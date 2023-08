Pasó en la TV: Milei quiere privatizar el Conicet, le robaron a Rusherking en la calle y Sabrina Rojas y Flor Vigna compinches en el mismo móvil

Resumen de la TV 16 de agosto

En el día de ayer “La chiqui” confirmó que Luis Miguel efectivamente es el verdadero Rey del Sol; Sabrina Rojas y Flor Vigna se mostraron compinches en un móvil en el que hablaron de su familia ensamblada; Rusherking se convirtió en una nueva víctima de la inseguridad del país luego de que le hayan robado el celular en la calle; Virginia Lago reivindicó el famoso meme “¿sale un vinito?”; y Pasaplatos tuvo un particular omelette en la pantalla de El Trece.

El mundo de la política se vio sacudido luego de las PASO y tanto artistas como ciudadanos tuvieron sus declaraciones. El Dipy en apoyó a Javier Milei fue contra lo que dijo recientemente Lali Esposito; Santi Maratea se mostró preocupado por la salud pública; un comerciante se puso a llorar porque se apena por aquellos clientes que dejan cosas en la caja debido a que no pueden pagarlo; una jubilada compró “tres pancitos” a $70; y el candidato a presidente no se detiene y ayer declaró que quiere privatizar el Conicet, pero ante dicha sentencia hubo un gran descontento y una de las personas que se mostró enfurecida fue Edgardo Alfano ya que tiene un hijo científico. Además Sergio Massa aseguró que no se puede comparar al Conicet con la NASA, tal cual lo había hecho el libertario.

Por otro lado, el fútbol estuvo de fiesta con la gran victoria del Manchester City que se coronó campeón de la Supercopa de Europa; y el Tata Martino, con el triunfo del Inter Miami fue indagado con una pregunta “random” que lo descolocó.

Mirtha Legrand junto a Juana Viale y su bisnieta Ambar viendo e Luis Miguel en el Movistar Arena (Foto: Teleshow/Tatiana Schapiro)

Definitivamente el 16 de agosto será un día recordado para siempre por Mirtha Legrand, quien fue invitada al recital de Luis Miguel y se llevó una gran sorpresa ya que el cantante bajó a saludarla y le regaló una rosa blanca.

“Lo bueno es que le dio un beso al original”, dijo entre risas Luis Ventura en la mesa de Polémica en el Bar (América), programa conducido por la hija de la chiqui, Marcela Tyner.

Tal cual lo dijo Ventura, Legrand aseguró, “No es un doble. Yo la verdad es que dicen que hay otro que lo suple... es mentira, es el que canta”.

En tanto a la nueva familia ensamblada de la farándula, las cámaras se anonadaron tras la buena onda que surgió entre la ex y la actual de Luciano Castro, quienes afirmaron en diálogo con intrusos, “somos familia”.

La idea es demostrarle a nuestros hijos que el amor hace bien. Y eso está bueno”, explicó Sabrina Rojas, mamá de Esperanza y Fausto, frutos de su vínculo con el actor, mientras que Flor Vigna expresó mirándola a los ojos: “A mi Lucho siempre me dijo: ‘Quiero que sepas que Sabri es una parte muy importante de mi para siempre’. Es muy lindo todo. Esto ya te lo he dicho en privado y te lo digo acá también”.

No todo es color de rosa para los famosos ya que el cantante Rusherking vivió en carne propia la inseguridad de Argentina cuando fue víctima de un robo callejero.

Según contó el músico en sus redes sociales, mientras se encontraba grabando unos videos bailando en la vereda, apoyó su celular en el otro extremo para grabarse de cuerpo entero. Al rato, después de varios minutos de bailar en la calle, un delincuente le robó el teléfono y salió corriendo.

El que dio más detalles de lo sucedido fue el periodista Daniel Ambrosino desde su columna de espectáculos en el noticiero América Noticias (por América). “Bueno, otra víctima de la inseguridad”, comenzó describiendo el periodista sobre lo sucedido y además bromeó.

“Voy a decir algo que no debería y que tampoco sería legal, pero ¿qué tendrá ese teléfono, no?... Un llamado a la solidaridad: el que le afanó el teléfono a Rusherking lo puede dejar acá en Fitz Roy 1650, a nombre de Daniel Ambrosino y ahí empiezo a mirar desde el teléfono la foto con la China, la foto con María Becerra y alguna otra que no sé qué onda”.

Otro programa que vivió un momento divertido fue Poco Correctos, emitido por la pantalla de ElTrece, en donde estuvo como invitada la famosa actriz Virginia Lago, quien tuvo una entrevista en la cual abordaron diferentes temáticas de su extensa trayectoria, pero no pudieron dejar de pedirle que diga la oración que fue un meme y estuvo en boca de varios jóvenes y adultos, además de ser viral en todas las redes sociales.

“Sale un vinito”, dijo entre risas, como lo hacía en cada programa del ciclo televisivo que se pasaba por las tardes de Telefe: “Historias del Corazón”.

Pasaplatos siempre tiene anécdotas divertidas y graciosas en la pantalla de ElTrece, pero la que se llevó todas las risas del día de ayer fue un “omelette” que al parecer, como resultado final fue un huevo revuelto. “Ay, dios”, gritó la conductora, Karina Zampini.

En tanto al mundo político, los resultados de las PASO provocaron un fuerte debate y quien fue protagonista fue Lali esposito, que el mismo domingo twitteó: “Que peligroso. Que triste”. Pero el cantante de cumbia, El Dipy, y quien se había postulado como intendente de La Matanza con el partido de Milei, La Libertad Avanza, le respondió.

“Más peligroso es tener el dólar a 760 hoy. Más peligroso es la muerte de Morena. Más peligrosa es la inseguridad de este país. Más peligroso es todo lo que está pasando con el hambre en la Argentina. Creo que hay que ver también esa parte, no solamente políticamente porque no te guste un candidato, o porque haya ganado otro candidato. Hay que ver otras cosas, también, de por qué este gobierno es muy peligroso. Y de eso no se habla, tampoco. Se habla del peligro del que viene, pero no del peligro de lo que está pasando ahora”, dijo cantante en diálogo con un movilero de Poco Correctos (El Trece).

Otra figura que se mostró preocupada por las políticas que quiere establecer el economista, fue el influencer Santi Maratea: “Hay muchas aristas para abarcar lo de Milei, pero una es esto de la salud pública”, comentó en El Diario de Mariana (América), y agregó: “Yo no sé si realmente conocen como funciona IOMA, es triste ver como juegan con la salud de la gente”.

No solo fueron famosos los que se mostraron descontentos con lo que está pasando en el país post PASO. El dólar por encima de los $700, la inflación y la suba de precios incontrolables, golpeó a muchas personas que se animaron a mostrar su angustia de forma pública.

“Me da pena la gente. Me da pena que venga un jubilado a sacarle sus monedas para pagar un churrasco $800”, expresó llorando un comerciante en diálogo con TN.

Y es que los jubilados es uno de los sectores de la población que más golpeado se vio, y fue una anciana que pudo hablar con C5N cuando salió del almacén, la que dejó reflejada esta situación.

“Tres pancitos $70. Yo soy jubilada, no me alcanza para nada”, le comentó al movilero.

Sin embargo, los políticos siguen avanzando con sus propuestas y proyectos de cara a las elecciones del 22 de octubre.

En este sentido, Javier Milei propuso privatizar el Conicet y dejar de financiar a los investigadores que dependen del organismo estatal. Además justificó su decisión al afirmar que “no se nota” el aporte de los profesionales del sector al desarrollo de la sociedad, e inclusive puso en duda “su productividad”.

“Que la Ciencia y la Tecnología queden en mano del sector privado”, dijo Milei en LN, mientras tachaba del organigrama al Ministerio de Ciencia y Técnica.

-¿Y el Conicet? -consultó Viale.

-Que quede en manos del sector privado -añadió Milei

-Vas a tener un despelote, -añadió el conductor.

-Que se ganen la plata sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad y mejor precio, como hace la gente de bien-, completó el diputado nacional.

Científicos nacionales se anoticiaron de esta situación y fueron a C5N, donde expresaron su descontento: “Lo que dice Milei es mentira, en el Conicet somos 30.000 trabajadores que producimos todos los días de nuestra vida”.

A esta indignación se sumó Edgardo Alfano, quien por la pantalla de TN, se abrió y contó su vivencia: “Yo tengo un hijo que fue becario del Conicet, se tuvo que ir del país…”, y agregó que “ir al sector privado a mi me parece muy difícil porque el sector privado no quiere investigar en la Argentina”.

El mandatario refutó su sentencia y expresó: “Yo se que a la gente los parámetros de proactividad los pone incómodo. La NASA tiene 17.000 personas, el Conicet 35.000″, pero al enterarse de esta afirmación, Sergio Massa lo trató como un “desconocimiento absoluto del estado” ya que “el comparable de la NASA es la Conae”, explicó.

Los jugadores del Manchester City festejan luego de conquistar la Supercopa de la UEFA ante el Sevilla, el miércoles 16 de agosto de 2023, en Atenas (AP Foto/Thanassis Stavrakis)

El mundo deportivo se llevó para el recuerdo una gran victoria luego de que el Manchester City derrotara por penales a Sevilla, coronándose así campeón de la Supercopa de Europa.

Julián Álvarez, Lucas Ocampos y Gonzalo Montiel fueron quienes anotaron en la definición desde los 12 pasos.

Otra victoria futbolística fue la del Inter Miami, que tuvo como protagonista, como en cada partido, a la figura de Lionel Messi, pero lo llamativo no fue el partido, sino la “pregunta random” que le hicieron en una entrevista al Tata Martino, director técnico del equipo.

“¿Por qué no pone el chaleco bien?”, preguntó el periodista sobre el peto naranja que le pidieron vestir a los árbitros para que su vestimenta oscura no se confundiera con la del Philadelphia Union, el cual él llevaba colgado como un babero.

“Porque estoy gordito y me ajusta”, respondió entre risas el Tata, lo que desató las carcajadas de todos los que integraban la conferencia de prensa.

