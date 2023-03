Por los 10 años del pontificado de Francisco, un grupo de asociaciones y personalidades celebraron un homenaje en Cancillería

Un grupo de asociaciones civiles realizaron un homenaje para celebrar los 10 años del pontificado del Papa Francisco. Bajo el lema “Una Iglesia que celebra es una iglesia viva y abierta a la gracia”, el evento se llevó a cabo en el auditorio “Manuel Belgrano” de la Cancillería, ubicada en la calle Esmeralda del barrio de Retiro. Participaron personalidades de la cultura, dirigentes políticos, empresarios y autoridades eclesiásticas.

La ceremonia fue conducida por el reconocido locutor Fernando Bravo y comenzó a las 19. Como prolegómeno, el acto inició con un video en el que se proyectó el mensaje de celebridades y personalidades que conocen la labor pastoral de Francisco y destacaron los principales hitos de su pontificado. La organización del evento estuvo a cargo de la fundación Arché, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), así como la asociación civil Casa Común y el Centro Universitario de Estudios (Cudes).

En representación de las autoridades eclesiásticas sobresalió la presencia del cardenal Mario Poli, arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, monseñor Gustavo Carrara, obispo auxiliar de Buenos Aires y Vicario Episcopal para la Pastoral en barrios populares, así como del obispo auxiliar de La Plata, Alberto Bochatey.

El segundo panel de expositores estuvo integrado por Negre de Alonso, Monseñor Carrara, y la ex diputada nacional, Negre de Alonso(Foto: Nicolas stulberg)

También participaron representantes de diferentes credos y culturas, como el rabino Fishel Szlajenmm, miembro de la Pontificia Academia para la vida; el patriarca armenio Kissag Mouradian; la presidente de la Confraternidad Judeocristiana, Martha de Antueno.

El evento se esquematizó en dos paneles con tres expositores y un moderador. En el primero disertaron Szlajen, el obispo de San Francisco, Sergio Buenanueva, y la filósofa Paola Delbosco, titular de la Academia Nacional de Educación. Los tres hicieron un racconto sobre aspectos destacados del Sumo Pontífice y señalaron la articulación del Papa con otras creencias.

“Francisco marcó un compromiso con el encuentro interreligioso”, sostuvo en ese sentido el rabino. A su turno, el obispo Buenanueva consideró que “Francisco es una señal de lo que tenemos por delante. Nos indica el camino”.

En un segundo panel expusieron Liliana Negre de Alonso, ex legisladora nacional del Partido Justicialista por San Luis, monseñor Carrara y Humberto Podetti, autoridad de la Comisión Nacional de Justicia y Paz. Negre de Alonso recordó sus diálogos con el entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio en el 2010, cuando se debatía la aprobación del Matrimonio Igualitario. Ambos paneles fueron moderados por el Dr. Jorge Colombres Mármol.

El arzobispo Mario Poli presente en el homenaje a Francisco en Cancillería (Foto: Nicolas stulberg)

“Él era el faro al que acudíamos cuando había cuestiones legislativas dudosas, grises y morales”, reconoció la dirigente puntana. La ex diputada recordó que el ex arzobispo le había dicho que aceptaba que se aprobara la “unión convivencial” entre personas del mismo sexo, pero no el matrimonio y la adopción.

En tanto que monseñor Carrara rememoró pensamientos y acciones destacadas del Papa y consideró que Francisco tiene una “mirada teologal” sobre los más pobres y los marginados. En ese sentido, recomendó “leer a Francisco en primera persona”. Además, reflexionó sobre la labor pastoral en barrios populares de Argentina y pidió por la “integración social” de esas zonas marginadas. “Tierra, techo y trabajo es el sueño de todos, como dice el Papa”, concluyó Carrara.

