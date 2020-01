-Definitivamente a Barack Obama. Es más, te digo algo: mientras Donald Trump esté en la Casa Blanca, para mí no es un honor entrar en ella, y no entraría. Y te lo estoy diciendo para que quede publicado: yo no estoy de acuerdo con su estilo de liderazgo. Apuesto a que le vaya bien como presidente porque es el presidente de todos aunque yo no lo haya votado. Pero no me basta con que maneje como CEO al país y que la economía diga que va bien. Un país no se mide solo por sus índices económicos sino también por sus valores. Entonces yo siento que Donald Trump es un analfabeto emocional. Es un líder que desune, que divide. Y el verdadero liderazgo, como vengo a exponer al America Business Forum, es un liderazgo mindful exponencial, o sea, un liderazgo que una.