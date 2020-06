“Desde abril incorporamos nueve personas más a la atención de la Línea de Salud Sexual porque en cuarentena la atención telefónica es vital ”, destaca Pedrido. Si una joven no tiene permiso para circular y no se puede tomar un tren para llegar al hospital donde suele pedir pastillas no tiene que exponerse a un embarazo no buscado, tampoco un chico que vive con su novia pero se quedó sin preservativos y sin trabajo. Por eso, llamar para preguntar a dónde pueden ir a buscar anticonceptivos, entre otros motivos de consulta, es crucial. Estar aislados no es sinónimo de estar expuestos ni desamparados.