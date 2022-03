Jóvenes de la Escuela de formación política Fratelli Tutti del papa Francisco están en misión en Argentina

El equipo de Fratelli Tutti en la comunidad de Scholas Occurrentes en Cuatro Bocas, en el Impenetrable chaqueño

“Esta es la escuela de política con mayor diversidad de todo el mundo”, dice orgulloso José María del Corral, creador y presidente de la fundación pontificia Scholas Occurrentes y que impulsa y coordina esta nueva iniciativa del papa Francisco, lanzada a fines del 2021.

“Diversidad en todos los planos”, dice Del Corral. En efecto, esta escuela, cuya misión es formar políticos con pasión por el bien común y la amistad social, entre otros valores impulsados por Francisco, ha convocado a 50 jóvenes líderes de 34 países de los 5 continentes, de distintas tradiciones espirituales -judaísmo, islam, pueblos originarios, diversas tradiciones cristianas y agnósticos-, de todos los niveles socioeconómicos y de realidades muy distantes. Uno de los jóvenes, todos menores de 30, que participa es cartonero y vive en la Villa 31; otro es un refugiado.

Los jóvenes seleccionados para esta Escuela, 27 mujeres y 23 varones, son ya en su mayoría dirigentes en sus comunidades.

Los jóvenes de Fratelli Tutti en San Antonio de los Cobres (Salta)

Ahora, 8 de estos estudiantes están en la Argentina, un equipo en San Antonio de los Cobres (Salta) y otro en Cuatro Bocas (Miraflores, en el Impenetrable chaqueño).

La formación que siguen en Fratelli tutti, explica Del Corral, tiene tres etapas: escuchar, crear, celebrar.

La escucha no se hace sólo con el oído, aclara, es el aprendizaje de campo de una metodología. “Se escucha con todo el cuerpo”, para llegar a percibir las problemáticas sobre las cuales luego van a trabajar. Estos jóvenes, dice Del Corral, hicieron primero esa experiencia consigo mismos, en los diez días que estuvieron conviviendo en Roma, en diciembre pasado, durante los cuales mediante una dinámica que incluye juegos y expresión artística, entre otras cosas, buscaron escucharse entre ellos, conocer la experiencia de vida, poner en común sus dolores, expresarlos. “Si no cambia el corazón, no cambia la educación, dice el Papa”, cita Del Corral.

También escucharon a especialistas que los instruyeron en las diferentes metodologías de observación y recopilación de datos. Además tuvieron charlas sobre economía, medio ambiente y movimientos sociales, cubriendo toda la problemática y los valores que el Papa trató en su encíclica Fratelli Tutti.

Fratelli tutti con la comunidad de Scholas Occurrentes en San Antonio de los Cobres

Actualmente los participantes de la Escuela de Política están realizando sus primeras experiencias de campo. Los que vinieron a Argentina son todos originarios de otros países. Los que van a un país no pueden ser originarios del mismo, para garantizar un intercambio lo más amplio posible.

A San Antonio de los Cobres fueron jóvenes de Uruguay, España y Nigeria. Y al Chaco, de Brasil, Ecuador, Irlanda, Canadá y Nigeria.

En Salta, la problemática convocante es la elevada tasa de suicidio en la localidad mencionada. Y en el caso del Impenetrable chaqueño son las adicciones, lo que demuestra que el narcotráfico ha inficionado a nuestro país hasta lo más recóndito.

En ambas localidades existen comunidades de Scholas Occurrentes, la red de escuelas promovida por El Vaticano a nivel mundial. En Cuatro Bocas (Miraflores, Chaco), hay una casa que alberga ya a 15 jóvenes wichí en rehabilitación. El centro funciona en una escuela pública abandonada que la provincia cedió a Scholas y la fundación refaccionó.

Fratelli Tutti en Chaco; primeras experiencias de campo

Los dos equipos de Fratelli Tutti están compartiendo vivencias con las comunidades locales, recolectando datos y recabando experiencias.

Este viernes concluye su tarea y regresan a Buenos Aires, donde en la Villa 31 se reunirán ambos grupos desde las 11 de la mañana para intercambiar impresiones sobre lo vivido. Los estudiantes hablarán de sus aprendizajes a lo largo de estos días pasados en Argentina, inmersos en realidades quizás muy diversas a las suyas y en todo caso muy movilizantes. ”La Escuela Política Fratelli Tutti intensifica el trabajo desde la lógica del encuentro, intentando vivir el problema desde el punto de vista del otro y con el objetivo de poner sobre la mesa posibles procesos que encaminen a mejorar estas coyunturas que afectan de igual modo en otros países”, dice un comunicado de Fratelli tutti.

Después de eso cada uno regresará a su respectivo país desde el cual virtualmente irá intercambiando experiencias con los demás y, en la etapa de creación, elaborando propuestas originales. En una tercera etapa, deberán compartir estos resultados con las comunidades. En esto, dice Del Corral, se sigue siempre al propuesta del Papa, de ir de abajo hacia arriba, de ver la realidad concreta primero, escuchar.

Los jóvenes participantes volverán a Argentina en los próximos meses para poner en práctica el proceso que han iniciado en este viaje.

Y José del Corral concluye: “Esta no es una escuela de formación individual, sino que busca formar una comunidad política de jóvenes”.

Fratelli tutti en Salta

LOS VALORES QUE PROMUEVE LA ESCUELA FRATELLI TUTTI

Durante la presentación oficial de la Escuela Fratelli Tutti, el 20 de mayo de 2021, el Papa Francisco reflexionó sobre el sentido de la política y dejó varias definiciones. Algunas de ellas tienen una resonancia muy especial en la actual coyuntura mundial, como la que decía: “Una política que no es capaz de dialogar para evitar una guerra, es una política derrotada, terminada. Ha perdido su vocación de unidad, de armonía, incluso con opiniones diferentes, por eso el diálogo es clave en la política”.

“Cuando me preguntan ‘¿cómo está la política en el mundo?’ les digo: Miren dónde hay guerras, ahí existe la derrota de la política”

“Siempre hay que tener en cuenta que la unidad es superior al conflicto. Hay que buscar la unidad”

“La política no es la llegada, es el camino, es un iniciar procesos”

“La desconfianza en la política viene porque se la confunde con una empresa, donde se ve qué cosa no me sirve o cuánto me da”

“La política es caminar, es ver, sobre todo si en el camino se quema el político”

“La prueba sobre la honorabilidad de una nación para mí es: ¿tú haces armas para las guerras? ¿tu riqueza la haces vendiendo armas para que otros se maten? Ahí sabremos si una nación está sana o no”.

El año académico de la Escuela Política Fratelli Tutti combina sesiones virtuales y presenciales. En las presenciales, se estudian, además de los casos argentinos, otros de problemáticas planteadas por los jóvenes de Mozambique (Tofo), Italia (Reggio Calabria y Scalabriani), España (Granada) y México (CDMX).

