frío o ante situaciones producidas por avalanchas.

El segundo bloque de semanas estuvo apuntado a profundizar los aspectos desarrollados durante la primera parte y así brindar los conocimientos y destrezas necesarias para mediante el empleo de la técnica de esquí, supervivencia y procedimientos de seguridad, alcanzar un óptimo desempeño en situaciones propias del combate en terreno nevado. Para ello, se reforzó el dominio de las técnicas de desplazamiento, tiro y gestión del terreno.

Participaron, además de oficiales del Ejército, cuadros de la Armada y la Fuerza Aérea

Entre las actividades llevadas a cabo se ejecutó tiro en terreno nevado, instrucción de “corredores”, que consiste en desplazarse en terreno invernal variado aplicando no sólo las destrezas del esquí sino también la de escalada en hielo e itinerarios preparados.

Durante ambos bloques los alumnos fueron evaluados parcialmente en forma práctica y teórica, al igual que exámenes finales integradores, según lo determinado en el régimen de evaluación del instituto.

Asimismo, como actividad final se desarrolló un ejercicio de 24 horas de duración, en el que se llevó adelante una situación táctica en la que el asistente al curso debió moverse y sobrevivir en la montaña invernal en condiciones difíciles: superar un desnivel de más de 200 metros y soportar temperaturas de hasta 12 grados bajo cero por la noche.

Visita del Jefe del Ejército

Durante el curso, recibieron la visita del Jefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA, Teniente General Juan Martín Paleo, quien participó de la actividad de los alumnos en el Cerro Catedral y en Esquel.

Paleo se mostró muy interesado y satisfecho con el esfuerzo de la Dirección de la Escuela para llevar adelante el Curso, y la excelencia de instructores y subinstructores, que permitió materializar un alto nivel de aprendizaje por parte de los alumnos.

Durante un alto en las actividades, la máxima autoridad militar del país se dirigió a los oficiales y suboficiales participantes la importancia de la actividad: “Las Tropas de Montaña del Ejército Argentino y esta Escuela Militar de Montaña tienen un reconocido prestigio en el ámbito militar no solo en nuestra región sino a nivel mundial, por eso para ustedes es un compromiso y un privilegio poder adiestrarse con este nivel de excelencia”, dijo.

En ese sentido, agregó que “en épocas de estrechez presupuestaria, el Jefe del Estado Mayor General del Ejército -Guillermo Pereda- ha logrado disponer de los recursos necesarios para garantizar el desarrollo del curso, consciente de la importancia del adiestramiento de la Fuerza, en especial de los mas jóvenes, en este Ambiente Geográfico particular”.

Uno de los asistentes al curso

De igual forma, dijo que “las tropas de montaña resultan fundamentales para la estrategia de restricción de áreas que estamos desarrollando para nuestro Instrumento Militar, ya que la Montaña que naturalmente representa un obstáculo formidable, ve incrementada su importancia si se disponen de tropas adecuadamente organizadas, equipadas e instruidas para abrir o cerrar espacios en el mismo”.

“Lo que ustedes realizan no es un deporte, sino que están adquiriendo una aptitud para desarrollar procedimientos de combate en un ambiente hostil y riguroso como la montaña nevada. Nuestros planes de campaña recientemente elaborados y que apuntan a defender nuestra soberanía, recursos naturales y objetivos de valor estratégicos requieren disponer de una eficaz capa anticipar que permita obtener información precisa sobre una Amenaza Estatal Militar Externa (AEME). Ustedes constituyen la 1ra línea a lo largo de una de las fronteras más extensas del mundo, rica en recursos hídricos, minerales, energéticos, alimenticios”, añadió.

Participaron de ejercicios en alta montaña y condiciones de supervivencia difíciles

Finalmente celebró la iniciativa del Ejército de invitar a personal de la Armada y de la Fuerza Aérea. “Esta sinergia que genera el conocimiento mutuo desde jóvenes en el terreno de las operaciones militares donde ya no se conciben las operaciones no solo en los dominios físicos tradicionales (aire, mar y tierra) sino se suman los no físicos (cibernético, espacial, electromagnético, información) requieren del trabajo estrecho y coordinado entre nuestros siempre insuficientes recursos humanos para defender la 8va superficie territorial del planeta. Les reitero mi satisfacción por la actividad que vienen desarrollando y les deseo éxito en la evaluación que llevarán a cabo el martes próximo. No tengo dudas de que alcanzarán el objetivo”, concluyó.

