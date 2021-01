Les cobraron hasta el hielo: pidieron una parrillada en Córdoba, compartieron el ticket en las redes y el precio se hizo viral

Una familia porteña, que estaba de vacaciones en Córdoba, pagó casi $9 mil por una parrillada

Así como el verano pasado la gente se sorprendió por los $3.500 que tuvieron que pagar unos amigos en Villa Carlos Paz para degustar una picada, la provincia de Córdoba vuelve a estar en el centro de la polémica a raíz de otro “ticketazo” que recibió una familia porteña por una parrillada.

“Hola gente linda: aquí comparto algo que me sucedió hoy por la noche. Fui a cenar a Fogón Criollo y esta es la cuenta que aboné. La comparto para que piensen antes de ir hasta este lugar ¡Te cobran casi hasta por respirar! Éramos tres adultos dos menores. $8720. Y encima la cuenta es incorrecta...” , señaló Andrea Arrozpide, la denunciante del episodio.

La mujer, que se encontraba de vacaciones junto a su marido, su madre y sus dos hijos, decidió ir a una reconocida parrilla de la zona de Huerta Grande para probar el típico cabrito cordobés, sin advertir que la comida les caería realmente mal. No por la mala calidad de la carne sino por la abultada cifra que tuvieron que pagar.

La turista, que reside en el barrio porteño de Palermo, no solo denunció que “abusaron” del precio de la cena sino que además le incluyeron hasta el hielo para enfriar las bebidas, que costó $80.

Enfurecida por lo sucedido, Andrea optó por subir la factura a las redes sociales donde figuraba el detalle de lo que había abonado por cada plato: $710 los ñoquis de manteca, $2.200 el asado, $480 una ensalada mixta, $330 las empanadas de carne, $3.650 el cabrito cordobés, $160 la gaseosa, $620 un vino, $190 una soda y $80 el hielo.

Pero eso no es todo: la turista relató otras situaciones que le parecieron extrañas en lo que respecta al trato de los mozos. “Mientras estacionábamos y los nenes ya estaban en la mesa les dieron una gaseosa y empanadas”, se quejó de la atención al ser entrevistada por el sitio web La Estafeta Online.

“Cuando nos sentamos ya teníamos eso puesto en la mesa. El problema fue la cantidad y la calidad ¡Las porciones eran mínimas y recalentadas! Nos trajeron todo junto en la misma parrillita y se notaba que era carne a la que le habían dado una segunda oportunidad”, se indignó mujer.

El hecho ocurrió en una parrilla situada en la localidad de Huerta Grande (turismocordoba.com.ar)

Luego, admitió que pidieron una ensalada para acompañar la carne sin consultar el precio en la carta y que le cobraron $200 de más para ponerle la manteca a la pasta. “Nosotros pagamos y dejamos propina porque es lo que corresponde, pero no está bueno. Siempre venimos de vacaciones a Córdoba porque nos encanta, pero se aprovecharon de la situación”, aseveró la mujer.

El sitio web donde esta familia contó su experiencia llegó hasta la parrilla en cuestión y los responsables negaron la situación: aseguraron que la cuenta publicada y la letra que allí figuraba no era de ninguno de los que atienden el restaurante.

Un caso similar, el verano pasado

En esa ocasión tuvo como protagonistas a un grupo de amigos que pidieron una picada para cuatro personas, dos limonadas, un chopp y un fernet –en un restaurante de Villa Carlos Paz– y tuvieron que abonar $3.450.

“No lo podíamos creer. Uno está acostumbrado a hacer una picadita con amigos y jamás supera esa cifra, es realmente sorprendente. Nosotros pedimos la carta y no tenían. Le solicitamos al chico que nos hiciera algo rápido y sencillo para cuatro. Cuando vas a distenderte a un lugar así no lo pedís”, contó José María Nieto, una de las personas involucradas.

El ticket de la cuenta generó indignación en las redes sociales

En el desglose de la cuenta se distingue que el restaurante cobró $2.050 la picada, $500 el fernet, $300 cada chopp de cerveza y $300 cada limonada.

“Me da mucha bronca que se aprovechen así de la gente. Es una vergüenza. Nosotros reconocemos que cometimos el error de no insistir por la carta ni preguntar los precios, pero no es para que se abusen así de los turistas. Nosotros no volvemos más”, concluyó la mujer.

