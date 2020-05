“No hace falta saber todo ni estar en todo de acuerdo. Hay que poner algunas reglas pero saber que esas reglas van variando porque no sabés cómo te vas a sentir, qué te puede incomodar y qué no. Nosotros al principio nos contábamos todo, después no. Es cierto que muchas veces uno quiere saber o que vuelva a dormir a casa como una forma de control, para corroborar que no te van a dejar por la otra persona. Puede pasar al comienzo, después te das cuenta de que no te interesa”, piensa Cecilia. Y enumera otras reglas que suelen ponerse al comienzo y luego se deshacen: en quienes no conviven, por ejemplo, llamar antes de irse a dormir después de una cita, o “los fines de semana son nuestros".