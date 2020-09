“Compartir”: la canción que compuso un grupo de jóvenes con discapacidad intelectual para contar qué sienten en el aislamiento

Proceso de creación de "Compartir”





La cuarentena, el estar lejos y sin poder ver a quienes más querían, la falta de los abrazos... Estos instantes donde el mundo está dado vuelta fueron el comienzo de todo. Un grupo de jóvenes con discapacidades intelectuales del Centro de Día de la Fundación Nosotros, necesitaron expresar todo lo que este aislamiento les generaba. Y encontraron como hacerlo con la ayuda de una terapeuta en músicoterapia. El resultado fue mucho más allá de lo que buscaban: compusieron entre todos Compartir, la primera canción que dio paso al actual proyecto de crear un CD con temas propios.

La letra es de Verónica Ramírez, una de las chicas del grupo que durante las conversaciones telefónicas con Jimena Franceschi -musicoterapeuta de la UBA y orientadora de sala durante este tiempo de aislamiento- quién coordinó el trabajo colectivo, musicalizó y le puso su voz al tema junto a fragmentos de audios de otros jóvenes del Centro, Lucas Salomón, Sebastián Flores y Facundo Quiroga.

“Compartir es una canción con un mensaje optimista en medio de este contexto tan complejo que además posee una gran riqueza en cuanto a su proceso de creación porque fue realizada íntegramente de manera virtual”, contó a Infobae Franceschi. La terapeuta contó que el proyecto surgió en junio cuando los miembros de un grupo debieron contar cómo se sentían frente a la pandemia y al aislamiento que les impide concurrir al centro de la fundación donde realizaban distintas actividades diarias.

“Compartir”, la canción creada por un grupo de jóvenes de la Fundación Nosotros que atiende a personas con discapacidades intelectuales.





“Realizamos actividades con experiencias sonoras y musicales con una perspectiva terapéutica, en este momento relacionadas con el aislamiento social que estamos viviendo. Estos trabajos los realizamos a distancia por medio de llamadas telefónicas y videollamadas semanales con diferentes grupos. Y en el que me tocó en junio estaba Verónica Ramírez, una de las jóvenes del Centro de Día con la que no pudimos establecer videollamadas por cuestiones externas de conexión. Entonces, como en otros casos, tuvimos que realizar llamadas telefónicas. En estas hablamos sobre las sensaciones vividas y cómo se estaban relacionando con esta situación tan particular. Ahí fue cuando les propuse realizar algún escrito o poema describiéndolas. Y Verónica hizo referencia a la importancia de compartir”, señaló Franceschi.

Las sensaciones que describieron fueron de angustia, miedos y la falta de contacto con los afectos. “Este hermoso proyecto se dio de manera espontánea y demuestra que con dedicación se puede lograr un trabajo terapéutico y creativo a distancia, realizando experiencias enriquecedoras más allá del aislamiento”, aseguró la terapeuta.

Desde la Fundación Nosotros -al igual que todas las instituciones que brindan acompañamiento y formación a personas con discapacidad intelectual- implementan un cambio de paradigma en las estrategias y metodologías de trabajo a distancia. Así nació el proyecto en el cual los equipos profesionales sostienen diariamente los vínculos con los jóvenes y sus familias, pensando alternativas para seguir promoviendo el bienestar a pesar del aislamiento.

Verónica escuchó la canción cuya letra compuso sin querer, expresando sus sensaciones durante el aislamiento.

Respecto a la participación de Verónica y de cómo surgió la idea de componer una canción, Franceschi contó: “Paulatinamente fuimos elaborando distintas experiencias que tomaban forma de canción y que surgió de manera espontánea con el trabajo de cada llamado. Así se me ocurrió musicalizar la experiencia que estábamos teniendo. Le conté a Verónica y aceptó. En la última llamada, que pudo hacerse por video, vio el resultado y se conmovió. El impacto que le generó fue muy bueno, se emocionó y no podía creer que esas fueron sus palabras”.

Lo asombroso para la terapeuta fue que cuando se les había propuesto escribir un poema y contar sus sensaciones a los chicos, Verónica no se animó porque creía que no iba a saber cómo hacerlo. Pero al escuchar la canción y darse cuenta cómo sus propias palabras escritas en una hoja se convirtieron en canción, se emocionó hasta las lágrimas.

“Sentí emoción. No podía ser que yo había pensado todo eso, dicho todo eso. Me sorprendí, estoy muy contenta”, aseguró sonriente Verónica cuando Jésica le mostró por videollamada la canción compuesta como resultado de las charlas y ejercicios realizados durante un mes.

Antes de la cuarentena, el taller de músicoterapia era una de las actividades que realizaban en el Centro de Día de la Fundación Nosotros.

El video que se difunde en esta nota alentó a los demás miembros de la Fundación a hacer sus propias composiciones, ya que esta primera experiencia abrió el camino a nuevas canciones y al objetivo de grabar un CD con todas las que logren realizar durante el aislamiento.

“Esto demuestra que es posible abrir un camino nuevo frente a las adversidades y seguir potenciando las habilidades que cada persona tiene”, finalizó Franceschi.

Fundación Nosotros es un proyecto que trabaja desde hace 35 años generando espacios de formación, atención y acompañamiento de jóvenes y adultos con discapacidad intelectual en sus tres sedes en San Isidro, Tigre y Escobar donde funcionan el Centro de Día, Centro de Formación Profesional y un Hogar de residencia. Además, brinda acompañamiento y asesoramiento a las familias y a quien necesite orientación en materia de recursos para el colectivo de personas con discapacidad en todo el país.

Seguí leyendo:

La conmovedora historia del hombre con Alzheimer que baila y emociona en las redes

Chicas y chicos, protagonistas de la campaña que alerta por el aumento del 23 por ciento de la violencia contra la niñez durante la cuarentena

Maestras jardineras de Rosario venden pizzas, empanadas y pastelitos para sobrevivir en la cuarentena