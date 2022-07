Misteriosa desaparición de un mochilero de La Pampa: lo buscan desde hace doce días

Malcom Jesús Rodríguez tiene 23 años y está desaparecido desde hace 12 días

El pasado 8 de junio, Malcom Jesús Rodríguez se fue de su casa, ubicada en la localidad pampeana de Anguil, a 27 kilómetros de Santa Rosa, con la idea de recorrer el país como mochilero. Ese día, el joven de 23 años se despidió de sus padres Andrea Cuellar (47) y Máximo Bernabé Rodríguez (60) y su hermano menor con la promesa de mantener comunicación con ellos. Así lo hizo durante el primer mes del viaje. Sin embargo, desde hace doce días, sus familiares le perdieron el rastro .

“Estamos desesperados. Uno no quiere pensar lo peor pero tenemos terror de que le haya pasado algo . Cuando llamamos al celular, se escucha que ‘el teléfono no corresponde a un abonado en servicio’”, explicó a Infobae la tía del joven, Estela Bustos (60).

En diálogo con este medio, la mujer contó que, en el día de ayer, la mamá de Malcom denunció la desaparición de su hijo en la Sub Comisaría de Anguil. En la misma manifestó su preocupación por el paradero de su hijo y contó que la última vez que habló con él fue el viernes 8 de julio. Además, brindó algunos detalles del joven. “ Es de contextura delgada, tez trigueña, ojos marrones, pelo color negro, barba, mide 1.70 metros y tiene un pequeño tatuaje en la espalda de un dragón ”, explicó.

Según pudo saber Infobae, meses antes de su partida, Malcom vendió algunas de sus pertenencias y se equipó para salir de viaje: compró una mochila azul y negra, una bolsa de dormir verde y una carpa de color naranja. Cuando se despidió de su familia vestía ropa negra y borceguíes marrones.

El último contacto de Malcom con su familia fue el viernes 8 de julio

¿A dónde fue Malcom? De acuerdo con el relato de su tía, que también coincide con el de la mamá, el destino del joven no estaba claro. “Voy a ir a probar suerte”, le dijo a su tía, a quien le manifestó, en una última conversación vía WhatsApp, que iba a ir a la provincia de Córdoba. Como prueba le mandó una foto donde se lo ve vestido de negro en lo que parecería ser la ruta.

Cuando su familia le perdió el rastro, supuestamente, estaba en la localidad de Dufaur, al sur de la provincia de Buenos Aires, y se dirigía hacia la ciudad de Pigüé, que está a unos 50 kilómetros . “Si llegó o no, lo desconocemos. No hay testigos que lo hayan visto”, confiaron a este medio fuentes de la investigación.

A esas mismas fuentes les llegó un dato desde Dufaur. Una persona aseguraba haber visto a una pareja de mochileros subirse al tren de la Línea Mitre. La pista no tuvo mucho éxito: “No hay forma de saber si uno de ellos era Malcom ya que para comprar pasajes de tren no solicitan el DNI. Hasta el momento es un chico que agarró una mochila y se fue ”, agregaron acerca del joven que no tiene antecedentes penales.

Según la tía de Malcom, el joven no llevaba mucho dinero en efectivo ya que tenía pensado buscar trabajo en el camino para ir sorteando sus gastos. “Lo que sí se llevó fue una tarjeta de un plan social con la que se podía comprar comida. De hecho, en la mochila tenía una cacerolita para cocinarse”, explicó a Infobae.

El caso lo investiga la Fiscalía Temática de Delitos contra las Personas de La Pampa, a cargo del Dr. Oscar Alfredo Cazenave. También participan la Brigada de Investigación de La Pampa y la Sub Comisaría de Anguil.





