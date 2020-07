El enfoque fue el esperado. Centrar la atención en las organizaciones armadas, hacer una historia de la acción subversiva en el país, y fechar el origen de la actuación estatal en el tema en 1975 bajo el gobierno peronista. Previsiblemente, el gobierno militar no se arrepentía por lo actuado y hasta subía la apuesta: ratificaban que si se repitieran las circunstancias, actuarían de la misma forma. Se reconocía, como una posibilidad cierta, que se cometieron errores pero sin especificarlos ni darles demasiada entidad (esto concuerda con lo que se sostenía hasta ese momento: los “excesos”, otro término de época). Al mismo tiempo, declaraba muertos a todos los desaparecidos que no estuvieran en el exilio ni clandestinos. Así el Proceso cristalizaba su discurso con sus armas argumentales favoritas: responsabilidad de las organizaciones armadas, existencia de una guerra ganada con gloria, algún tipo de excesos y no mucho más.