Vuelven a tomar el Colegio Nacional de Buenos Aires: piden que remuevan a un docente y a un empleado condenado por abuso

Una de las tomas que se realizaron en el Colegio Nacional Buenos Aires (Télam)

Los alumnos del Colegio Nacional Buenos Aires decidieron tomar el histórico establecimiento para reclamar que remuevan a un “docente violento” y a un trabajador que tiene una condena por abuso sexual a una menor de edad . La medida, que se comenzó a gestar esta noche, durará hasta el viernes a última hora. Las autoridades aseguran que ya tomaron cartas en el asunto y esperan llegar a un acuerdo en una reunión que tendrán mañana con el Centro de Estudiantes.

Según explicó la titular del Centro de Estudiantes a Infobae, Victoria Liascovich, la medida de fuerza se acordó luego de tres asambleas realizadas en el turno mañana, tarde y noche.

“La decisión se debe a la falta de respuestas por parte de la UBA a dos reclamos concretos: tenemos a un docente violento que tiene contacto con estudiantes y a un no docente denunciado por abuso sexual a una menor de edad. Queremos que ambos sean removidos de inmediato”, agregó la alumna de 5to año.

Uno de los acusado fue identificado como Sebastián Báez, un empleado de limpieza del campo de deportes que está condenado por abuso sexual a su hijastra. El otro es un profesor del Departamento de Educación Física que amenazó a un alumno que lo denunció por seguir cuentas de pornografía teen en Twitter.

Una de las tomas realizadas por el Centro de Estudiantes

A diferencia de la toma del 2019, donde debió realizarse afuera porque el entonces rector Gustavo Zorzoli impidió que los jóvenes ingresaran a ocupar el colegio, esta vez será adentro.

“Vamos a ocupar plata baja y el primer piso, cosa que el segundo y el tercero estén en perfectas condiciones para la llegada de los chicos del curso de ingreso que vienen los sábados”, aclaró Fiona Leotta, vicepresidenta del Centro de Estudiantes.

Además la protesta no será por tiempo indeterminado como ocurrió otros años, sino hasta el viernes a la noche . “Vamos a levantar la toma unas horas antes, tal vez el viernes a la noche, para que los no docentes puedan limpiar. No queremos afectar el curso de ingreso, sobre todo que los chiques rinden este sábado”, explicó.

Según pudo saber este medio, la toma se inició en las últimas horas. Algunos estudiantes fueron a sus casas a buscar colchones inflables, bolsas de dormir, colchones comunes, sábanas, y frazadas para pasar una noche que será muy fría.

La joven explicó a Infobae que tomarán severas medidas de seguridad para evitar problemas. “En la puerta vamos a tener un equipo de seguridad que controle quien entra y quien sale. Vamos a hacer guardias nocturnas también en las que vamos a controlar que no haya chiques en el 2do y 3er piso” añadió Leotta.

En una de las tomas realizadas en 2017, una alumna del colegio denunció haber sufrido un abuso sexual por parte de un compañero durante una de las primeras noches de la toma, hecho que dio a conocer en ese momento el propio rector Zorzoli en un comunicado. “Nosotres hemos tomado un compromiso ante los padres de los más chicos que lo vamos a cuidar, además ni en el 2018 ni en la toma del 2019 sucedió nada parecido”, advirtió una de las organizadoras.

La Universidad de Buenos Aires aplicará el protocolo contra violencia de género y, "en caso de corresponder", iniciará sumarios a los involucrados en denuncias por acosos y malos tratos en el Colegio Nacional Buenos Aires.

“Nosotros no estamos bancando que no haya clases, que quede claro no queremos perder clases. Mañana nos reunimos con la rectora Valeria Bergman a las 13 horas, y si hay solución levantamos la toma”, precisó Liascovich.

Al respecto, la actual rectora Valeria Bergman aclaró que recién hoy se enteró del caso del hombre condenado por abuso sexual, por lo que ya solicitó el traslado a las autoridades de la UBA y, con respecto al profesor de gimnasia, ya reclamó su jubilación el 5 de abril. “Yo ya me senté con la comisión del Centro de Estudiantes hoy y quedé con reunirnos mañana a las 13 a una mesa de diálogo”, agregó.

