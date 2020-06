-Teníamos intensas comunicaciones por mail, por teléfono y personalmente. Nos reuníamos muy seguido y a veces en jornadas extenuantes, pero además Adelina tenía un registro muy particular del tiempo. Un jueves a la tarde, después de una semana agotadora de trabajo, con entrevistas con abogados que eran bastante frustrantes, me llama Adelina por teléfono y me dice que había que ir a entrevistar a alguien. Entonces le digo, bueno Adelina, entonces el lunes nos ponemos con eso. “¡Ja! -me contestó-, ¿por qué el lunes? recién es jueves a la tarde. Mañana temprano podemos hacerlo”. Y no había modo de decirle que no - cuenta Wittenstein.